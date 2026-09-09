Serhat Kılıç’ı son yolculuğuna uğurlamak için düzenlenen anma töreninde gözyaşlarına hâkim olamayan Özge Özder, tören çıkışında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir kişiye tepki gösterdi. Özder’in daha önce yaşadığı benzer olayla ilgili sözleri de yeniden gündeme geldi.

Türk televizyon, sinema ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Serhat Kılıç, 5 Eylül 2026 tarihinde Kağıthane'deki evinde hayatını kaybetti. 51 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncunun ani ölümü, başta ailesi olmak üzere yakın dostlarını, birlikte çalıştığı meslektaşlarını ve sevenlerini derinden sarstı. Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanan başarılı kariyeri boyunca pek çok unutulmaz karaktere hayat veren Kılıç, Seksenler dizisindeki Ergun Plak, Söz dizisindeki Çolak ve Ezel dizisindeki Selim rolleriyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer edindi. Farklı karakterleri başarıyla canlandırmasıyla takdir toplayan oyuncunun vefatının ardından sanat dünyasından peş peşe duygusal mesajlar geldi. Sevenlerinin hâlâ kabullenmekte güçlük çektiği acı kaybın ardından usta oyuncu için anma töreni düzenlendi.

ANMA TÖRENİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU Serhat Kılıç'ın ailesi, yakınları, meslektaşları ve sevenleri, usta oyuncuya veda etmek üzere Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir araya geldi. Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Kılıç'ın tabutunun sahneye getirildiği törende ailesi ve yakın arkadaşları ayakta durmakta güçlük çekti. Oyuncuyla uzun yıllara dayanan bir dostluğu bulunan Özge Özder de tören boyunca gözyaşlarına hâkim olamadı. Kılıç'ın tabutu başında uzun süre ağlayan Özder'in, Serhat Kılıç'ın babasıyla karşılaştığı sırada yaşadığı üzüntü de kameralara yansıdı. Eşi Sinan Güleryüz'le birlikte törene katılan Özge Özder, yakın dostunu kaybetmenin acısını yaşarken tören çıkışında yaşadığı bir olay nedeniyle tepki gösterdi. Serhat Kılıç’ın babası, anma töreninde ayakta durmakta güçlük çekti. Fotoğraf: DHA