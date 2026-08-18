İbrahim Tatlıses'ten Aydemir Akbaş’ın ardından dikkat çeken paylaşım
İbrahim Tatlıses, 17 Ağustos 2024'te 88 yaşında hayatını kaybeden yakın dostu Aydemir Akbaş'ı sosyal medya paylaşımıyla andı. Dostluklarının 45 yıl sürdüğünü belirten Tatlıses, "Bir gün bile birbirimizin kalbini kırmadık." sözleriyle Akbaş'a duyduğu özlemi dile getirdi.
İbrahim Tatlıses, 45 yıllık dostu Aydemir Akbaş'ı bir kez daha andı. Sosyal medya hesabından Akbaş ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Tatlıses, dostuna duyduğu özlemi dile getirdi. Aydemir Akbaş, 17 Ağustos 2024'te 88 yaşında hayatını kaybetmişti.
"45 YILLIK CAN DOSTUM AYDOŞUM"
İbrahim Tatlıses, paylaşımında Aydemir Akbaş'a "Aydoşum" diye seslendi. Tatlıses, yakın dostunu şu sözlerle andı:
"45 yıllık can dostum Aydoşum... Bir gün bile birbirimizin kalbini kırmadık. Seni rahmet, özlem ve dualarla anıyorum. Mekanın cennet olsun."
Tatlıses ile Akbaş arasındaki 45 yıllık dostluk, Akbaş'ın vefatının ardından düzenlenen törende de gündeme gelmişti. Tatlıses, 18 Ağustos 2024'teki törende yaptığı açıklamada Akbaş ile dostluklarının 45 yıla dayandığını söylemiş, birbirlerinin kalbini kırmadıklarını anlatmıştı.