Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Seda Sayan, bu kez estetik uygulamalarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Yıllardır ekranlarda ve sahnede izleyici karşısına çıkan ünlü sanatçı, görünümüne yönelik eleştirilere yanıt verirken, güzelliği korumanın yalnızca estetik işlemlerden ibaret olmadığını vurguladı.

Seda Sayan, estetik uygulamaları ve yıllar içindeki değişimiyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. (Foto: ahaber.com.tr)

"LASTİK Mİ BU, GERDİR GERDİR?"

Geçirdiği değişim ve yaptırdığı estetik uygulamalarla sık sık gündeme gelen Seda Sayan, genç görünmek için nasıl bir yol izlediğini anlattı.

Güzelliğine özen gösterdiğini ancak bunun yalnızca estetik işlemlerle sağlanamayacağını belirten Sayan, kendisine yöneltilen eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: