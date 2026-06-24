Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı

Fatsa Belediyesi Zabıta Amiri merhum Hüseyin Arıca'nın eşi Altun Arıca, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

KADİR İNANIR'IN ABLASI, SONER ARICA'NIN ANNESİYDİ

Şarkıcı, söz yazarı Soner Arıca'nın annesi, aktörler Kadir İnanır'ın ablası, Levent İnanır, Bülent Arıca, merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi, sanatçılar Hüseyin Önder ve Cevahir Önder'in ise anneannesi olan Altun Arıca için Fatsa Hz. Hamza Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Törene; Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, siyasi parti ilçe başkanları, Arıca ailesinin yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.