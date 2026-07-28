Neredeyse birebirini Alaçatı'da yaptırdı! Çağla Şıkel'in yıllardır kurduğu hayal sonunda gerçek oldu

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşarak annesinin kendi elleriyle diktiği elbiseleri ve hazırladığı nazarlık kolyeyi anlattı. Yıllardır aklında kalan kolyeyi yeniden yaptırdığını söyleyen Şıkel'in duygusal paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü. Ablasıyla birlikte tenis oynadığı dönemden bir fotoğraf paylaşan Şıkel, o günlere ait unutamadığı bir detayı da anlattı.

"NEREDEYSE BİREBİR" Şıkel, fotoğraftaki beyaz elbiselerin annesi tarafından dikildiğini, boyunlarında taşıdıkları nazarlık kolyelerin de yine annesinin el emeği olduğunu belirtti. Yıllardır aklından çıkmayan nazarlık kolyeyi Alaçatı'da yeniden yaptırdığını söyleyen ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü: "Annem dikmiş elbiselerimizi, nazarlık yapmış elleriyle göndermiş bizi tenise... O kolye yıllardır aklımda... Alaçatı'da yaptık dün, neredeyse birebir. Ablama da aldım, nasıl güzel."

Duygusal paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçiler Şıkel'in çocukluk anısına gösterdiği vefayı takdir etti.

GÖZLER ANNESİ ASUMAN ŞIKEL'E ÇEVRİLDİ Paylaşımın ardından Çağla Şıkel'in annesi Asuman Şıkel de sosyal medyada merak konusu oldu. Daha önce paylaşılan aile fotoğraflarını gören kullanıcılar, Asuman Şıkel'in genç görünümüne ve güzelliğine övgü dolu yorumlar yaptı.