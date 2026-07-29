Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, bir süredir kendisinden 13 yaş küçük Mertcan Tunca ile aşk yaşıyor. Gazete Magazin'in haberine göre, çift, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da el ele görüntülenirken Şıkel, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Ünlü mankenin utangaç tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Daha önce birlikte oldukları ortaya çıkan ancak uzun süredir yan yana görüntülenmeyen çiftin yeni görüntüleri magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Şıkel ve Emre Altuğ, dört yıllık birlikteliklerinin ardından 10 Ağustos 2008'de evlendi. Çiftin ilk çocukları Kuzey 2009 yılında, ikinci çocukları Uzay ise 2012 yılında dünyaya geldi.

Yedi yıl süren evliliklerini 12 Ocak 2015'te anlaşmalı olarak sonlandıran ikili, boşanmalarının ardından çocukları için iletişimlerini sürdürmeye devam etti.

"ORTADA ANORMAL BİR ŞEY YOK" DEMİŞTİ

Çağla Şıkel'in Mertcan Tunca ile ilişkisinin gündeme gelmesinin ardından, Mayıs 2026'da Emre Altuğ'a eski eşinin yeni ilişkisi hakkında yöneltilen sorular da yeniden hatırlandı.

Altuğ, o dönemde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yorum yapmak gibi bir hadsizlik yapamam, aradan seneler geçmiş. Benim de sevgilim var, gayet normal bir durum. Her sağlıklı insanın hayatında olması gereken bir durum. Bence ortada anormal bir şey yok."