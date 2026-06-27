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Selvi Boylum'dan Devlerin Aşkı'na: Bir neslin hafızasına kazınan Kadir İnanır karakterleri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk sineması, güçlü oyunculuğuyla, çeşitli karakterlerle de hafızalara kazınan bir isme veda etti. Kimi zaman İlyas'ın tutkulu aşkı, kimi zaman Karadağlı Rıza'nın mağrur duruşu, kimi zaman da Tarık'ın fedakarlığı olarak izleyicinin karşısına çıkan Kadir İnanır, aradan geçen yıllara rağmen her kuşağın yeniden izlediği filmlerde yaşamaya devam ediyor. İşte hafızalara kazınan 10 Kadir İnanır filmi ve karakteri...

Selvi Boylum'dan Devlerin Aşkı'na: Bir neslin hafızasına kazınan Kadir İnanır karakterleri 1

Türk sinemasında bazı karakterler vardır; yıllar geçse de unutulmaz, her televizyon tekrarında ilk kez izleniyormuş gibi aynı heyecanı yaşatır. Kadir İnanır da sadece filmlerde rol alan bir oyuncu değil, canlandırdığı karakterlerle kuşakların hafızasında yer edinen bir sinema ustasıydı.

Özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım, Devlerin Aşkı, Dönüş ve Evlidir Ne Yapsa Yeridir gibi yapımlarda hayat verdiği karakterler, yalnızca dönemin değil, Türk sinemasının da simgeleri arasına girdi. İşte Yeşilçam'ın jönünü ölümsüzleştiren, sinema tarihine damga vuran 10 unutulmaz karakter...

Selvi Boylum'dan Devlerin Aşkı'na: Bir neslin hafızasına kazınan Kadir İnanır karakterleri 2

YEŞİLÇAM'IN JÖNÜ, MİLYONLARIN HAFIZASINDA YAŞAMAYA DEVAM EDECEK

Kadir İnanır, kariyeri boyunca onlarca farklı karaktere hayat verdi. Ancak canlandırdığı isimlerin ortak bir yönü vardı: Hiçbiri birbirinin tekrarı değildi.

Bazen sevdiği kadın uğruna her şeyi göze alan bir aşık, bazen töreyle mücadele eden onurlu bir adam, bazen de yaşadığı coğrafyayı değiştirmek isteyen idealist bir karakter olarak izleyicinin karşısına çıktı. Aradan geçen onlarca yıla rağmen Selvi Boylum Al Yazmalım'daki İlyas, Devlerin Aşkı'ndaki Tarık, Dila Hanım'daki Karadağlı Rıza ya da Köprü'deki Ahmet hala ilk günkü etkisini hissettiriyor.

Selvi Boylum'dan Devlerin Aşkı'na: Bir neslin hafızasına kazınan Kadir İnanır karakterleri 3

İLYAS - SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM (1977)

Türk sinemasında "unutulmaz karakter" denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz İlyas'tır. Kamyon şoförü İlyas, aşkı tutkuyla yaşayan, öfkesiyle hata yapan, pişmanlığıyla vicdan azabı çeken bir insan portresi sundu. Bu yönüyle yalnızca romantik bir kahraman olmadı, kusurlarıyla da hafızalara kazındı.

Asya ile yaşadığı büyük aşk, yıllardır sinemaseverlerin en çok tartıştığı hikayelerden biri. Filmin sonunda Asya'nın yaptığı tercih ise hala konuşuluyor, yer yer sosyal medya platformlarında içerik olarak kullanılıyor.

İlyas karakterini unutulmaz yapan en önemli unsur, Kadir İnanır'ın bakışlarıyla bile duygu aktarabilmesiydi. Öfkelendiğinde sertleşen, sevdiğinde çocuklaşan, pişman olduğunda sessizleşen İlyas; "Sevgi neydi? Sevgi emekti." repliğinde sergilediği bakışlarıyla bir milletin hafızasına kazındı.

Selvi Boylum'dan Devlerin Aşkı'na: Bir neslin hafızasına kazınan Kadir İnanır karakterleri 4

TARIK - DEVLERİN AŞKI (1976)

Kadir İnanır'ın en güçlü dramatik performanslarından biri de Tarık karakteriydi. Hayatını kurtardığı Süreyya Bey'in yanında çalışmaya başlayan Tarık, zamanla patronunun en güvendiği isim olur. Ancak geçmişte sevdiği kadın ile yeniden karşılaşması, dostluk ile aşk arasında ağır bir sınava dönüşür.

