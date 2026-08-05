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Ayşeçik filmlerinde oynamıştı! Münir Özkul'un oğlu Yeşilçam'ı değil mutfağı seçti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul da çocuk yaşlarda kamera karşısına geçmiş, Ayşeçik filmlerinde rol almıştı. Oyunculuğu sürdürmeyen Ferdi Özkul, Kanada'ya yerleşerek aşçılık kariyeri yaptı ve bugün 6 restoran işletiyor.

Ayşeçik filmlerinde oynamıştı! Münir Özkul'un oğlu Yeşilçam'ı değil mutfağı seçti 1

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Münir Özkul, 5 Ocak 2018'de İstanbul Cihangir'deki evinde 93 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar KOAH ve demans hastalıklarıyla mücadele eden sanatçı; "Hababam Sınıfı"ndaki Kel Mahmut, "Bizim Aile"deki Yaşar Usta başta olmak üzere canlandırdığı unutulmaz karakterlerle Türk sinema tarihine adını yazdırdı.

Ayşeçik filmlerinde oynamıştı! Münir Özkul'un oğlu Yeşilçam'ı değil mutfağı seçti 2

Filmlerinin bugün de televizyon ekranlarında ilgiyle izlenmesi, Münir Özkul'un yaşamını ve ailesini yeniden gündeme taşıyor. Babacan tavrı ve başarılı oyunculuğuyla milyonların sevgisini kazanan sanatçının özel hayatı da yıllar boyunca merak edilen konular arasında yer aldı.

Ayşeçik filmlerinde oynamıştı! Münir Özkul'un oğlu Yeşilçam'ı değil mutfağı seçti 3

FERDİ ÖZKUL KANADA'DA 6 RESTORAN İŞLETİYOR

Münir Özkul'un ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ferdi Özkul, çocuk yaşlarda Yeşilçam'la tanıştı. "Ayşecik – Hayat Sevince Güzel" filminde kamera karşısına geçen Ferdi Özkul, ilerleyen yıllarda babasının izinden gitmek yerine farklı bir meslek seçmeyi tercih etti.

Ayşeçik filmlerinde oynamıştı! Münir Özkul'un oğlu Yeşilçam'ı değil mutfağı seçti 4

Oyunculuğu bırakan Ferdi Özkul, Kanada'nın Ottawa kentine yerleşerek gastronomi alanında kariyer yaptı. Uzun yıllardır aşçılık yapan Özkul'un bugün 6 restoran işlettiği biliniyor. Medyadan uzak bir yaşam süren Ferdi Özkul, kamuoyunun karşısına nadiren çıkıyor.

Ayşeçik filmlerinde oynamıştı! Münir Özkul'un oğlu Yeşilçam'ı değil mutfağı seçti 5

GÜNER ÖZKUL OYUNCULUĞU SEÇTİ

Münir Özkul'un oyuncu Suna Selen ile evliliğinden dünyaya gelen Güner Özkul ise anne ve babasının izinden giderek oyuncu oldu. Tiyatro ve televizyon projelerinde yer alan Güner Özkul, sanat yaşamını sürdürüyor.

Hayriye Özkul ise medyadan uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

Ayşeçik filmlerinde oynamıştı! Münir Özkul'un oğlu Yeşilçam'ı değil mutfağı seçti 6

DÖRT KEZ EVLENDİ

Özel yaşamıyla da zaman zaman gündeme gelen Münir Özkul, hayatı boyunca dört evlilik yaptı.

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Ayşeçik filmlerinde oynamıştı! Münir Özkul'un oğlu Yeşilçam'ı değil mutfağı seçti 7

İlk eşi Şadan Işık ile evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. İkinci evliliğini 1965 yılında oyuncu Suna Selen ile yapan Özkul'un bu birliktelikten Güner Özkul adını verdikleri bir kızları oldu. Daha sonra "Tophaneli Örümcek Yaşar" lakabıyla tanınan Yaşar Hanım ile evlenen sanatçının bu evliliği kısa sürdü ve çocukları olmadı.

Ayşeçik filmlerinde oynamıştı! Münir Özkul'un oğlu Yeşilçam'ı değil mutfağı seçti 8

1986 yılında Umman Özkul ile evlenen Münir Özkul, yaşamının son döneminde ve hastalık sürecinde eşinin desteğiyle hayatını sürdürdü. Usta sanatçı, ardında Türk sinemasına damga vuran unutulmaz karakterler ve milyonların hafızasında yer eden filmler bıraktı.

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