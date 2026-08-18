Eski eşiyle oğullarının doğum gününde bir araya geldiler! Rüştü Onur Atilla’dan duygusal paylaşım
Rüştü Onur Atilla ile eski eşi Sinem Ayyıldız, oğulları Kemal'in 8'inci yaş gününde bir araya geldi. Atilla'nın sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşım dikkat çekti.
Güldür Güldür ile tanınan oyuncu Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile oğulları Kemal'in doğum günü için aynı karede yer aldı.
2024 yılında anlaşmalı olarak boşanan çiftin Kemal ve Uygar adında iki çocuğu bulunuyor. Oğlunun doğum gününde paylaşım yapan Atilla, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Kemal Bey 8 yaşında. İlk göz ağrımız Kemal, iyi ki doğdun aslan oğlum, varlığım varlığına armağan olsun. Seni çok seviyoruz."
OĞULLARI İÇİN YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER
Atilla ile Ayyıldız'ın boşanmasının ardından oyuncunun şarkıcı Nez ile ilişki yaşamaya başlaması, magazin gündeminde ihanet iddialarını beraberinde getirmişti. Nez, iddiaları reddederek, "Boşanmış bir adamla tanıştım. Sizi bu konuda mutlu edemeyeceğim. Aksini kimse ispat edemez" demişti.
Ayyıldız ise boşanmayı kendisinin istemediğini belirterek, "Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz uğruna son ana kadar çabaladım" ifadelerini kullanmıştı.
BARIŞMA İDDİALARINA BÖYLE YANIT VERMİŞTİ
Nez ile ilişkisi de kısa sürede sona eren Atilla, eski eşiyle barıştıkları yönündeki iddialara ise daha önce "Sinem Ayyıldız ile barıştığımıza dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" sözleriyle yanıt vermişti.
Eski çift, çocuklarının önemli günlerinde bir araya gelmeye devam ediyor.