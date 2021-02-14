Kuruluş Osman'ın çömlekçi İdris'i Bahtiyar Engin: Bir Türk olarak gururumu okşuyor





"KURULUŞ OSMAN KOSTÜMLERİMİ BUGÜN GİYİP SOKAĞA ÇIKARIM"

'Kuruluş Osman' setinde giydiği kostümlerle ilgili "Ben kostümlere büyük hayranlık duyuyorum. Rol için giydiğim kostümleri keşke bugün biz Türkler olarak hala giyiyor olsaydık. İlk yapılan kostümdeki yeleği çok seviyorum. Onu tasarımcıya ve yapıma danışıp iş bittikten sonra benim için ayırmalarını isteyeceğim. Bir askıyla duvara veya tiyatroda bir yere asarak kullanırım diye düşünüyorum. 1200'lerin sonlarına doğru bir dönemi yansıtıyoruz ya burada, ne kadar güzel kültürümüz varmış bizim ve kostüme ne kadar hoş yansıyabiliyormuş. Ben bugün de giyer ve sokağa çıkarım bu kostümlerle ama dünya değişirken, modacıların o döneme bakmasını öneririm" dedi.

"KURULUŞ OSMAN' SAYESİNDE ÇOK DEĞERLİ İNSANLARLA TANIŞTIM"

Sette Ahmet Yenilmez ile yaşadığı keyifli anlardan bahsederken "Yıllar sonra Ahmet Ağam ile karşılıklı oynamak müthiş eğlenceli. Birbirimizi yıllardır tanıdığımız için biz aslında kameranın görmediği bazı muziplikler yapıyoruz birbirimize. Bir de tabii Tamer Yiğit ile aynı projede çalışmak, tanışmak benim için çok önemli. Keza Cüneyt Arkın öyle. Çok değerli insanlarla tanışmış oldum bu iş sayesinde" sözleriyle sette ustalarla çalışıyor olmanın öneminden söz etti.

"BU SETTE KENDİNİZİ EMANET EDEBİLİYORSUNUZ"

Bahtiyar Engin, setteki güven ortamından ve 'Kuruluş Osman' yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ'ın işindeki başarısından bahsetti: "Bu sette kendinizi emanet edebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki; 'Bu işin başındaki isim, bu alanın tahsilini yaptı. Çok iyi bildiği bir işi yapıyor, çok iyi bildiği bir şeyi yazıyor. Ben sorgulamıyorum mesela Mehmet Bozdağ Bey'in senaryolarını. Mehmet Bozdağ Bey öyle yazdıysa kesin çok iyi araştırmıştır diyorum."