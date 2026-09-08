ARALARINDA TAM 9 YIL VAR Serhat Kılıç'ın da 5 Eylül'de yaşamını yitirmesiyle iki eski rol arkadaşının aynı takvim gününde, tam 9 yıl arayla hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

KAHREDEN TESADÜF DUYGULANDIRDI Aynı filmde rol alan iki oyuncunun 5 Eylül tarihinde, 9 yıl arayla hayata veda etmesi dikkat çekti. Ortaya çıkan bu acı tesadüf, Serhat Kılıç'ın sevenlerini ve sanat dünyasını bir kez daha duygulandırdı.

NE OLMUŞTU? KIZ ARKADAŞI EVİNDE HAREKETSİZ HALDE BULDU Başarılı oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, evinde ölü bulundu. Yaklaşık iki gündür kendisinden haber alınamayan 1975 doğumlu oyuncunun hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'a ulaşamayan kız arkadaşı Özlem E., durumdan şüphelenerek ünlü oyuncunun evine gitti. Eve girdiğinde Kılıç'ı salondaki koltukta hareketsiz halde bulan Özlem E., hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kılıç'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. SERHAT KILIÇ'IN KIZ ARKADAŞININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde Kılıç'ın göz çevresinde, kollarında ve bacaklarında morluklar olduğu belirlendi. Oyuncunun vücudunda herhangi bir kesi, açık yara veya darp izine rastlanmadı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. SERHAT MUSTAFA KILIÇ'IN SON ANLARI ATV HABER'DE

LENF KANSERİ TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Serhat Mustafa Kılıç'ın bir süredir lenf kanseri tedavisi gördüğünü ve perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi.