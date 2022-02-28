CTE 5.563 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler için müjdeli haber geldi. Birçok kadroya yapılacak personel alımı için resmi açıklama yapıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığa yapılacak 12 bin 823 personel alımı sınavı için başvuru tarihi ve kadro dağılımı açıklandı. Peki, CTE 5.563 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı CTE İnfaz Korumu Memuru başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı'na yapılacak 12 bin 823 personel alımı için başvurular 1 Mart 2022 tarihinde başlayacak. Personel alımına ilişkin ilanın kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor.

İşte personel alımı kadro dağılımı: