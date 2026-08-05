Ayşeçik filmlerinde oynamıştı! Münir Özkul'un oğlu Yeşilçam'ı değil mutfağı seçti
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul da çocuk yaşlarda kamera karşısına geçmiş, Ayşeçik filmlerinde rol almıştı. Oyunculuğu sürdürmeyen Ferdi Özkul, Kanada'ya yerleşerek aşçılık kariyeri yaptı ve bugün 6 restoran işletiyor.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Münir Özkul, 5 Ocak 2018'de İstanbul Cihangir'deki evinde 93 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar KOAH ve demans hastalıklarıyla mücadele eden sanatçı; "Hababam Sınıfı"ndaki Kel Mahmut, "Bizim Aile"deki Yaşar Usta başta olmak üzere canlandırdığı unutulmaz karakterlerle Türk sinema tarihine adını yazdırdı.
Filmlerinin bugün de televizyon ekranlarında ilgiyle izlenmesi, Münir Özkul'un yaşamını ve ailesini yeniden gündeme taşıyor. Babacan tavrı ve başarılı oyunculuğuyla milyonların sevgisini kazanan sanatçının özel hayatı da yıllar boyunca merak edilen konular arasında yer aldı.
FERDİ ÖZKUL KANADA'DA 6 RESTORAN İŞLETİYOR
Münir Özkul'un ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ferdi Özkul, çocuk yaşlarda Yeşilçam'la tanıştı. "Ayşecik – Hayat Sevince Güzel" filminde kamera karşısına geçen Ferdi Özkul, ilerleyen yıllarda babasının izinden gitmek yerine farklı bir meslek seçmeyi tercih etti.
Oyunculuğu bırakan Ferdi Özkul, Kanada'nın Ottawa kentine yerleşerek gastronomi alanında kariyer yaptı. Uzun yıllardır aşçılık yapan Özkul'un bugün 6 restoran işlettiği biliniyor. Medyadan uzak bir yaşam süren Ferdi Özkul, kamuoyunun karşısına nadiren çıkıyor.
GÜNER ÖZKUL OYUNCULUĞU SEÇTİ
Münir Özkul'un oyuncu Suna Selen ile evliliğinden dünyaya gelen Güner Özkul ise anne ve babasının izinden giderek oyuncu oldu. Tiyatro ve televizyon projelerinde yer alan Güner Özkul, sanat yaşamını sürdürüyor.
Hayriye Özkul ise medyadan uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor.