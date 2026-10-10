84 gündür kayıp olan Asiye, Esra Erol’un girişimleriyle bulunarak ailesine kavuştu. İbrahim Halil ile yeni bir hayat kurmak isteyen genç çiftin nikâhı, Esra Erol’un stüdyosunda canlı yayında kıyıldı. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de çiftin yuva kurmasına destek oldu.

Şanlıurfa'da yaşayan Halil ve Saadet Çavlan çifti, 16 Haziran'da evden ayrılan kızları Asiye'yi bulabilmek için ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurdu. 84 gündür kayıp olan Asiye, Esra Erol'un çabaları sayesinde bir gün içinde bulundu. Ailesine kavuşan Asiye, sevdiği İbrahim Halil'in yanına kaçtığını açıkladı. Esra Erol'un çabaları, genç kızı ailesine kavuşturmakla da sınırlı kalmadı.

Veysi Şahin’den Başkan Erdoğan’a anlamlı teşekkür. (Foto: ATV) ESRA EROL GENÇ ÇİFTİN YUVASINI KURDU! Asiye'yi ailesiyle barıştıran Esra Erol, genç çiftin evlenebilmesi ve yeni bir hayat kurabilmesi için harekete geçti. Canlı yayında Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e çağrıda bulundu. Esra Erol'un çağrısına kayıtsız kalmayan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, canlı yayına bağlanarak genç çiftin yuva kurmasına destek olacağını açıkladı. Esra Erol ve Midyat Belediyesi iş birliğiyle genç çift için ev tutuldu, ev eşyaları alındı, gelinlik ve damatlıkları hazırlandı.

(Foto: ATV) GENÇ ÇİFTİN NİKÂHI CANLI YAYINDA KIYILDI! Asiye ve İbrahim Halil'in nikâhı, Esra Erol'un stüdyosunda canlı yayında kıyıldı. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, eşi Tülin Şahin ve kızı Fatma İrem Şahin de çiftin nikâh şahitleri oldu. VEYSİ ŞAHİN'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR Nikâh töreninin ardından konuşan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kimsesizlere sahip çıkmanın önemini vurgulayarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.