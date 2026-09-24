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Seda Sayan’ın annesi Ayşe Ak Gürsaçar’ın son hali dikkat çekti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Seda Sayan’ın annesi Ayşe Ak Gürsaçar’ın son hali dikkat çekti

Seda Sayan, annesi ve ablası Nursel Sayan Yıldız ile verdiği aile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Sayan’ın "Canım annem ve anne yarım ablam" notuyla yayınladığı kare, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. "Bacıların bacısı" lakaplı ünlü sanatçı, annesi Ayşe Ak Gürsaçar ve ablası Nursel Yıldız ile birlikte çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

"CANIM ANNEM VE ANNE YARIM ABLAM"

Seda Sayan, aile saadetini yansıtan kareye duygusal bir not ekledi. Ünlü sanatçı paylaşımında, "Canım annem ve anne yarım ablam" ifadelerini kullandı. Sayan'ın annesi ve ablasıyla verdiği poz, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Seda Sayan'ın annesinin son hali dikkat çekti. (Foto: Sosyal medya)Seda Sayan'ın annesinin son hali dikkat çekti. (Foto: Sosyal medya)

SUZAN KARDEŞ'TEN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Ünlü sanatçı, bir diğer paylaşımında ise usta sanatçı Suzan Kardeş'in yaptığı esprili paylaşımı takipçileriyle paylaştı. Kardeş, paylaşımına "Seda, beni taklit etmeyi bırak" notunu düştü ve kalp ile nazar boncuğu emojileri ekledi.

Suzan Kardeş'ten esprili paylaşım. (Foto: Sosyal medya)Suzan Kardeş'ten esprili paylaşım. (Foto: Sosyal medya)

#Seda Sayan
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