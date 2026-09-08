"Hâlâ nefes alamıyorum. Ufak tefek ameliyat olacağım. Doktor aslında hiç şans vermemişti. Beni karşısına alıp, 'Muratcığım, ne meslek yapacaksın?' diye sordu. Sonra da, 'Bana bırak kendini. Ameliyatlar silsilesi yapacağım sana.' dedi. Kaç ameliyat? Bilmiyorum! Ameliyatta enfeksiyon kaptım, burnum yoktu! Burnun yok Ceyda, öyle düşün! Bir insan yandan baktığında bir burnu vardır, değil mi? Yok, benim gitti o! Ameliyatta kaptım o enfeksiyonu. 11,5 saatlik bir ameliyat oldum, orada kaptım o enfeksiyonu. O enfeksiyon burnumu o hâle getirdi. Sonra doktorum sabretti, ben sabrettim, bugünlere kadar geldik."

Önünde birkaç küçük operasyon daha olduğunu söyleyen Dalkılıç, doktorunun başlangıçta kendisine fazla umut vermediğini ifade etti.

Kaynak: Instagram

14. KEZ AMELİYAT MASASINA YATACAK

Ünlü şarkıcının yaşadıklarını bu kadar açık bir şekilde anlatması, bugüne kadar görünüşü üzerinden yapılan yorumların ne kadar acımasız olabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Dalkılıç'ın "ufak tefek" sözleriyle bahsettiği yeni müdahaleyle birlikte 14. kez ameliyat masasına yatacağı öğrenildi.

Yıllardır aynı sağlık sorunuyla mücadele eden şarkıcının en büyük beklentisi ise artık estetik bir değişiklik değil, rahatça nefes alabilmek.

SAHNELERE NASIL DÖNDÜ?

Sahnelere dönüş sürecinden de bahseden Murat Dalkılıç, yeniden sahneye çıkarken sağlık durumunun nasıl bir sonuç vereceğini bilmediklerini söyledi.

"Sahneye çıktığımda ne olacağını bilmiyorduk, aslında çıkınca gördük. Çünkü burnumun iyileşip iyileşmeyeceğini bilmiyordum. Mental sağlığımı da korumam için çalışmam gerekiyordu. Tabii ki çok zorlandım. Hatta bir gün Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde sahneye çıktım, nefesim kesildi. Ama insanların o heyecanını ve sevincini görünce sahneden inemedim. Artık alıştım."