CTE 5.563 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı CTE İnfaz Korumu Memuru başvuru şartları nelerdir?
Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuru tarihi belli oldu. Adalet Bakanlığı'na yapılacak toplam 12 bin 823 personel alımı için kadro dağılımı açıklandı. Bakan Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile başvuru tarihi ve personel istihdamı istatistiklerini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından gözler CTE başvurularına çevrildi. Peki, CTE 5.563 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı CTE İnfaz Korumu Memuru başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...
CTE 5.563 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler için müjdeli haber geldi. Birçok kadroya yapılacak personel alımı için resmi açıklama yapıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığa yapılacak 12 bin 823 personel alımı sınavı için başvuru tarihi ve kadro dağılımı açıklandı. Peki, CTE 5.563 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı CTE İnfaz Korumu Memuru başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı'na yapılacak 12 bin 823 personel alımı için başvurular 1 Mart 2022 tarihinde başlayacak. Personel alımına ilişkin ilanın kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor.
İşte personel alımı kadro dağılımı:
Adliyelere
Zabıt Katibi: 3.618
Mübaşir: 830
İşaret Dili Tercümanı: 12
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 984
Şoför: 83
Aşçı: 29
Hizmetli: 870
Teknisyen: 33
İcra Katibi: 500
Bakanlık Merkeze
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 82
Kaloriferci: 2
Şoför: 20
Aşçı: 3
Hizmetli: 31
İstatistikçi: 4
Mühendis: 33
Teknisyen: 6
Tekniker: 7
Personel Eğitim Merkezlerine
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 59
Kaloriferci: 1
Şoför: 9
Aşçı: 7
Hizmetli: 18
İstatistikçi: 3
Psikolog: 3
Sosyal Çalışmacı: 3
Teknisyen: 7
Tekniker: 3
Ceza İnfaz Kurumlarına
Kaloriferci: 2
Şoför: 90
Aşçı: 27
Mühendis: 2
Psikolog: 51
Sosyal Çalışmacı: 22
Teknisyen: 113
Öğretmen: 27
Fizyoterapist: 4
Veteriner Hekim: 2
İnfaz ve Koruma Memuru: 5.016
Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katibi): 141
Hemşire: 66
CTE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
CTE tarafından yapılacak personel alımına ilişkin başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor:
* Türk Vatandaşı olmak,
* KPSS'den "ortaöğretim" lise, önlisans ve lisans için en az 70 puan almak,
* Askerlikle ilişiği bulunmamak,
* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
* Boy şartı olarak erkeklerde 170 cm. kadınlarda ise 160 cm'den kısa boylu olmamak,
* Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
* Yapılması zorunlu olan sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak ve Ocak ayının 1. günü itibariyle de 30 yaşını bitirmemiş olmak.
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- CTE 5.563 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı CTE İnfaz Korumu Memuru başvuru şartları nelerdir?
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