Soner Arıca'nın en zor konseri: "Nasıl yapacağım diye düşündüm"

"NASIL YAPACAĞIM?"

35 yıllık sahne hayatında ilk kez konser verip vermemeyi düşündüğünü söyleyen Arıca, "35 senedir sahneye çıkıyorum. İlk defa 'Nasıl yapacağım, olmalı mı olmamalı mı?' diye düşündüm. Ama olacaksa buradan başlamalıydı, Fatsa'dan başlamalıydı. Yeniden buradan başlamalıydı." ifadelerini kullandı.

Soner Arıca, Fatsa konserinde annesi ve dayısı Kadir İnanır'ı andı / DHA