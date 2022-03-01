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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 sözleşmeli personel başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl?

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bakanlığı yapılacak 12 bin 823 personel alımının detayları belli oldu. Bakanlık merkez ve personel eğitim merkezlerinde çalıştırılmak üzere 301 sözleşmeli personel alımı ilanına ahaber.com.tr'den ulaşailirsiniz. Kadro dağılımı ve başvuru şartları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 sözleşmeli personel başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2022 09:46
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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 sözleşmeli personel başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre yapılacak yerleştirme ile 301 personel alımı yapılacak. Söz konusu personel alımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 sözleşmeli personel başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 sözleşmeli personel başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 01 - 17 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 sözleşmeli personel başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl?

301 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Bakanlık Merkeze

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 82
Kaloriferci: 2
Şoför: 20
Aşçı: 3
Hizmetli: 31
İstatistikçi: 4
Mühendis: 33
Teknisyen: 6
Tekniker: 7

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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 sözleşmeli personel başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl?

Personel Eğitim Merkezlerine

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 59
Kaloriferci: 1
Şoför: 9
Aşçı: 7
Hizmetli: 18
İstatistikçi: 3
Psikolog: 3
Sosyal Çalışmacı: 3
Teknisyen: 7
Tekniker: 3

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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 sözleşmeli personel başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.