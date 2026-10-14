13 Ekim’de son yolculuğuna uğurlanan Ali İhsan Kaya’nın ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi. İş insanının sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra yaşamına son verdiği iddia edildi.

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden iş insanı Ali İhsan Kaya'nın ani vefatı, yakın çevresinde ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Modacı Ayşe Burcu Kaya'nın eşi olan Kaya, 13 Ekim'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ölüm nedeni merak konusu olan Ali İhsan Kaya hakkında, Günaydın gazetesi yazarı Bülent Cankurt köşesinde dikkat çeken ayrıntıları paylaştı. Ailenin yayımladığı ilanda yalnızca Ali İhsan Kaya'nın hayatını kaybettiği duyurulurken ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Bu durum, iş insanının vefatına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre Ali İhsan Kaya, sabah erken saatlerde spor yapmak için Acarkent'teki villasından otomobiliyle ayrıldı. Evinden birkaç yüz metre uzaklaştıktan sonra aracını yol kenarına çeken Ali İhsan Kaya'nın, ruhsatlı silahıyla yaşamına son verdiği öne sürüldü.

Kaya'yı bu noktaya getiren neden ise henüz bilinmiyor. Cankurt da köşe yazısında olayın ardındaki sebebi öğrenemediğini belirtti. Aileden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ali İhsan Kaya'nın 20 yılı aşkın süredir evli olduğu Ayşe Burcu Kaya ile hayatına ilişkin bu acı gelişme, çiftin yakın çevresini derinden sarstı.

Ali İhsan Kaya’nın Acarkent’teki son saatlerine ilişkin çarpıcı detay. (Foto: Sosyal medya)