Tarık, klasik Yeşilçam karakterlerinden farklı olarak gücü kaba kuvvetten değil, sadakatinden ve vicdanından alır. Sevdiği kadın ile dostluğu arasında sıkışan karakter, Kadir İnanır'ın kontrollü oyunculuğuyla derinlik kazanır.

Selvi Boylum'dan Devlerin Aşkı'na: Bir neslin hafızasına kazınan Kadir İnanır karakterleri 5

KENAN - KARA GÖZLÜM (1970)

Kara Gözlüm, müzikle örülü hikayesi kadar Kadir İnanır'ın canlandırdığı Kenan karakteriyle de hafızalarda yer etti. Kenan, şöhret basamaklarını tırmanan Azize'yi uzaktan seven, duygularını göstermekte zorlanan bir bestekardır. Onun karakterinde sevgisi gösterişli değil; sessiz, sabırlı ve karşılık beklemeyen bir aşktır.

Kadir İnanır bu filmde alışılmış sert karakterlerinin dışına çıkarak daha naif, kırılgan ve romantik bir portre çizdi. Kenan'ın suskunluğu, çoğu zaman uzun diyaloglardan daha etkili oldu.

Selvi Boylum'dan Devlerin Aşkı'na: Bir neslin hafızasına kazınan Kadir İnanır karakterleri 6

İBRAHİM - DÖNÜŞ (1972)

Kadir İnanır'ın kariyerindeki en çarpıcı toplumsal karakterlerden biri de İbrahim oldu. Almanya'ya çalışmaya giden İbrahim, yıllar sonra köyüne döndüğünde hem kendisinin hem de geride bıraktığı hayatın değiştiğini görür. Gurbet, yalnızlık ve namus anlayışı üzerinden ilerleyen hikaye, dönemin sosyal gerçeklerini de güçlü biçimde yansıtır.

İbrahim karakteri, öfkesinin arkasında büyük bir yalnızlık taşıyan bir adamdır. Kadir İnanır, karakterin yaşadığı iç çatışmayı yüksek sesle değil, mimikleri ve duruşuyla izleyiciye hissettirmeyi başardı.

Selvi Boylum'dan Devlerin Aşkı'na: Bir neslin hafızasına kazınan Kadir İnanır karakterleri 7

MECNUN - EVLİDİR NE YAPSA YERİDİR (1989)

Kadir İnanır'ın kariyerinde dram kadar komedi de önemli bir yer tuttu. Evlidir Ne Yapsa Yeridir filminde canlandırdığı Mecnun karakteri ise bunun en başarılı örneklerinden biri oldu.

Film, aynı mahallede yaşayan üç evli çiftin bitmek bilmeyen tartışmalarını mizahi bir dille anlatırken, Mecnun ile Leyla'nın inişli çıkışlı evliliği hikayenin merkezinde yer alıyor. Sürekli ayrılıp yeniden barışan çift, zamanla yalnızca çevresindekilerin değil, tüm mahallenin gündemi haline geliyor.

Kadir İnanır bu filmde alışılmış sert ve ağırbaşlı karakterlerinin dışına çıkarak esprili, zaman zaman inatçı ama bir o kadar da sevecen bir eş portresi çiziyor. Mecnun'un öfkesi uzun sürmüyor; sevgisi ise her tartışmanın ardından yeniden ağır basıyor. Bu yönüyle karakter, Yeşilçam aile komedilerinin en sıcak yüzlerinden biri olarak hafızalarda yer aldı.

Selvi Boylum'dan Devlerin Aşkı'na: Bir neslin hafızasına kazınan Kadir İnanır karakterleri 8

KARADAĞLI RIZA - DİLA HANIM (1977)

Kadir İnanır'ın en karizmatik karakterlerinden biri denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Karadağlı Rıza'dır. Bir arazi anlaşmazlığı sırasında Dila Hanım'ın eşini öldüren Rıza, kaderin cilvesiyle hiç tanımadığı Dila Hanım'a aşık olur. Ancak sevdiği kadının, peşine düştüğü kan davasının tarafı olduğunu öğrendiğinde hayatı geri dönülmez bir çıkmaza sürüklenir.

Karadağlı Rıza, sert görünümünün altında vicdanıyla mücadele eden bir adamdır. Gururundan taviz vermeyen duruşu, sözünün eri olması ve sevdiği kadın uğruna yaşadığı iç hesaplaşma karaktere güçlü bir derinlik kazandırır.

