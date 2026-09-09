Kılıç'ın vefatı, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu. Ünlü oyuncunun "Söz" dizisinde birlikte rol aldığı Eren Vurdem de yakın dostuna sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla veda etti.

Vurdem, Serhat Kılıç'ın kendisi için yalnızca bir meslektaş değil, aynı zamanda ağabey, yoldaş ve mentor olduğunu belirtti.

"Bugün canım abimi, yoldaşımı, mentorumu; Serhat Kılıç'ı toprağa verdim. Onu kelimelere sığdırmak çok zor ama bilmeyenler için biraz anlatayım. 51 yaşındaydı ama kalbi tıpkı bir çocuğunki gibiydi. 10 yılı aşkın ağabey kardeşliğimiz boyunca bir kez bile birinin arkasından kötü düşündüğünü, birisi için kötü bir laf ettiğini duymadım. Aklının fitneye, fesada çalıştığını bir an bile görmedim. İçi sadece merhamet doluydu."

Kılıç'ın mezarından bir görüntü paylaşan Eren Vurdem, paylaşımında Serhat Kılıç'la 10 yılı aşkın süredir ağabey-kardeş ilişkisi içinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"YÜCE GÖNÜLLÜ BİR ADAMDI"

Kılıç'ın zor zamanlarında kendisine destek olduğunu da anlatan Vurdem, çekmek istediği film için de arkadaşının büyük bir destek verdiğini söyledi.

Vurdem, "Senaryomu yazıp filmimi çekmek için çabalarken hep omuz başımdaydı. 'Filminde tek kuruş almadan oynarım' demekle kalmayıp, kendi cebindeki parayı bana teklif edecek kadar büyük, yüce gönüllü bir adamdı" ifadelerini kullandı.