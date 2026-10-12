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Seda Sayan genç kalmanın sırrını açıkladı! Estetik eleştirilerine verdiği yanıt şaşırttı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Seda Sayan genç kalmanın sırrını açıkladı! Estetik eleştirilerine verdiği yanıt şaşırttı

Yaptırdığı estetik dokunuşlar ve yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, görünümüne yönelik eleştirilere sessiz kalmadı. Genç kalmak için neler yaptığını anlatan ünlü sanatçı, estetik uygulamalarına ilişkin kullandığı benzetmeyle dikkatleri üzerine çekti.

Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Seda Sayan, bu kez estetik uygulamalarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Yıllardır ekranlarda ve sahnede izleyici karşısına çıkan ünlü sanatçı, görünümüne yönelik eleştirilere yanıt verirken, güzelliği korumanın yalnızca estetik işlemlerden ibaret olmadığını vurguladı.

Seda Sayan, estetik uygulamaları ve yıllar içindeki değişimiyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. (Foto: ahaber.com.tr)Seda Sayan, estetik uygulamaları ve yıllar içindeki değişimiyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. (Foto: ahaber.com.tr)

"LASTİK Mİ BU, GERDİR GERDİR?"

Geçirdiği değişim ve yaptırdığı estetik uygulamalarla sık sık gündeme gelen Seda Sayan, genç görünmek için nasıl bir yol izlediğini anlattı.

Güzelliğine özen gösterdiğini ancak bunun yalnızca estetik işlemlerle sağlanamayacağını belirten Sayan, kendisine yöneltilen eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

"Ben güzelliğim için, biyolojik yaşımı göstermemek için uğraşıyorum. Bu sadece estetikle değil, yediğinle, içtiğinle, uykunla bütün bir paket. Lastik mi bu, gerdir gerdir?"

Ünlü sanatçı, genç görünmek için yaptıklarını anlatırken estetik eleştirilerine de yanıt verdi. (Foto: ahaber.com.tr)Ünlü sanatçı, genç görünmek için yaptıklarını anlatırken estetik eleştirilerine de yanıt verdi. (Foto: ahaber.com.tr)

SAHNE TARZIYLA DA DİKKAT ÇEKTİ

Seda Sayan, açıklamalarının yanı sıra sahne kıyafetiyle de ilgi odağı oldu. Canlı turuncu tonlarındaki elbisesiyle sahneye çıkan sanatçının kıyafetinde çiçek ve narenciye detayları öne çıktı.

Kat kat fırfırlarla hareketlendirilen elbisesini sarı saçları ve aksesuarlarıyla tamamlayan Sayan, sahne görünümünden kareleri sosyal medya hesabında da paylaştı.

Seda Sayan, son dönemde sahne tarzı ve eşi Çağlar Ökten ile yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Seda Sayan, son dönemde sahne tarzı ve eşi Çağlar Ökten ile yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

EŞİ ÇAĞLAR ÖKTEN İLE SAHNEYE ÇIKMIŞTI

Özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile birlikteliğiyle dikkat çekiyor.

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Manisa'da düzenlenen bir konserde birlikte sahne almıştı. Sayan ve Ökten'in dinleyiciler karşısındaki performansı, konserin ardından sosyal medyada da ilgi görmüştü.

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