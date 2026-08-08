Hakkı Bulut'tan İbrahim Tatlıses sorusuna yanıt: "Asla yapmazlar"

Arabesk müziğinin usta isimlerinden Hakkı Bulut, Nişantaşı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 81 yaşındaki sanatçı, İbrahim Tatlıses'in çocuklarıyla yaşadığı miras tartışmalarının hatırlatılması üzerine kendi ailesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hakkı Bulut, önceki gün Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'den çıkarken görüntülendi. Aileler arasında miras nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklara değinen Bulut, paranın ilişkileri olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Usta sanatçı, "Lanet para ortaya girdiği anda evlatlar babalarını, analarını üzmeyi bilirler yahut çevresini" ifadelerini kullandı.

"BENİM ÇOCUKLARIM ASLA YAPMAZ" Kendi ailesinde böyle bir durum yaşanmayacağını vurgulayan Hakkı Bulut, çocuklarına duyduğu güveni şu sözlerle dile getirdi: "Benim çocuklarım, ben bu dünyadan göçtüğümde 'Hadi malı paylaşalım' gibi bir saygısızlık yapmazlar. Asla yapmazlar."

Magazin Burada'nın haberine göre, sanatçı, çocuklarıyla miras konusunda zaman zaman şakalaştığını da belirterek, "Bu daireyi sana veriyorum, bu arabayı sana veriyorum diye espri yaparım, o kadar. Evelallah böyle geldik, böyle gideriz" dedi.

"HAYATIMI BEN YAŞARKEN FİLM YAPSINLAR" Hakkı Bulut, hayatının beyaz perdeye aktarılmasıyla ilgili soruya da yanıt verdi. Usta sanatçı, biyografi filmi için, "Öldükten sonra değer veriyorlar. Hayatımda çok romanlar var. Şu an yapmaları lazım. Öldükten sonra mezarımı pırlanta yapsalar ne olur? Ülkede benim kadar sevilen sanatçı yoktur. Yaşarken hayatımı film yapsınlar. Öyle bir konu olur ki gıpta olur. Öldükten sonra yapsalar ne olur?" ifadelerini kullandı.