Kadir İnanır'ın tok sesi, sakin oyunculuğu ve etkileyici bakışları Rıza karakterini yalnızca bir Yeşilçam jönü olmaktan çıkarıp sinemanın unutulmaz anti kahramanlarından biri haline getirdi. Bugün bile Dila Hanım denildiğinde pek çok sinemaseverin aklına ilk olarak Karadağlı Rıza'nın vakur duruşu geliyor.

Selvi Boylum'dan Devlerin Aşkı'na: Bir neslin hafızasına kazınan Kadir İnanır karakterleri 9

ALİ - BİTİRİM KARDEŞLER (1973)

Kadir İnanır'ın aksiyon ve komediyi aynı potada erittiği yapımların başında Bitirim Kardeşler geliyor. Filmde Ali, kardeşi Veli ile sürekli didişen, başını beladan kurtaramayan ama zekasıyla en umulmadık anlarda çözüm üreten bir karakter olarak izleyici karşısına çıkıyor. Tesadüfen buldukları bir bavul, iki kardeşi mafya dünyasının tam ortasına sürüklüyor ve olaylar peş peşe gelişiyor.

Ali karakteri, Kadir İnanır'ın sadece romantik ya da dramatik rollerde değil, tempolu macera filmlerinde de ne kadar başarılı olduğunu gösteren önemli örneklerden biri oldu. Cesareti kadar pratik zekası ve bitmek bilmeyen enerjisiyle Kadir İnanır filmografisinin en renkli karakterleri arasında yer aldı.

Selvi Boylum'dan Devlerin Aşkı'na: Bir neslin hafızasına kazınan Kadir İnanır karakterleri 10

AHMET - KÖPRÜ (1978)

Köprü, Kadir İnanır'ın dram filmleri arasında ayrı bir yere sahip. Filmde Ahmet, çocuk yaşta annesini Fırat Nehri'nin azgın sularında kaybetmenin acısıyla büyür. Eğitimini tamamlayıp mühendis olarak köyüne döndüğünde ise tek bir hayali vardır: İnsanların yıllardır can verdiği nehrin üzerine güvenli bir köprü inşa etmek.

Ahmet karakteri yalnızca bir mühendis değildir; değişime inanan, kaderi kabullenmek yerine çözüm üretmeye çalışan idealist bir gençtir. Köy halkının tüm itirazlarına rağmen hedefinden vazgeçmeyen Ahmet, azmin ve kararlılığın sembolü haline gelir.

Selvi Boylum'dan Devlerin Aşkı'na: Bir neslin hafızasına kazınan Kadir İnanır karakterleri 11

KADİR - LEYLA İLE MECNUN

Klasik aşk hikayesinin Yeşilçam yorumunda Kadir İnanır, çocukluğundan beri Leyla'ya sevdalı olan Kadir karakterine hayat verdi. Dönemin saray entrikaları, kehanetler ve imkansız aşk üzerine kurulu filmde Kadir, sevdiği kadına kavuşabilmek için her türlü zorluğu göze alan cesur bir aşık olarak öne çıkıyor. Uğradığı haksızlıklara rağmen sevgisinden vazgeçmeyen karakter, fedakarlığın ve sadakatin simgesi haline geliyor.

Kadir İnanır'ın bu filmdeki oyunculuğu, fiziksel gücünden çok duygusal yoğunluğuyla dikkat çekti. Umudunu kaybetmeyen duruşu ve sevdiği kadın uğruna verdiği mücadele, karakteri klasik Yeşilçam aşıkları arasında özel bir yere taşıdı.

Selvi Boylum'dan Devlerin Aşkı'na: Bir neslin hafızasına kazınan Kadir İnanır karakterleri 12

ALİ - EZO GELİN (1973)

Anadolu'nun en hüzünlü halk hikayelerinden biri olan Ezo Gelin, Kadir İnanır'ın en duygusal performanslarından birine sahne oldu. Ali, Ezo ile büyük bir aşkla evlenmesine rağmen askerlik görevi nedeniyle sevdiğinden ayrılmak zorunda kalır. Kore Savaşı'nda şehit olduğu yönündeki haber ise hem Ezo'nun hem de ailesinin hayatını altüst eder.

Film boyunca Ali karakteri, sevdiği kadına kavuşma hayali kuran, dürüst ve mert bir Anadolu delikanlısı olarak öne çıkıyor. Kadir İnanır, karaktere gösterişten uzak ama güçlü bir duygu yükü kazandırarak izleyicinin empati kurmasını sağlıyor.

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