Murat Dalkılıç’ın zorlu sağlık mücadelesi sürüyor! 14. ameliyat gündemde
Murat Dalkılıç, çocukluğundan beri yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçirdiği 13 ameliyatın ardından 14. kez operasyon masasına yatacağını açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Burnum yoktu" diyerek yıllardır yaşadığı zorlu sürecin detaylarını anlattı.
"La Fontaine", "Kasaba", "Derine", "Lüzumsuz Savaş", "Bir Güzellik Yap" ve "İki Yol" gibi şarkılarıyla tanınan Murat Dalkılıç, burnundaki kemiklerin dışarıya doğru büyümesi nedeniyle çocukluk yaşlarından itibaren birçok operasyon geçirdi.
13 KEZ AMELİYAT OLDU
Daha önce yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili, "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi." açıklamasını yapan şarkıcı, birkaç ay önce 13. kez ameliyat oldu.
Dalkılıç, geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci'nin sunduğu "Bambaşka Sohbetler" programına konuk oldu. Geçirdiği operasyonlar ve tedavi süreci hakkında konuşan şarkıcı, yaşadığı zorlu günleri anlattı.
"6 AYDIR NEFES ALABİLİYORUM"
Yedi yaşından beri bu sorunla mücadele ettiğini belirten Murat Dalkılıç, tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi. Şarkıcı, son dönemde ilk kez rahat nefes alabildiğini belirterek şöyle konuştu:
"Üç yıldır ilk kez, altı aydır nefes alıyorum. Bu tür ameliyatlardan sonra süreç çok normal. Çünkü mukoza şişiyor, nefes alınmaz hâle geliyor ve tam iyileşip nefes alacakken bir ameliyat daha oluyorum."