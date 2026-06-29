Yıllarca "Atatürk" adıyla duyar kasan Müjdat Gezen 120 milyonu görünce büstünü bile demirbaş diye kulübe sattı!
Kadıköy’deki tiyatro binasını 120 milyon liraya bir gece kulübüne devreden Müjdat Gezen’in, binanın önündeki Atatürk büstünü yerinde bırakması şaşkınlık yarattı. Eğlence mekanına gelen müşteriler ve sokaktaki müdavimler, karşılarında Atatürk heykelini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Tiyatrocu Müjdat Gezen, Kadıköy Mimar Çıkmazı Sokak'taki tiyatrosunu, pandemide kapatarak bir eğlence kulübüne kiraya verdi. Gezen, kiraya verdiği kulüpten aylık 1 milyon TL kira alıyordu. Bir süredir yeni alıcısını bekleyen mülk, geçtiğimiz günlerde 120 milyon TL bedelle el değiştirdi.
KİMSE ANLAM VEREMİYOR
Müjdat Gezen'in mülkünün kapısında ise tiyatro binası olduğu dönemden beri Atatürk büstü bulunuyordu. Gezen, mekanı sattıktan sonra Atatürk büstünü sokakta bırakıp gitti. O büst, şimdi meyhanelerin olduğu sokakta yer alan ve şu an da kulüp olan binanın önünde durmaya devam ediyor.
Gece kulübüne eğlenmeye gelenler ile sokaktaki meyhanelerde oturanlar, kenarda duran Atatürk büstünü görünce şaşırıyor. Herkes birbirine büstü gösterip orada ne aradığını soruyor. İşletmeler, büstün Müjdat Gezen'den kaldığını söylemekle yetiniyor. Ancak kimse dokunamadığı için de büst orada öylece duruyor.