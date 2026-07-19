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Soner Arıca'nın en zor konseri: "Nasıl yapacağım diye düşündüm"

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Soner Arıca'nın en zor konseri: "Nasıl yapacağım diye düşündüm"

Haziran ayında annesi Altun Arıca ile dayısı Kadir İnanır'ı üç gün arayla kaybeden Soner Arıca, sessizliğini memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde bozdu. 35 yıllık kariyerinin en zor konserine çıkan sanatçı, annesi ve dayısının fotoğrafları dev ekrana yansıtılınca duygusal anlar yaşadı.

Memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 13. Çınar Festivali'nde sahne alan Soner Arıca, yaşadığı acı kayıpların ardından seyircisiyle buluştu. Kısa süre önce annesi Altun Arıca ile dayısı Kadir İnanır'ı kaybeden sanatçı, konser sırasında duygusal açıklamalarda bulundu.

"NASIL YAPACAĞIM?"

35 yıllık sahne hayatında ilk kez konser verip vermemeyi düşündüğünü söyleyen Arıca, "35 senedir sahneye çıkıyorum. İlk defa 'Nasıl yapacağım, olmalı mı olmamalı mı?' diye düşündüm. Ama olacaksa buradan başlamalıydı, Fatsa'dan başlamalıydı. Yeniden buradan başlamalıydı." ifadelerini kullandı.

Soner Arıca, Fatsa konserinde annesi ve dayısı Kadir İnanır'ı andı / DHASoner Arıca, Fatsa konserinde annesi ve dayısı Kadir İnanır'ı andı / DHA

Arıca, dayısı Kadir İnanır'ın başrolünde yer aldığı 'Dönüş' filminin unutulmaz eserlerinden 'Hasretinle Yandı Gönlüm' şarkısını, annesi Altun Arıca ile Kadir İnanır'a ithaf etti. Şarkı seslendirilirken sahne arkasındaki dev ekrana Altun Arıca ve Kadir İnanır'ın fotoğrafları yansıtıldı.

Soner Arıca'nın en zor konseri: "Nasıl yapacağım diye düşündüm" - 1

Duygusal anların yaşandığı konserde Soner Arıca zaman zaman gözyaşlarına hakim olamazken, meydanı dolduranlar da sanatçıyı uzun süre alkışladı. Festivaldeki birçok izleyicinin de duygulandığı görüldü.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

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Konser, sanatçının sevilen eserlerini seslendirmesinin ardından alkışlarla sona erdi. Sanatçının annesi Altun Arıca, 95 yaşında Ordu'nun Fatsa ilçesinde hayatını kaybetmiş ve burada son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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Altun Arıca; Soner Arıca'nın yanı sıra Levent İnanır ile merhum futbolcu Erdoğan Arıca'nın da annesiydi. Dayısı Kadir İnanır ise zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 26 Haziran'da yaşamını yitirmişti.

Soner Arıca'nın en zor konseri: "Nasıl yapacağım diye düşündüm" - 2

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