Kuruluş Osman 49. yeni bölüm | Lena Hatun Müslüman oldu

Dergaha giderek huzura çıkan Lena Hatun, Şeyh Edebali'den İslam ve Hz. Muhammed (SAV) hakkında bilgi aldı. Şeyh Edebali, Lena'ya "Can kızım. İslam, Allah'ın birliğini kabul edip teslim olmaktır. Hz. Adem'den itibaren cümle peygambere vahyedilen din, tevhid esasına dayalı İslâm'dır. Her peygamber, insanları Allah'ın birliği inancına davet ederek Allah'tan aldıkları emir ve yasakları insanlara bildirmiştir. Yüce Allah, peygamberlik zincirini tamamlamak üzere Hz. Muhammed'i (SAV) son peygamber olarak görevlendirmiştir. Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin hak olduğuna inanırız. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa'dır (SAV). Peygamberimize Allah tarafından vahyedilen Kur'an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. Onda bildirilenlerin bütününe şeksiz şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslâm'a girmek; Allah'a, Muhammed Mustafa'nın (SAV) Allah'ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı "Kelime-i Şehadet" ile dile getiririz. İmdi can kızım, sizin Kelime-i Şehadet ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz" sözleriyle seslendi.

Şeyh Edebali'nin "Can kızım… Allah'ın huzurunda ve şahitlerin yanında hür iradenle bir baskı ve zorlama görmeden hak dini seçtiğini tasdik edesin" sözlerini "Hiçbir baskı, zorlama görmeden İslam'ı seçtim" diyerek yanıtlayan Lena, ardından Kelime-i Şahadet getirerek müslüman oldu.

Şeyh Edebali, "İslam'ı hak din olarak kabul etin, Müslüman oldun. Bizler de burada ikrarınıza şahit olduk. Mübarek olsun. Müslüman olduğunuz andan itibaren geçmiş günahlarınızı Allah Teâlâ'nın bağışladığını yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim bildirmekte ve Peygamber Efendimiz (SAV) müjdelemektedir" sözleriyle Lena Hatun'u tebrik etti. Büyük bir ferahlama yaşayan Lena Hatun, Şeyh Edebali'nin bu sözleri üzerine gözyaşlarına engel olamadı.