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Yıllarca "Atatürk" adıyla duyar kasan Müjdat Gezen 120 milyonu görünce büstünü bile demirbaş diye kulübe sattı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yıllarca "Atatürk" adıyla duyar kasan Müjdat Gezen 120 milyonu görünce büstünü bile demirbaş diye kulübe sattı!

Kadıköy’deki tiyatro binasını 120 milyon liraya bir gece kulübüne devreden Müjdat Gezen’in, binanın önündeki Atatürk büstünü yerinde bırakması şaşkınlık yarattı. Eğlence mekanına gelen müşteriler ve sokaktaki müdavimler, karşılarında Atatürk heykelini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Tiyatrocu Müjdat Gezen, Kadıköy Mimar Çıkmazı Sokak'taki tiyatrosunu, pandemide kapatarak bir eğlence kulübüne kiraya verdi. Gezen, kiraya verdiği kulüpten aylık 1 milyon TL kira alıyordu. Bir süredir yeni alıcısını bekleyen mülk, geçtiğimiz günlerde 120 milyon TL bedelle el değiştirdi.

Yıllarca "Atatürk" adıyla duyar kasan Müjdat Gezen 120 milyonu görünce büstünü bile demirbaş diye kulübe sattı! - 1

KİMSE ANLAM VEREMİYOR
Müjdat Gezen'in mülkünün kapısında ise tiyatro binası olduğu dönemden beri Atatürk büstü bulunuyordu. Gezen, mekanı sattıktan sonra Atatürk büstünü sokakta bırakıp gitti. O büst, şimdi meyhanelerin olduğu sokakta yer alan ve şu an da kulüp olan binanın önünde durmaya devam ediyor.

Yıllarca "Atatürk" adıyla duyar kasan Müjdat Gezen 120 milyonu görünce büstünü bile demirbaş diye kulübe sattı! - 2

Gece kulübüne eğlenmeye gelenler ile sokaktaki meyhanelerde oturanlar, kenarda duran Atatürk büstünü görünce şaşırıyor. Herkes birbirine büstü gösterip orada ne aradığını soruyor. İşletmeler, büstün Müjdat Gezen'den kaldığını söylemekle yetiniyor. Ancak kimse dokunamadığı için de büst orada öylece duruyor.

Yıllarca "Atatürk" adıyla duyar kasan Müjdat Gezen 120 milyonu görünce büstünü bile demirbaş diye kulübe sattı! - 3

MEYHANELERİN ARASINDA BİR ATATÜRK BÜSTÜ
Meyhanelerin bulunduğu sokakta yer alan Atatürk büstü, görenleri şaşkına çeviriyor.

Yıllarca "Atatürk" adıyla duyar kasan Müjdat Gezen 120 milyonu görünce büstünü bile demirbaş diye kulübe sattı! - 4

PEKİ GEZEN'İN ATATÜRK "SEVGİSİNE" NE OLDU?

Tiyatro sanatçısı Gezen, Atatürk'ü sevmeyen kişilerin yüzde 90'ının fiziki olarak çok çirkin olduğunu ifade etmişti.

Yıllarca "Atatürk" adıyla duyar kasan Müjdat Gezen 120 milyonu görünce büstünü bile demirbaş diye kulübe sattı! - 5

DÜNYA KISKANIYOR!

Atatürk'ün çok karizmatik bir lider olduğunu belirten Gezen, "Dünyanın kıskandığı bir lider." yorumunda bulundu.

FİZİKİ OLARAK ÇİRKİNLER

Atatürk'e yönelik eleştirilere dikkat çeken Müjdat Gezen, "Atatürk'ü sevmeyip eleştiren adamların yüzde doksanının fiziki olarak çirkin olduğunu görüyorum."

Yıllarca "Atatürk" adıyla duyar kasan Müjdat Gezen 120 milyonu görünce büstünü bile demirbaş diye kulübe sattı! - 6

AŞAĞILIK KOMPLEKSİ VAR

"Eleştirenlerin çoğunda aşağılık kompleksi var. Atatürk kadar kültürlü, vizyonlu, yakışıklı ve derin olamadıkları için çıldırıyorlar." ifadelerini kullandı.

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