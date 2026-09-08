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Murat Dalkılıç’ın zorlu sağlık mücadelesi sürüyor! 14. ameliyat gündemde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Murat Dalkılıç’ın zorlu sağlık mücadelesi sürüyor! 14. ameliyat gündemde

Murat Dalkılıç, çocukluğundan beri yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçirdiği 13 ameliyatın ardından 14. kez operasyon masasına yatacağını açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Burnum yoktu" diyerek yıllardır yaşadığı zorlu sürecin detaylarını anlattı.

"La Fontaine", "Kasaba", "Derine", "Lüzumsuz Savaş", "Bir Güzellik Yap" ve "İki Yol" gibi şarkılarıyla tanınan Murat Dalkılıç, burnundaki kemiklerin dışarıya doğru büyümesi nedeniyle çocukluk yaşlarından itibaren birçok operasyon geçirdi.

Murat Dalkılıç’ın zorlu sağlık mücadelesi sürüyor! 14. ameliyat gündemde - 1

13 KEZ AMELİYAT OLDU

Daha önce yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili, "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi." açıklamasını yapan şarkıcı, birkaç ay önce 13. kez ameliyat oldu.

Dalkılıç, geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci'nin sunduğu "Bambaşka Sohbetler" programına konuk oldu. Geçirdiği operasyonlar ve tedavi süreci hakkında konuşan şarkıcı, yaşadığı zorlu günleri anlattı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"6 AYDIR NEFES ALABİLİYORUM"

Yedi yaşından beri bu sorunla mücadele ettiğini belirten Murat Dalkılıç, tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi. Şarkıcı, son dönemde ilk kez rahat nefes alabildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Üç yıldır ilk kez, altı aydır nefes alıyorum. Bu tür ameliyatlardan sonra süreç çok normal. Çünkü mukoza şişiyor, nefes alınmaz hâle geliyor ve tam iyileşip nefes alacakken bir ameliyat daha oluyorum."

Murat Dalkılıç’ın zorlu sağlık mücadelesi sürüyor! 14. ameliyat gündemde - 2

"AMELİYATTA KAPTIĞIM ENFEKSİYON BENİ BU HÂLE GETİRDİ"

Önünde birkaç küçük operasyon daha olduğunu söyleyen Dalkılıç, doktorunun başlangıçta kendisine fazla umut vermediğini ifade etti.

Dalkılıç'ın Ceyda Düvenci'ye yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Hâlâ nefes alamıyorum. Ufak tefek ameliyat olacağım. Doktor aslında hiç şans vermemişti. Beni karşısına alıp, 'Muratcığım, ne meslek yapacaksın?' diye sordu. Sonra da, 'Bana bırak kendini. Ameliyatlar silsilesi yapacağım sana.' dedi. Kaç ameliyat? Bilmiyorum! Ameliyatta enfeksiyon kaptım, burnum yoktu! Burnun yok Ceyda, öyle düşün! Bir insan yandan baktığında bir burnu vardır, değil mi? Yok, benim gitti o! Ameliyatta kaptım o enfeksiyonu. 11,5 saatlik bir ameliyat oldum, orada kaptım o enfeksiyonu. O enfeksiyon burnumu o hâle getirdi. Sonra doktorum sabretti, ben sabrettim, bugünlere kadar geldik."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

14. KEZ AMELİYAT MASASINA YATACAK

Ünlü şarkıcının yaşadıklarını bu kadar açık bir şekilde anlatması, bugüne kadar görünüşü üzerinden yapılan yorumların ne kadar acımasız olabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Dalkılıç'ın "ufak tefek" sözleriyle bahsettiği yeni müdahaleyle birlikte 14. kez ameliyat masasına yatacağı öğrenildi.

Yıllardır aynı sağlık sorunuyla mücadele eden şarkıcının en büyük beklentisi ise artık estetik bir değişiklik değil, rahatça nefes alabilmek.

SAHNELERE NASIL DÖNDÜ?

Sahnelere dönüş sürecinden de bahseden Murat Dalkılıç, yeniden sahneye çıkarken sağlık durumunun nasıl bir sonuç vereceğini bilmediklerini söyledi.

"Sahneye çıktığımda ne olacağını bilmiyorduk, aslında çıkınca gördük. Çünkü burnumun iyileşip iyileşmeyeceğini bilmiyordum. Mental sağlığımı da korumam için çalışmam gerekiyordu. Tabii ki çok zorlandım. Hatta bir gün Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde sahneye çıktım, nefesim kesildi. Ama insanların o heyecanını ve sevincini görünce sahneden inemedim. Artık alıştım."

Murat Dalkılıç’ın zorlu sağlık mücadelesi sürüyor! 14. ameliyat gündemde - 3

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