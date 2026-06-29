Emir ve Uzay ölümle burun buruna! Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi
Uzay, Emir ve arkadaşlarını takımdan uzaklaştırmak için tehlikeli bir oyun kurdu. Ancak bilmediği bir gerçek vardı; o da hedefteydi. İntikam ateşiyle hareket eden bir kişinin planı, gençlerin eğlence için bir araya geldiği ortamı ölüm kalım mücadelesine çevirdi. İlgiyle izlenen dizi "Altı Üstü İstanbul", nefes kesen yeni bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluştu.
atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Altı Üstü İstanbul'un önümüzdeki bölümlerinde kebapçıdaki yangının ardındaki gerçek gün yüzüne çıkıyor.
Yangını Uzay'ın çıkardığını düşünen Ziyankarlıların baskını sonucunda Galip, herkesi yatıştıracağını düşündüğü bir teklifte bulunur. Bunun sonucunda tüm gençler artık aynı formanın altında, Boğazın Fırtınası takımında buluşur.
Ancak yangın gecesine dair cevaplanmamış sorular Emir'in aklını kurcalamaktadır. Naz başta olmak üzere herkesin sırtını döndüğü Uzay, masumiyetini kanıtlamaya çalışırken, beklenmedik bir kişinin gerçeğe ulaşması Melek'i köşeye sıkıştırır.
Emir ise artık gerçeğe sadece bir adım uzaklıktadır…
Diğer tarafta Uzay, Emir ve arkadaşlarını takımdan uzaklaştırmak için tehlikeli bir oyun kurar. Fakat bilmediği şey, onun da hedefte olduğudur; intikam ateşiyle hareket eden biri daha vardır.
Gençlerin eğlence için bir araya geldiği ortam, yerini ölüm kalım mücadelesine bırakır. Emir ve Uzay kendilerini ölümle burun buruna oldukları bir felaketin içinde bulur.
Melek'in bunu Emir'i korumak ve onun iyiliğini düşündüğü için yaptığının anlaşılması ise ikiliyi ilişkilerinde zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakacak.
Emir karakteriyle izleyicilerden tam not alan başarılı oyuncu Rahimcan Kapkap ise aynı durumun gerçek hayatta kendi başına gelmesi halinde vereceği tepkiyi net sözlerle dile getirdi. Başarılı oyuncu, "Gerçek hayatta sebebi ne olursa olsun ben bunu kabul edemem." dedi. Kapkap'ın bu açıklaması, Emir'in gerçeği öğrendiğinde nasıl bir yol izleyeceğine dair merakı daha da artırdı.