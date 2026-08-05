Çağla Şıkel ile Mertcan Tunca denizde objektiflere takıldı

Yaz tatiline Çeşme'de devam eden Çağla Şıkel ile Mertcan Tunca, Çiftlikköy'deki plajda birlikte denize girerken görüntülendi. Çiftin samimi halleri dikkat çekti.

Manken ve sunucu Çağla Şıkel ile genç sevgilisi Mertcan Tunca, yaz tatili için gittikleri Çeşme'de objektiflere yansıdı. Çiftlikköy'deki bir plajda görüntülenen ikili, gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkardı.