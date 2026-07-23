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Çağla Şıkel bu kez şaşırttı! Kahvaltıda kural bozdu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel, tatilde yaptığı kahvaltı paylaşımıyla dikkat çekti. Vitamin ve sağlıklı atıştırmalıklardan oluşan öğünleriyle tanınan ünlü isim, bu kez bambaşka bir yiyecek tercih etti.

Çağla Şıkel bu kez şaşırttı! Kahvaltıda kural bozdu 1

Türkiye ve Avrupa güzeli unvanlarının ardından modellik kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran Çağla Şıkel, kısa sürede televizyon dünyasının da sevilen isimlerinden biri oldu. Sunuculuk ve oyunculuğun ardından uzun yıllardır sağlık ve yaşam programlarıyla ekranlarda yer alan Şıkel, özel hayatında ise oğulları Kuzey ve Uzay ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Çağla Şıkel bu kez şaşırttı! Kahvaltıda kural bozdu 2

ZAMAN ZAMAN SADECE BUNLARI TÜKETİYORDU

Yıllardır koruduğu fit görünümüyle sık sık gündeme gelen ünlü isim, disiplinli beslenme düzeni ve spor alışkanlıklarıyla da örnek gösteriliyor. Özellikle vitaminler, takviyeler ve sağlıklı atıştırmalıklardan oluşan minimalist öğünleri zaman zaman sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.

Çağla Şıkel bu kez şaşırttı! Kahvaltıda kural bozdu 3

TATİLDE KAHVALTI TERCİHİNİ DEĞİŞTİRDİ

Şimdilerde oğullarıyla birlikte tatil yapan Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından bu kez alışılmışın dışında bir kahvaltı paylaşımı yaptı. Sağlıklı beslenme düzeniyle tanınan ünlü isim, kahvaltısında çikolatalı ve meyveli bir lezzete yer verdi. Şıkel'in paylaşımı, takipçilerini de bir hayli şaşırttı.

Çağla Şıkel bu kez şaşırttı! Kahvaltıda kural bozdu 4

DÖNÜŞ YOLUNDA AİLESİNE ÖZLEMİNİ ANLATTI

Yurt dışı tatilinin ardından Türkiye'ye dönen Çağla Şıkel, uçaktan yaptığı paylaşımda ise duygusal ifadeler kullandı. Ailesini çok özlediğini dile getiren Şıkel, şu sözleri paylaştı:

"Annemi, ablamı, ailemi çok özledim! Hepimiz çok özledik... Çocuklar yanımda tabii bin şükür ama hep söylerim; orası burası hikâye, dünyanın cennet noktası tüm ailenin birlikte olduğu yerdir. Başka bir şey bilmem ben... Rabbime şükürler olsun, az kaldı kavuşmaya."

Çağla Şıkel bu kez şaşırttı! Kahvaltıda kural bozdu 5

Ünlü isim, uzun uçuşun ardından yaşadığı yorgunluğu ise esprili bir dille anlattı:

"11 saatlik uçuşta, uçağın inmesine 15 dakika kala uyanmamdan nasıl bir yorgunluk seviyesinde olduğumu anlamak mümkün. Şimdi biz tatil mi yaptık? Neyse, şükürler olsun geldik."

Çağla Şıkel bu kez şaşırttı! Kahvaltıda kural bozdu 6

BOŞANDILAR AMA DOST KALMAYI BAŞARDILAR

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel ile pop müziğin sevilen isimlerinden Emre Altuğ, 10 Ağustos 2008'de evlenmişti. Magazin dünyasının yakından takip ettiği çift, 2015 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Çağla Şıkel bu kez şaşırttı! Kahvaltıda kural bozdu 7

Evliliklerinden Kuzey ve Uzay adını verdikleri iki oğulları dünyaya gelen Şıkel ve Altuğ, ayrılıklarının ardından çocuklarını ön planda tutarak örnek bir iletişim sergiledi. İkili, özel günlerde ve çocuklarının okul etkinliklerinde sık sık bir araya gelirken, karşılıklı saygıya dayalı ilişkileriyle dikkat çekti.

Boşanma sürecinde herhangi bir polemik yaşamayan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, yıllar içinde dostluklarını korumayı başardı. Eski eşler, çocuklarının mutluluğu için ortak hareket etmeye devam ederken, magazin dünyasında "en saygılı ve olaysız ayrılan çiftlerden biri" olarak gösteriliyor.

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