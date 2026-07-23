Çağla Şıkel bu kez şaşırttı! Kahvaltıda kural bozdu

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel ile pop müziğin sevilen isimlerinden Emre Altuğ, 10 Ağustos 2008'de evlenmişti. Magazin dünyasının yakından takip ettiği çift, 2015 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Evliliklerinden Kuzey ve Uzay adını verdikleri iki oğulları dünyaya gelen Şıkel ve Altuğ, ayrılıklarının ardından çocuklarını ön planda tutarak örnek bir iletişim sergiledi. İkili, özel günlerde ve çocuklarının okul etkinliklerinde sık sık bir araya gelirken, karşılıklı saygıya dayalı ilişkileriyle dikkat çekti.

Boşanma sürecinde herhangi bir polemik yaşamayan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, yıllar içinde dostluklarını korumayı başardı. Eski eşler, çocuklarının mutluluğu için ortak hareket etmeye devam ederken, magazin dünyasında "en saygılı ve olaysız ayrılan çiftlerden biri" olarak gösteriliyor.