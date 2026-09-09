Yakın dostunu uğurlarken karşılaştığı istek Özge Özder’i isyan ettirdi
Serhat Kılıç’ı son yolculuğuna uğurlamak için düzenlenen anma töreninde gözyaşlarına hâkim olamayan Özge Özder, tören çıkışında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir kişiye tepki gösterdi. Özder’in daha önce yaşadığı benzer olayla ilgili sözleri de yeniden gündeme geldi.
Türk televizyon, sinema ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Serhat Kılıç, 5 Eylül 2026 tarihinde Kağıthane'deki evinde hayatını kaybetti. 51 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncunun ani ölümü, başta ailesi olmak üzere yakın dostlarını, birlikte çalıştığı meslektaşlarını ve sevenlerini derinden sarstı.
Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanan başarılı kariyeri boyunca pek çok unutulmaz karaktere hayat veren Kılıç, Seksenler dizisindeki Ergun Plak, Söz dizisindeki Çolak ve Ezel dizisindeki Selim rolleriyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer edindi. Farklı karakterleri başarıyla canlandırmasıyla takdir toplayan oyuncunun vefatının ardından sanat dünyasından peş peşe duygusal mesajlar geldi.
Sevenlerinin hâlâ kabullenmekte güçlük çektiği acı kaybın ardından usta oyuncu için anma töreni düzenlendi.
ANMA TÖRENİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Serhat Kılıç'ın ailesi, yakınları, meslektaşları ve sevenleri, usta oyuncuya veda etmek üzere Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir araya geldi. Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı.
Kılıç'ın tabutunun sahneye getirildiği törende ailesi ve yakın arkadaşları ayakta durmakta güçlük çekti. Oyuncuyla uzun yıllara dayanan bir dostluğu bulunan Özge Özder de tören boyunca gözyaşlarına hâkim olamadı. Kılıç'ın tabutu başında uzun süre ağlayan Özder'in, Serhat Kılıç'ın babasıyla karşılaştığı sırada yaşadığı üzüntü de kameralara yansıdı.
Eşi Sinan Güleryüz'le birlikte törene katılan Özge Özder, yakın dostunu kaybetmenin acısını yaşarken tören çıkışında yaşadığı bir olay nedeniyle tepki gösterdi.
ÖZGE ÖZDER'DEN FOTOĞRAF TEPKİSİ: "NE YAPIYORSUN YA"
Anma töreninin sona ermesinin ardından salondan ayrılan Özge Özder, kendisine yönelen bir kişinin uygunsuz bir anda fotoğraf çekmeye çalıştığını fark etti. Arkadaşını son yolculuğuna uğurladığı ve gözyaşlarını tutamadığı bir günde bu davranışla karşılaşan oyuncu, tepkisini açıkça dile getirdi.
Özder'in kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kişiye, "Ne yapıyorsun ya?" diyerek tepki gösterdiği görüldü.
DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAYI ANLATMIŞTI
Ünlü oyuncu, daha önce hastanede hayatını kaybeden dedesinin ardından yaşadığı zor anlarda da fotoğrafının çekildiğini anlatmıştı. Özder, o dönemde yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirmişti:
"Hastanede beni büyüten dedemi kaybettiğimde koridorda çökmüş ağlarken fotoğrafımı çekmişlerdi, çok incinmiştim. Karşı tarafı da düşünmek gerek."
Serhat Kılıç için düzenlenen anma töreni, sanat dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleşti. Usta oyuncu, törenin ardından Ankara'da toprağa verildi.