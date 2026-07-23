Çağla Şıkel bu kez şaşırttı! Kahvaltıda kural bozdu
Sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel, tatilde yaptığı kahvaltı paylaşımıyla dikkat çekti. Vitamin ve sağlıklı atıştırmalıklardan oluşan öğünleriyle tanınan ünlü isim, bu kez bambaşka bir yiyecek tercih etti.
Türkiye ve Avrupa güzeli unvanlarının ardından modellik kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran Çağla Şıkel, kısa sürede televizyon dünyasının da sevilen isimlerinden biri oldu. Sunuculuk ve oyunculuğun ardından uzun yıllardır sağlık ve yaşam programlarıyla ekranlarda yer alan Şıkel, özel hayatında ise oğulları Kuzey ve Uzay ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
ZAMAN ZAMAN SADECE BUNLARI TÜKETİYORDU
Yıllardır koruduğu fit görünümüyle sık sık gündeme gelen ünlü isim, disiplinli beslenme düzeni ve spor alışkanlıklarıyla da örnek gösteriliyor. Özellikle vitaminler, takviyeler ve sağlıklı atıştırmalıklardan oluşan minimalist öğünleri zaman zaman sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.
TATİLDE KAHVALTI TERCİHİNİ DEĞİŞTİRDİ
Şimdilerde oğullarıyla birlikte tatil yapan Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından bu kez alışılmışın dışında bir kahvaltı paylaşımı yaptı. Sağlıklı beslenme düzeniyle tanınan ünlü isim, kahvaltısında çikolatalı ve meyveli bir lezzete yer verdi. Şıkel'in paylaşımı, takipçilerini de bir hayli şaşırttı.
DÖNÜŞ YOLUNDA AİLESİNE ÖZLEMİNİ ANLATTI
Yurt dışı tatilinin ardından Türkiye'ye dönen Çağla Şıkel, uçaktan yaptığı paylaşımda ise duygusal ifadeler kullandı. Ailesini çok özlediğini dile getiren Şıkel, şu sözleri paylaştı:
"Annemi, ablamı, ailemi çok özledim! Hepimiz çok özledik... Çocuklar yanımda tabii bin şükür ama hep söylerim; orası burası hikâye, dünyanın cennet noktası tüm ailenin birlikte olduğu yerdir. Başka bir şey bilmem ben... Rabbime şükürler olsun, az kaldı kavuşmaya."
Ünlü isim, uzun uçuşun ardından yaşadığı yorgunluğu ise esprili bir dille anlattı:
"11 saatlik uçuşta, uçağın inmesine 15 dakika kala uyanmamdan nasıl bir yorgunluk seviyesinde olduğumu anlamak mümkün. Şimdi biz tatil mi yaptık? Neyse, şükürler olsun geldik."