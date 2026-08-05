Çağla Şıkel ile Mertcan Tunca denizde objektiflere takıldı
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Yaz tatiline Çeşme'de devam eden Çağla Şıkel ile Mertcan Tunca, Çiftlikköy'deki plajda birlikte denize girerken görüntülendi. Çiftin samimi halleri dikkat çekti.
Manken ve sunucu Çağla Şıkel ile genç sevgilisi Mertcan Tunca, yaz tatili için gittikleri Çeşme'de objektiflere yansıdı. Çiftlikköy'deki bir plajda görüntülenen ikili, gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkardı.
DENİZDE ROMANTİZM
Deniz suyunun serin olması nedeniyle ilk anda tereddüt yaşayan Çağla Şıkel, sevgilisinin teşvikiyle suya girdi.
Hürriyet'in haberine göre, birlikte denize açılan Çağla Şıkel ile Mertcan Tunca, yaklaşık 100 metre yüzerek kıyıdan uzaklaştı.
Denizde uzun süre sohbet edip şakalaşan çift, samimi ve keyifli anlar yaşadı. Bir süredir birlikte olan ikilinin romantik halleri, plajdakilerin de dikkatini çekti.