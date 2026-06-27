Selvi Boylum'dan Devlerin Aşkı'na: Bir neslin hafızasına kazınan Kadir İnanır karakterleri

Türk sineması, güçlü oyunculuğuyla, çeşitli karakterlerle de hafızalara kazınan bir isme veda etti. Kimi zaman İlyas'ın tutkulu aşkı, kimi zaman Karadağlı Rıza'nın mağrur duruşu, kimi zaman da Tarık'ın fedakarlığı olarak izleyicinin karşısına çıkan Kadir İnanır, aradan geçen yıllara rağmen her kuşağın yeniden izlediği filmlerde yaşamaya devam ediyor. İşte hafızalara kazınan 10 Kadir İnanır filmi ve karakteri...

Türk sinemasında bazı karakterler vardır; yıllar geçse de unutulmaz, her televizyon tekrarında ilk kez izleniyormuş gibi aynı heyecanı yaşatır. Kadir İnanır da sadece filmlerde rol alan bir oyuncu değil, canlandırdığı karakterlerle kuşakların hafızasında yer edinen bir sinema ustasıydı. Özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım, Devlerin Aşkı, Dönüş ve Evlidir Ne Yapsa Yeridir gibi yapımlarda hayat verdiği karakterler, yalnızca dönemin değil, Türk sinemasının da simgeleri arasına girdi. İşte Yeşilçam'ın jönünü ölümsüzleştiren, sinema tarihine damga vuran 10 unutulmaz karakter...

YEŞİLÇAM'IN JÖNÜ, MİLYONLARIN HAFIZASINDA YAŞAMAYA DEVAM EDECEK Kadir İnanır, kariyeri boyunca onlarca farklı karaktere hayat verdi. Ancak canlandırdığı isimlerin ortak bir yönü vardı: Hiçbiri birbirinin tekrarı değildi. Bazen sevdiği kadın uğruna her şeyi göze alan bir aşık, bazen töreyle mücadele eden onurlu bir adam, bazen de yaşadığı coğrafyayı değiştirmek isteyen idealist bir karakter olarak izleyicinin karşısına çıktı. Aradan geçen onlarca yıla rağmen Selvi Boylum Al Yazmalım'daki İlyas, Devlerin Aşkı'ndaki Tarık, Dila Hanım'daki Karadağlı Rıza ya da Köprü'deki Ahmet hala ilk günkü etkisini hissettiriyor.

İLYAS - SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM (1977) Türk sinemasında "unutulmaz karakter" denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz İlyas'tır. Kamyon şoförü İlyas, aşkı tutkuyla yaşayan, öfkesiyle hata yapan, pişmanlığıyla vicdan azabı çeken bir insan portresi sundu. Bu yönüyle yalnızca romantik bir kahraman olmadı, kusurlarıyla da hafızalara kazındı. Asya ile yaşadığı büyük aşk, yıllardır sinemaseverlerin en çok tartıştığı hikayelerden biri. Filmin sonunda Asya'nın yaptığı tercih ise hala konuşuluyor, yer yer sosyal medya platformlarında içerik olarak kullanılıyor. İlyas karakterini unutulmaz yapan en önemli unsur, Kadir İnanır'ın bakışlarıyla bile duygu aktarabilmesiydi. Öfkelendiğinde sertleşen, sevdiğinde çocuklaşan, pişman olduğunda sessizleşen İlyas; "Sevgi neydi? Sevgi emekti." repliğinde sergilediği bakışlarıyla bir milletin hafızasına kazındı.

TARIK - DEVLERİN AŞKI (1976) Kadir İnanır'ın en güçlü dramatik performanslarından biri de Tarık karakteriydi. Hayatını kurtardığı Süreyya Bey'in yanında çalışmaya başlayan Tarık, zamanla patronunun en güvendiği isim olur. Ancak geçmişte sevdiği kadın ile yeniden karşılaşması, dostluk ile aşk arasında ağır bir sınava dönüşür. Tarık, klasik Yeşilçam karakterlerinden farklı olarak gücü kaba kuvvetten değil, sadakatinden ve vicdanından alır. Sevdiği kadın ile dostluğu arasında sıkışan karakter, Kadir İnanır'ın kontrollü oyunculuğuyla derinlik kazanır.