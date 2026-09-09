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Eren Vurdem’den Serhat Kılıç’a yürek yakan veda: "Tek bir ricam var"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oyuncu Serhat Kılıç'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğarken, yakın dostu Eren Vurdem'den duygusal bir veda geldi. Vurdem, Kılıç'la ilgili anılarını paylaşarak sevenlerine "Tek bir ricam var" diyerek çağrıda bulundu.

Eren Vurdem’den Serhat Kılıç’a yürek yakan veda: "Tek bir ricam var" 1

Oyuncu Serhat Kılıç, 5 Eylül Cumartesi günü Ankara'daki evinde hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Kılıç, düzenlenen cenaze töreninin ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eren Vurdem’den Serhat Kılıç’a yürek yakan veda: "Tek bir ricam var" 2

AYNI DİZİDE OYNAMIŞLARDI

Kılıç'ın vefatı, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu. Ünlü oyuncunun "Söz" dizisinde birlikte rol aldığı Eren Vurdem de yakın dostuna sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla veda etti.

Eren Vurdem’den Serhat Kılıç’a yürek yakan veda: "Tek bir ricam var" 3

Vurdem, Serhat Kılıç'ın kendisi için yalnızca bir meslektaş değil, aynı zamanda ağabey, yoldaş ve mentor olduğunu belirtti.

Serhat Kılıç’a Ankara’da veda SERHAT KILIÇ'A ANKARA'DA VEDA
Eren Vurdem’den Serhat Kılıç’a yürek yakan veda: "Tek bir ricam var" 4

"İÇİ SADECE MERHAMET DOLUYDU"

Kılıç'ın mezarından bir görüntü paylaşan Eren Vurdem, paylaşımında Serhat Kılıç'la 10 yılı aşkın süredir ağabey-kardeş ilişkisi içinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün canım abimi, yoldaşımı, mentorumu; Serhat Kılıç'ı toprağa verdim. Onu kelimelere sığdırmak çok zor ama bilmeyenler için biraz anlatayım. 51 yaşındaydı ama kalbi tıpkı bir çocuğunki gibiydi. 10 yılı aşkın ağabey kardeşliğimiz boyunca bir kez bile birinin arkasından kötü düşündüğünü, birisi için kötü bir laf ettiğini duymadım. Aklının fitneye, fesada çalıştığını bir an bile görmedim. İçi sadece merhamet doluydu."

Eren Vurdem’den Serhat Kılıç’a yürek yakan veda: "Tek bir ricam var" 5

"YÜCE GÖNÜLLÜ BİR ADAMDI"

Kılıç'ın zor zamanlarında kendisine destek olduğunu da anlatan Vurdem, çekmek istediği film için de arkadaşının büyük bir destek verdiğini söyledi.

Vurdem, "Senaryomu yazıp filmimi çekmek için çabalarken hep omuz başımdaydı. 'Filminde tek kuruş almadan oynarım' demekle kalmayıp, kendi cebindeki parayı bana teklif edecek kadar büyük, yüce gönüllü bir adamdı" ifadelerini kullandı.

Eren Vurdem’den Serhat Kılıç’a yürek yakan veda: "Tek bir ricam var" 6

"O AN ÇOK NET BİR ŞEYLE YÜZLEŞTİM"

Serhat Kılıç'ın cenaze işlemleri sırasında yaşadığı anları da paylaşan Eren Vurdem, gördüğü manzaranın kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Vurdem, "Adli tıpta, merhum abimin babası Mehmet Ali amcayla beraber omuz omuza verip cenazeyi teslim almaya gittiğimizde, resmi işlemler için bizden bedeni son kez teşhis edip onaylamamızı istediler. Bunun için yanına girdiğimizde, o an çok net bir şeyle yüzleştim: Gördüğüm şey sadece bir bedendi, içindeki o güzel ışık çoktan gitmişti" dedi.

Ünlü oyuncu, Kılıç'ın ardından geriye yalnızca bedeninin kaldığını ifade ederek, "Beden sadece bir kafesti; kafesin kapısı açılmış ve ruh bir kuş gibi uçup gitmişti. Geriye yalnızca boş bir kafes kalmıştı" sözleriyle duygularını dile getirdi.

"TEK BİR RİCAM VAR"

Vurdem, paylaşımının sonunda Serhat Kılıç'ı sevenlere de çağrıda bulundu. Ölümün hayatın bir gerçeği olduğunu belirten oyuncu, Kılıç'ın ardından dua edilmesini istedi.

Eren Vurdem’den Serhat Kılıç’a yürek yakan veda: "Tek bir ricam var" 7

"İşte o an Koca Yunus'un ne demek istediğini çok daha iyi anladım; 'Aşıklar ölmez, ölen hayvandır.' Bu yüzden, onu gerçekten ve yürekten seven insanlardan tek bir ricam var: Lütfen bu yazıyı gören ve okuyan herkes Serhat abim için içinden gelerek bir Fatiha okusun ve ruhuna armağan etsin" ifadelerini kullanan Vurdem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onun için Allah'a güzel dileklerde bulunun, çünkü gidenin ardından asıl ihtiyacı olan budur. Rabbim mekânını cennet eylesin. Allah bütün günahlarını, taksiratını affetsin. Seni çok seviyorum. Ahirette görüşmek üzere abi..."

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