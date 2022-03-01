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Adliyelere personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Adalet Bakanlığı zabıt katibi, mübaşir, sözleşmeli personel şartları!

Adalet Bakanlığı adliyelere personel alımı başvuru nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı tarafından sözleşmeli zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli personel alımı için başvuru ekranı açıldı. Söz konusu ilanlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için detayları yazımızda ele aldık. Peki, Adliyelere personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Adalet Bakanlığı zabıt katibi, mübaşir, sözleşmeli personel alımı şartları nelerdir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022 10:11
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Adliyelere personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Adalet Bakanlığı zabıt katibi, mübaşir, sözleşmeli personel şartları!

Adliyelere personel alımı başvuru nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı tarafından 3.618 sözleşmeli zabıt kâtibi, 830 sözleşmeli mübaşir, 984 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 33 sözleşmeli teknisyen, 12 sözleşmeli işaret dili tercümanı, 83 sözleşmeli şoför, 29 sözleşmeli aşçı ve 870 sözleşmeli hizmetli olmak üzere toplam 6 bin 459 personel alımı yapılacak. Peki, adliyelere personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Adalet Bakanlığı zabıt katibi, mübaşir, sözleşmeli personel şartları nelerdir? İşte merak edilenler...

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Adliyelere personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Adalet Bakanlığı zabıt katibi, mübaşir, sözleşmeli personel şartları!

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar 01 - 17 Mart 2022 tarihleri arasında e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr)üzerinden giriş yaparak, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştirecekler.

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Adliyelere personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Adalet Bakanlığı zabıt katibi, mübaşir, sözleşmeli personel şartları!

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 17 Mart 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

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Adliyelere personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Adalet Bakanlığı zabıt katibi, mübaşir, sözleşmeli personel şartları!

c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla;

- Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

- Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

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Adliyelere personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Adalet Bakanlığı zabıt katibi, mübaşir, sözleşmeli personel şartları!

ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,