MEB 1.651 personel alımı başvuruları başladı mı? MEB personel alımı başvuru şartları nelerdir?
MEB personel alımı başvuruları başladı mı? MEB 1.651 personel alımı başvuru şartları nelerdir? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine alınacak 1.651 personel için başvuru döneminin başlayıp başladığı merak ediliyor. 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak genel şartlardan birisi olarak kabul ediiyor.
Milli Eğitim Bakanlığı MEB personel alımı başvuruları başladı mı? MEB 1.651 personel alımı başvuru şartları nelerdir? Bakanlık bünyesine alınacak personellerin şartları arama motorlarında sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 1.651 Personel alımı için şartlar yayınlandı.
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
Genel Şartlar
- 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
- Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.
- Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.
- Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
- Başvurular, 21.03.2022–01.04.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 01.04.2022 Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.
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- MEB 1.651 personel alımı başvuruları başladı mı? MEB personel alımı başvuru şartları nelerdir?
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