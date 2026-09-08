Serhat Kılıç’ın ölümünün ardından kahreden tesadüf! 9 yıl önce de aynısı yaşanmış
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın 5 Eylül'de evinde hayatını kaybetmesinin ardından, yıllar önce "Robinson Crusoe ve Cuma" filminde birlikte rol aldığı John Nyambi de yeniden gündeme geldi. Nyambi'nin de aynı tarihte, 9 yıl önce yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
"Ezel", "Seksenler" ve "Kuruluş Osman" gibi sevilen yapımlarda rol alan oyuncu Serhat Kılıç, 5 Eylül'de İstanbul Kağıthane'deki evinde hayatını kaybetti.
Kılıç için dün Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene oyuncunun ailesi, yakınları ve ünlü dostları katıldı.
Serhat Kılıç'ın vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğarken, oyuncuyla ilgili dikkat çeken ve duyanları duygulandıran bir detay ortaya çıktı.
Kılıç'ın başrolünü paylaştığı "Robinson Crusoe ve Cuma" filminde Cuma karakterini canlandıran John Nyambi'nin de 5 Eylül'de hayatını kaybettiği öğrenildi.
AYNI GÜNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER
Malavi doğumlu oyuncu John Nyambi, 2010 yılında eğitim için Türkiye'ye gelmiş ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü sırada sinemaya adım atmıştı. Nyambi, 5 Eylül 2017'de henüz 24 yaşındayken böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.