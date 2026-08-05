Bodrum'da yaz sezonunun en yoğun günlerinde yaşandığı öne sürülen bir olay turizm gündemine oturdu. İddiaya göre olay, önceki gün Divan Türkbükü Bodrum'da meydana geldi.

İfade tutanağı ve fatura

"RESTORANDAN AYRILIN" DENİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Uzun yıllardır otelin müdavimi olduklarını ifade eden Serkan Keser, kendilerine "Yemek servisi alamazsanız restorandan ayrılın" denildiğini ve bu nedenle masalarını terk etmek zorunda kaldıklarını iddia etti.

Keser, yaşananların kendisi ve ailesi için büyük şaşkınlık yarattığını belirterek, uygulamanın gerekçesini kabul edilemez bulduğunu söyledi.