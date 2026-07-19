Soner Arıca'nın en zor konseri: "Nasıl yapacağım diye düşündüm"
Haziran ayında annesi Altun Arıca ile dayısı Kadir İnanır'ı üç gün arayla kaybeden Soner Arıca, sessizliğini memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde bozdu. 35 yıllık kariyerinin en zor konserine çıkan sanatçı, annesi ve dayısının fotoğrafları dev ekrana yansıtılınca duygusal anlar yaşadı.
Memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 13. Çınar Festivali'nde sahne alan Soner Arıca, yaşadığı acı kayıpların ardından seyircisiyle buluştu. Kısa süre önce annesi Altun Arıca ile dayısı Kadir İnanır'ı kaybeden sanatçı, konser sırasında duygusal açıklamalarda bulundu.
"NASIL YAPACAĞIM?"
35 yıllık sahne hayatında ilk kez konser verip vermemeyi düşündüğünü söyleyen Arıca, "35 senedir sahneye çıkıyorum. İlk defa 'Nasıl yapacağım, olmalı mı olmamalı mı?' diye düşündüm. Ama olacaksa buradan başlamalıydı, Fatsa'dan başlamalıydı. Yeniden buradan başlamalıydı." ifadelerini kullandı.
Arıca, dayısı Kadir İnanır'ın başrolünde yer aldığı 'Dönüş' filminin unutulmaz eserlerinden 'Hasretinle Yandı Gönlüm' şarkısını, annesi Altun Arıca ile Kadir İnanır'a ithaf etti. Şarkı seslendirilirken sahne arkasındaki dev ekrana Altun Arıca ve Kadir İnanır'ın fotoğrafları yansıtıldı.