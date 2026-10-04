Galatasaraylı futbolcunun eşine şoke eden hakaret: "Neye uğradığımı şaşırdım!" Özür için yaptıkları ise bardağı taşırdı
Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha, Sarıyer'deki ünlü bir mekânda garsonların kaba muamelesine maruz kaldı. Saygısızlığa tepki gösterdikten sonra futbolcu eşi olduğu anlaşılınca mekân yetkilileri geri adım atıp özür diledi. Ancak yapılan çifte standarda büyük tepki gösteren Neguesha, yönetimden gelen teklife ise adeta ateş püskürdü.
Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, eşi Fanny Neguesha ve iki çocuğu bir süredir Türkiye'de yaşıyor. Lemina'nın transferinin ardından tüm aile İstanbul'a yerleşti ve kısa sürede Türkiye'ye alıştılar. Fanny, kendisine futbolcu eşlerinden oluşan bir arkadaş grubu bile buldu. Ekip, birbirinin en yakını olurken, çocuklarının okulu, alışveriş, spor ve seyahat konusunda birbirlerine destek olan eşler, haftada birkaç gün buluşmaya başladı.
Türkiye'yi çok seven Fanny, eşiyle de antrenmanlarından arta kalan zamanlarda mekânları keşfetmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıyla buluşan Fanny, İstanbul Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde yer alan, ünlülerin uğrak yeri olan bir restorana gitti.
"KABUL EDİLEMEZ"
Ünlü manken, burada akılalmaz bir olay yaşadıı. Sabah Gazetesi'nden Merve Yurtyapan'ın aktardığına göre Neguesha, mekândaki garsonların kötü davranışları sonrasında ne yapacağını şaşırdı. Garsonları uyardığında hakaret içeren bir tepkiyle karşılaştığını söyleyen ünlü manken, yaşadıklarını şöyle dile getirdi:
"Birkaç personelin müşterilere karşı davranış biçimini ciddi şekilde gözden geçirmeliler. Kaba, saldırgan ve saygısız davranışlarla karşılaşmak kabul edilemez. Farklı koşullar altında aynı muameleyi görüp görmeyeceğimizi sorgulama hakkımız var. Hiçbir müşteri, görünüşü veya geçmişi nedeniyle aşağılanmamalı, sözlü saldırıya uğramamalı veya farklı muamele görmemelidir."
ÖZÜR KABAHATTEN BÜYÜK
Fanny Neguesha'nın gösterdiği tepkinin ardından ünlü mankenin GS'li futbolcu Lemina'nın eşi olduğunu öğrenen mekân yetkilileri geri adım attı. Fanny'e bir aracı vasıtasıyla ulaşmaya çalışan görevliler özür diledi ve "Sizi eşinizle birlikte mekânımızda ağırlamak istiyoruz." dedi. Ancak bunu duyan Neguesha daha da sinirlendi: "İnsanlara farklı davranmaları asla kabul edilemez. Şimdi futbolcu eşi olduğumu öğrenince geri dönmemi istiyorlar, gerçekten bu davranışları çok komik..."