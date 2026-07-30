Ayel'in kime benzediği ortaya çıktı! İdo Tatlıses: "Dedesine çekmiş herhalde"

Müzik kariyerinde yeni bir döneme hazırlanan İdo Tatlıses, hem yeni projesini hem de aile hayatına dair samimi açıklamalarını paylaştı. Oğlu Ayel'in müziğe olan ilgisini anlatan ünlü şarkıcı, "Dedesine çekmiş herhalde" ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, hem yeni projeleri hem de aile hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eşi Yasemin Şefkatli ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, yakında yayınlayacağı yeni şarkısının heyecanını yaşarken oğlu Ayel'in müziğe olan ilgisinden de bahsetti.

Yakında dinleyicilerle buluşacak "Yıkılmayız Öyle" adlı şarkısıyla farklı bir konsept sunacağını söyleyen Tatlıses, müzikal tarzında ve sahne performansında yeniliklere gittiğini belirtti.

"YENİ BİR TARZLA GELİYORUZ" Yeni dönemiyle ilgili konuşan şarkıcı, "Yeni İdo, yeni sahne ve yeni bir tarzla geliyoruz. Hayatımda bugüne kadar yaptığım her yenilik güzel sonuçlar getirdi. Yenilik her zaman iyidir." dedi.

AYEL'İN YETENEĞİNİ AÇIKLADI Aile yaşantısına da değinen İdo Tatlıses, oğlu Ayel'in küçük yaşına rağmen ritim ve müziğe büyük ilgi gösterdiğini anlattı. Minik Ayel'in müzikle olan bağının kendisini mutlu ettiğini belirten Tatlıses, bu ilgiyi dedesi İbrahim Tatlıses'e benzeterek, "Dedesine çekmiş herhalde." ifadelerini kullandı.