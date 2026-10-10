Çağla Şıkel’den şampiyon oğlu Kuzey’e gurur dolu sözler!

Çağla Şıkel, Motosurf ve Su Jeti Şampiyonası'nda birincilik elde eden oğlu Kuzey'in sevincine ortak oldu. Ünlü manken, peş peşe yaptığı paylaşımlarla oğluyla gurur duyduğunu dile getirirken duygusal ifadeleriyle dikkat çekti.

10 Ağustos 2008 tarihinde evlenen Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, 12 Ocak 2015'te anlaşmalı olarak boşanmıştı. Yedi yıllık evliliklerini sonlandıran çift, ayrılıklarının ardından dostane ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor. İkilinin bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor.

Çağla Şıkel, son dönemin popüler su sporlarından jetsurfe merak sarmıştı. Çocuklarını da sporla iç içe büyüten ünlü mankene, yaz boyunca oğlu Kuzey de eşlik etmişti. Şıkel, son olarak Türkiye İzeltaş MotoSurf ve Su Jeti Şampiyonası'nda mücadele eden oğlunun heyecanına ortak oldu.

OĞLUNUN BAŞARISIYLA GURURLANDI Yarışları büyük bir heyecanla takip eden Çağla Şıkel, tribünden oğluna destek verdi. Daha önce de birincilik elde eden Kuzey'in bir kez daha zirveye çıkması, ünlü mankeni gururlandırdı. Şıkel, yarışların ardından sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı.

"DUA EDEN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER" Oğlunun başarısını kutlayan Şıkel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ve... Zorlu mücadelenin ardından... Şükürler olsun. Destekleyen, dua eden herkese sonsuz teşekkürler. Nice başarılara oğlum. Seninle gurur duyuyorum."

"RABBİM O GÜCÜ VERİYOR" Ünlü manken, bir diğer paylaşımında ise "Rabbim o gücü veriyor bir şekilde. Şükürler olsun, sağlıkla bitti." ifadelerine yer verdi.