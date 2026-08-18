Eski eşiyle oğullarının doğum gününde bir araya geldiler! Rüştü Onur Atilla’dan duygusal paylaşım

"Kemal Bey 8 yaşında. İlk göz ağrımız Kemal, iyi ki doğdun aslan oğlum, varlığım varlığına armağan olsun. Seni çok seviyoruz."

2024 yılında anlaşmalı olarak boşanan çiftin Kemal ve Uygar adında iki çocuğu bulunuyor. Oğlunun doğum gününde paylaşım yapan Atilla, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Güldür Güldür ile tanınan oyuncu Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile oğulları Kemal'in doğum günü için aynı karede yer aldı.

OĞULLARI İÇİN YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

Atilla ile Ayyıldız'ın boşanmasının ardından oyuncunun şarkıcı Nez ile ilişki yaşamaya başlaması, magazin gündeminde ihanet iddialarını beraberinde getirmişti. Nez, iddiaları reddederek, "Boşanmış bir adamla tanıştım. Sizi bu konuda mutlu edemeyeceğim. Aksini kimse ispat edemez" demişti.

Ayyıldız ise boşanmayı kendisinin istemediğini belirterek, "Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz uğruna son ana kadar çabaladım" ifadelerini kullanmıştı.