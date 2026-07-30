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Ayel'in kime benzediği ortaya çıktı! İdo Tatlıses: "Dedesine çekmiş herhalde"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Müzik kariyerinde yeni bir döneme hazırlanan İdo Tatlıses, hem yeni projesini hem de aile hayatına dair samimi açıklamalarını paylaştı. Oğlu Ayel'in müziğe olan ilgisini anlatan ünlü şarkıcı, "Dedesine çekmiş herhalde" ifadelerini kullandı.

Ayel'in kime benzediği ortaya çıktı! İdo Tatlıses: "Dedesine çekmiş herhalde" 1

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, hem yeni projeleri hem de aile hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eşi Yasemin Şefkatli ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, yakında yayınlayacağı yeni şarkısının heyecanını yaşarken oğlu Ayel'in müziğe olan ilgisinden de bahsetti.

Ayel'in kime benzediği ortaya çıktı! İdo Tatlıses: "Dedesine çekmiş herhalde" 2

Yakında dinleyicilerle buluşacak "Yıkılmayız Öyle" adlı şarkısıyla farklı bir konsept sunacağını söyleyen Tatlıses, müzikal tarzında ve sahne performansında yeniliklere gittiğini belirtti.

Ayel'in kime benzediği ortaya çıktı! İdo Tatlıses: "Dedesine çekmiş herhalde" 3

"YENİ BİR TARZLA GELİYORUZ"

Yeni dönemiyle ilgili konuşan şarkıcı, "Yeni İdo, yeni sahne ve yeni bir tarzla geliyoruz. Hayatımda bugüne kadar yaptığım her yenilik güzel sonuçlar getirdi. Yenilik her zaman iyidir." dedi.

Ayel'in kime benzediği ortaya çıktı! İdo Tatlıses: "Dedesine çekmiş herhalde" 4

AYEL'İN YETENEĞİNİ AÇIKLADI

Aile yaşantısına da değinen İdo Tatlıses, oğlu Ayel'in küçük yaşına rağmen ritim ve müziğe büyük ilgi gösterdiğini anlattı. Minik Ayel'in müzikle olan bağının kendisini mutlu ettiğini belirten Tatlıses, bu ilgiyi dedesi İbrahim Tatlıses'e benzeterek, "Dedesine çekmiş herhalde." ifadelerini kullandı.

Ayel'in kime benzediği ortaya çıktı! İdo Tatlıses: "Dedesine çekmiş herhalde" 5

Yeni şarkısının hazırlıklarını sürdüren İdo Tatlıses, müzik kariyerindeki değişimle birlikte dinleyicilerinin karşısına farklı bir tarzla çıkmaya hazırlandığını da sözlerine ekledi.

Ayel'in kime benzediği ortaya çıktı! İdo Tatlıses: "Dedesine çekmiş herhalde" 6

İDO TATLISES KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EŞİ KİM? İŞTE HAYATI VE KARİYERİ

DJ'likten şarkıcılığa uzanan kariyeriyle adından söz ettiren İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl adı İbrahim'dir. Babası Türk müziğinin usta isimlerinden İbrahim Tatlıses, annesi ise oyuncu Derya Tuna'dır. Aslen Şanlıurfalı olan Tatlıses, Kova burcudur.

İlk ve ortaöğreniminin ardından eğitimine İsviçre'deki özel Collège du Léman okulunda devam etti. Daha sonra Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü'nden mezun oldu. Müzik alanındaki eğitimini geliştirmek isteyen İdo Tatlıses, Amerika'nın Boston kentindeki dünyaca ünlü Berklee College of Music bünyesinde "Arrange and Producer" sertifika programına katıldı.

Ayel'in kime benzediği ortaya çıktı! İdo Tatlıses: "Dedesine çekmiş herhalde" 7

İş hayatına babasına ait Tatlıses TV'de başlayan İdo Tatlıses, günümüzde kanalın sahibidir. Ayrıca Tatlıses Kebap işletmelerinde de çeşitli görevlerde bulundu.

Müzik kariyerine ise 2013 yılında DJ olarak adım attı. Kısa sürede şarkıcılığa yönelen Tatlıses, "Sonsuz Teşekkürler", "Çünkü" ve "Kaç Kere" gibi albüm ve single çalışmalarıyla müzikseverlerin karşısına çıktı.

Ayel'in kime benzediği ortaya çıktı! İdo Tatlıses: "Dedesine çekmiş herhalde" 8

İdo Tatlıses, uzun yıllar birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında evlendi. Çift, 2024 yılında dünyaya gelen Emir ve Ayel adını verdikleri ikiz oğullarıyla mutlu aile yaşamlarını sürdürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen çift, çocuklarıyla birlikte yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çekiyor.

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