İl dışı ihtiyaç listesi sorgulama: 2021 MEB öğretmen iller arası tayin atama kontenjanları nereden görüntülenir?
İl dışı atama için kontenjanlar merak ediliyor. Öğretmenlerin iller arası yapacakları atama başvuruları öncesinde gözler ihtiyaç listesine çevrildi. Başvuru yapmak için bekleyişte olan öğretmenler, heyecan içinde kontenjan bilgilerini araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Peki, il dışı ihtiyaç listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte 2021 MEB öğretmen il dışı tayin atama kontenjanları...
İl dışı ihtiyaç listesi sorgulama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden iller arası isteğe ve zorunu çalışma yükümlüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri bugün başlıyor. Atama heyecanı yaşayan öğretmenler, MEB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, il dışı ihtiyaç listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte 2021 MEB öğretmen il dışı tayin atama kontenjanları...
İL DIŞI İHTİYAÇ LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
İl dışı atama için kontenjanlar, il milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Bulunduğunuz ilin milli eğitim müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden il dışı tayin atama ihtiyaç listesini sorgulayabilirsiniz.
İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 yılına ilişkin öğretmenlerin il dışı atama başvuruları 30 Temmuz - 3 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.
ADAY.LAR DİKKAT!
Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Bu sebeple, başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekiyor.
40 EĞİTİM KURUMU TERCİH EDİLEBİLECEK
İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecek. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecek. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.
İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
23 İL KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULAR
23 İl listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille
sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler.
23 İL LİSTESİ
Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli, Van.
İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 3 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
"23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacakt. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.
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