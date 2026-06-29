Kadıköy’deki tiyatro binasını 120 milyon liraya bir gece kulübüne devreden Müjdat Gezen’in, binanın önündeki Atatürk büstünü yerinde bırakması şaşkınlık yarattı. Eğlence mekanına gelen müşteriler ve sokaktaki müdavimler, karşılarında Atatürk heykelini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Tiyatrocu Müjdat Gezen, Kadıköy Mimar Çıkmazı Sokak'taki tiyatrosunu, pandemide kapatarak bir eğlence kulübüne kiraya verdi. Gezen, kiraya verdiği kulüpten aylık 1 milyon TL kira alıyordu. Bir süredir yeni alıcısını bekleyen mülk, geçtiğimiz günlerde 120 milyon TL bedelle el değiştirdi.

KİMSE ANLAM VEREMİYOR

Müjdat Gezen'in mülkünün kapısında ise tiyatro binası olduğu dönemden beri Atatürk büstü bulunuyordu. Gezen, mekanı sattıktan sonra Atatürk büstünü sokakta bırakıp gitti. O büst, şimdi meyhanelerin olduğu sokakta yer alan ve şu an da kulüp olan binanın önünde durmaya devam ediyor.