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Serhat Kılıç’ın ölümünün ardından kahreden tesadüf! 9 yıl önce de aynısı yaşanmış

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın 5 Eylül'de evinde hayatını kaybetmesinin ardından, yıllar önce "Robinson Crusoe ve Cuma" filminde birlikte rol aldığı John Nyambi de yeniden gündeme geldi. Nyambi'nin de aynı tarihte, 9 yıl önce yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Serhat Kılıç’ın ölümünün ardından kahreden tesadüf! 9 yıl önce de aynısı yaşanmış 1

"Ezel", "Seksenler" ve "Kuruluş Osman" gibi sevilen yapımlarda rol alan oyuncu Serhat Kılıç, 5 Eylül'de İstanbul Kağıthane'deki evinde hayatını kaybetti.

Serhat Kılıç’ın ölümünün ardından kahreden tesadüf! 9 yıl önce de aynısı yaşanmış 2

Kılıç için dün Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene oyuncunun ailesi, yakınları ve ünlü dostları katıldı.

Usta oyuncu Serhat Kılıça hüzünlü veda USTA OYUNCU SERHAT KILIÇ'A HÜZÜNLÜ VEDA
Serhat Kılıç’ın ölümünün ardından kahreden tesadüf! 9 yıl önce de aynısı yaşanmış 3

Serhat Kılıç'ın vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğarken, oyuncuyla ilgili dikkat çeken ve duyanları duygulandıran bir detay ortaya çıktı.

Serhat Kılıç’ın ölümünün ardından kahreden tesadüf! 9 yıl önce de aynısı yaşanmış 4

Kılıç'ın başrolünü paylaştığı "Robinson Crusoe ve Cuma" filminde Cuma karakterini canlandıran John Nyambi'nin de 5 Eylül'de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Serhat Kılıç’ın ölümünün ardından kahreden tesadüf! 9 yıl önce de aynısı yaşanmış 5

AYNI GÜNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Malavi doğumlu oyuncu John Nyambi, 2010 yılında eğitim için Türkiye'ye gelmiş ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü sırada sinemaya adım atmıştı. Nyambi, 5 Eylül 2017'de henüz 24 yaşındayken böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Serhat Kılıç’ın ölümünün ardından kahreden tesadüf! 9 yıl önce de aynısı yaşanmış 6

ARALARINDA TAM 9 YIL VAR

Serhat Kılıç'ın da 5 Eylül'de yaşamını yitirmesiyle iki eski rol arkadaşının aynı takvim gününde, tam 9 yıl arayla hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Serhat Kılıç’ın ölümünün ardından kahreden tesadüf! 9 yıl önce de aynısı yaşanmış 7

KAHREDEN TESADÜF DUYGULANDIRDI

Aynı filmde rol alan iki oyuncunun 5 Eylül tarihinde, 9 yıl arayla hayata veda etmesi dikkat çekti. Ortaya çıkan bu acı tesadüf, Serhat Kılıç'ın sevenlerini ve sanat dünyasını bir kez daha duygulandırdı.

Serhat Kılıç’ın ölümünün ardından kahreden tesadüf! 9 yıl önce de aynısı yaşanmış 8

NE OLMUŞTU?

KIZ ARKADAŞI EVİNDE HAREKETSİZ HALDE BULDU

Başarılı oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, evinde ölü bulundu. Yaklaşık iki gündür kendisinden haber alınamayan 1975 doğumlu oyuncunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kılıç'a ulaşamayan kız arkadaşı Özlem E., durumdan şüphelenerek ünlü oyuncunun evine gitti. Eve girdiğinde Kılıç'ı salondaki koltukta hareketsiz halde bulan Özlem E., hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kılıç'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Serhat Kılıç’ın ölümünün ardından kahreden tesadüf! 9 yıl önce de aynısı yaşanmış 9

VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde Kılıç'ın göz çevresinde, kollarında ve bacaklarında morluklar olduğu belirlendi. Oyuncunun vücudunda herhangi bir kesi, açık yara veya darp izine rastlanmadı.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Serhat Kılıç’ın ölümünün ardından kahreden tesadüf! 9 yıl önce de aynısı yaşanmış 10

LENF KANSERİ TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Serhat Mustafa Kılıç'ın bir süredir lenf kanseri tedavisi gördüğünü ve perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi.

Serhat Kılıç’ın ölümünün ardından kahreden tesadüf! 9 yıl önce de aynısı yaşanmış 11

SERHAT KILIÇ İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

51 yaşında hayatını kaybeden Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Kılıç'ın ailesi, yakınları, sanat dünyasından dostları ve sevenleri katıldı.

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