CANLI YAYIN

Mertcan Tunca ile görüntülenen Çağla Şıkel'in utangaç halleri

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, sevgilisi Mertcan Tunca ile Alaçatı'da el ele görüntülendi. Yeni ilişkisiyle gündeme gelen ünlü sunucunun özel hayatındaki bu gelişme, eski eşi Emre Altuğ ile boşanma sonrası sürdürdükleri örnek ebeveynlik ilişkisini ve aile hayatına dair geçmiş açıklamaları yeniden gündeme taşıdı.

Mertcan Tunca ile görüntülenen Çağla Şıkel'in utangaç halleri 1

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, bir süredir kendisinden 13 yaş küçük Mertcan Tunca ile aşk yaşıyor. Gazete Magazin'in haberine göre, çift, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da el ele görüntülenirken Şıkel, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Mertcan Tunca ile görüntülenen Çağla Şıkel'in utangaç halleri 2

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Ünlü mankenin utangaç tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Daha önce birlikte oldukları ortaya çıkan ancak uzun süredir yan yana görüntülenmeyen çiftin yeni görüntüleri magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Mertcan Tunca ile görüntülenen Çağla Şıkel'in utangaç halleri 3

EMRE ALTUĞ VE ÇAĞLA ŞIKEL'İN GEÇMİŞTEKİ AÇIKLAMALARI

Çağla Şıkel'in yeni ilişkisi, eski eşi Emre Altuğ ile yıllardır sürdürdükleri örnek ebeveynlik ilişkisini de yeniden gündeme taşıdı.

Şıkel ve Emre Altuğ, dört yıllık birlikteliklerinin ardından 10 Ağustos 2008'de evlendi. Çiftin ilk çocukları Kuzey 2009 yılında, ikinci çocukları Uzay ise 2012 yılında dünyaya geldi.

Mertcan Tunca ile görüntülenen Çağla Şıkel'in utangaç halleri 4

Yedi yıl süren evliliklerini 12 Ocak 2015'te anlaşmalı olarak sonlandıran ikili, boşanmalarının ardından çocukları için iletişimlerini sürdürmeye devam etti.

Mertcan Tunca ile görüntülenen Çağla Şıkel'in utangaç halleri 5

"ORTADA ANORMAL BİR ŞEY YOK" DEMİŞTİ

Çağla Şıkel'in Mertcan Tunca ile ilişkisinin gündeme gelmesinin ardından, Mayıs 2026'da Emre Altuğ'a eski eşinin yeni ilişkisi hakkında yöneltilen sorular da yeniden hatırlandı.

Altuğ, o dönemde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yorum yapmak gibi bir hadsizlik yapamam, aradan seneler geçmiş. Benim de sevgilim var, gayet normal bir durum. Her sağlıklı insanın hayatında olması gereken bir durum. Bence ortada anormal bir şey yok."

Mertcan Tunca ile görüntülenen Çağla Şıkel'in utangaç halleri 6

"ÇOCUKLARI HER ZAMAN ÖN PLANDA TUTTUK"

Emre Altuğ, daha önce verdiği bir röportajda ise boşanma sonrasında çocuklarını her zaman ön planda tuttuklarını belirterek, aralarındaki ilişkiyi şu sözlerle anlatmıştı:

"Biz arkadaş değiliz. Biz aynı çocukların annesi ve babasıyız. Egomuzu bir kenara bıraktık. Kolay bir süreç değildi ama çocukları her zaman ön planda tuttuk. Onların bu süreçten en az şekilde etkilenmesini sağlamaya çalıştık."

Mertcan Tunca ile görüntülenen Çağla Şıkel'in utangaç halleri 7

Çağla Şıkel'in Mertcan Tunca ile Alaçatı'da görüntülenmesiyle birlikte, hem yeni ilişkisi hem de Emre Altuğ ile yıllardır sürdürdükleri saygılı ebeveynlik ilişkisi sosyal medyada yeniden konuşulan konular arasında yer aldı.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin