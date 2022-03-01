Adliyelere personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Adalet Bakanlığı zabıt katibi, mübaşir, sözleşmeli personel şartları!

Adalet Bakanlığı adliyelere personel alımı başvuru nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı tarafından sözleşmeli zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli personel alımı için başvuru ekranı açıldı. Söz konusu ilanlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için detayları yazımızda ele aldık. Peki, Adliyelere personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Adalet Bakanlığı zabıt katibi, mübaşir, sözleşmeli personel alımı şartları nelerdir?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 01.03.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022 10:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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