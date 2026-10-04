Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, eşi Fanny Neguesha ve iki çocuğu bir süredir Türkiye'de yaşıyor. Lemina'nın transferinin ardından tüm aile İstanbul'a yerleşti ve kısa sürede Türkiye'ye alıştılar. Fanny, kendisine futbolcu eşlerinden oluşan bir arkadaş grubu bile buldu. Ekip, birbirinin en yakını olurken, çocuklarının okulu, alışveriş, spor ve seyahat konusunda birbirlerine destek olan eşler, haftada birkaç gün buluşmaya başladı.

Türkiye'yi çok seven Fanny, eşiyle de antrenmanlarından arta kalan zamanlarda mekânları keşfetmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıyla buluşan Fanny, İstanbul Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde yer alan, ünlülerin uğrak yeri olan bir restorana gitti.