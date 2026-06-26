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"Türk Jenna Ortega" Altı Üstü İstanbul'un Melek'i Wednesday'in yıldızını hatırlattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv'nin reytingleri alüst eden dizisi "Altı Üstü İstanbul"da Melek karakteriyle beğeni toplayan Sena Mia Kalıp, dünyaca ünlü oyuncu Jenna Ortega'ya olan benzerliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Türk Jenna Ortega" Altı Üstü İstanbul'un Melek'i Wednesday'in yıldızını hatırlattı 1

atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi "Altı Üstü İstanbul"da hayat verdiği Melek Toprak karakteriyle gönüllere taht kuran Sena Mia Kalıp, bu kez izleyicileri şaşırtan bir detayla karşımızda.

Genç oyuncu, sosyal medyada paylaşılan kareleriyle, Netflix'in fenomen dizisi Wednesday'in başrol oyuncusu Jenna Ortega'ya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

"Türk Jenna Ortega" Altı Üstü İstanbul'un Melek'i Wednesday'in yıldızını hatırlattı 2

WEDNESDAY'İN YILDIZINI HATIRLATTI

Dizideki başarılı performansıyla dikkat çeken Kalıp'ın; büyük gözleri, karakteristik yüz hatları ve gizemli bakışları, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi.

"Türk Jenna Ortega" Altı Üstü İstanbul'un Melek'i Wednesday'in yıldızını hatırlattı 3

Takipçileri, genç oyuncuyu Jenna Ortega'ya benzeterek "Türk Jenna Ortega" yorumlarıyla etkileşimi zirveye taşıdı. Daha önce Bahar dizisinde canlandırdığı Parla karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen ve oyunculuk yeteneğini kanıtlayan Sena Mia Kalıp, şimdi de "Altı Üstü İstanbul"daki Melek karakteriyle kariyerinde yükselişini sürdürüyor.

"Türk Jenna Ortega" Altı Üstü İstanbul'un Melek'i Wednesday'in yıldızını hatırlattı 4

"Altı Üstü İstanbul", her Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicileri atv ekranlarına kilitlemeye devam ediyor.

"Türk Jenna Ortega" Altı Üstü İstanbul'un Melek'i Wednesday'in yıldızını hatırlattı 5

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDEN EKRANLARIN YILDIZLIĞINA

Ekranların yeni gözde ismi Sena Mia Kalıp, sadece oyunculuğuyla değil, şaşırtıcı kariyer yolculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyor

atv'nin sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul"da hayat verdiği Melek Toprak karakteriyle büyük bir beğeni toplayan Sena Mia Kalıp, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"Türk Jenna Ortega" Altı Üstü İstanbul'un Melek'i Wednesday'in yıldızını hatırlattı 6

2000 doğumlu olan Sena Mia Kalıp, oyunculuğa odaklanmadan önce oldukça farklı bir akademik alanda başarı sergiledi. Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kalıp, diplomasi ve setler arasındaki bu ilginç geçişiyle hayranlarını kendine hayran bırakıyor.

"Türk Jenna Ortega" Altı Üstü İstanbul'un Melek'i Wednesday'in yıldızını hatırlattı 7

Instagram hesabındaki aktif paylaşımlarıyla da hayranlarıyla bağını koparmayan genç yetenek, ekran yolculuğuna ilk olarak "Ruhun Duymaz" dizisindeki Elif rolüyle adım attı.

Şimdilerde "Altı Üstü İstanbul" dizisindeki başarısıyla kariyer basamaklarını hızla tırmanan Sena Mia Kalıp, yeteneği ve azmiyle geleceğin en çok konuşulacak isimleri arasında yer alıyor.

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