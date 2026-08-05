Bodrum'da olay yaratan iddia: Rahmi Koç gelince restorandan çıkarıldılar
İddiaya göre Divan Türkbükü Bodrum'da yemek yiyen 9 kişilik aileden, iş insanı Rahmi Koç'un otele geleceği gerekçesiyle restorandan ayrılmaları istendi. Yaklaşık 70 bin TL hesap ödediğini belirten müşteri, yaşananların ardından jandarmaya giderek otel hakkında resmi şikâyette bulundu.
Bodrum'da yaz sezonunun en yoğun günlerinde yaşandığı öne sürülen bir olay turizm gündemine oturdu. İddiaya göre olay, önceki gün Divan Türkbükü Bodrum'da meydana geldi.
Restoranda yemek servisi almak isteyen 9 kişilik aileye, iş insanı Rahmi Koç'un otele geleceği gerekçesiyle restoran servisinin durdurulduğu bildirildi.
"RESTORANDAN AYRILIN" DENİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Uzun yıllardır otelin müdavimi olduklarını ifade eden Serkan Keser, kendilerine "Yemek servisi alamazsanız restorandan ayrılın" denildiğini ve bu nedenle masalarını terk etmek zorunda kaldıklarını iddia etti.
Keser, yaşananların kendisi ve ailesi için büyük şaşkınlık yarattığını belirterek, uygulamanın gerekçesini kabul edilemez bulduğunu söyledi.
70 BİN TL HESAP ÖDEDİ
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre Keser, restoranda yaklaşık 70 bin TL hesap ödediklerini ancak buna rağmen bu muameleyle karşılaştıklarını öne sürdü.
Yaşananların ardından jandarma karakoluna giden Keser, olayla ilgili tutanak tutturdu ve otel hakkında resmi şikâyette bulundu.
GÖZLER TARAFLARDAN GELECEK AÇIKLAMADA
Olayla ilgili henüz Divan Türkbükü Bodrum veya Rahmi Koç cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı. Tarafların konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.