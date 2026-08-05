Ayşeçik filmlerinde oynamıştı! Münir Özkul'un oğlu Yeşilçam'ı değil mutfağı seçti

İlk eşi Şadan Işık ile evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. İkinci evliliğini 1965 yılında oyuncu Suna Selen ile yapan Özkul'un bu birliktelikten Güner Özkul adını verdikleri bir kızları oldu. Daha sonra "Tophaneli Örümcek Yaşar" lakabıyla tanınan Yaşar Hanım ile evlenen sanatçının bu evliliği kısa sürdü ve çocukları olmadı.