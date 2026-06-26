"Türk Jenna Ortega" Altı Üstü İstanbul'un Melek'i Wednesday'in yıldızını hatırlattı

atv'nin reytingleri alüst eden dizisi "Altı Üstü İstanbul"da Melek karakteriyle beğeni toplayan Sena Mia Kalıp, dünyaca ünlü oyuncu Jenna Ortega'ya olan benzerliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi "Altı Üstü İstanbul"da hayat verdiği Melek Toprak karakteriyle gönüllere taht kuran Sena Mia Kalıp, bu kez izleyicileri şaşırtan bir detayla karşımızda. Genç oyuncu, sosyal medyada paylaşılan kareleriyle, Netflix'in fenomen dizisi Wednesday'in başrol oyuncusu Jenna Ortega'ya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

WEDNESDAY'İN YILDIZINI HATIRLATTI Dizideki başarılı performansıyla dikkat çeken Kalıp'ın; büyük gözleri, karakteristik yüz hatları ve gizemli bakışları, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi.

Takipçileri, genç oyuncuyu Jenna Ortega'ya benzeterek "Türk Jenna Ortega" yorumlarıyla etkileşimi zirveye taşıdı. Daha önce Bahar dizisinde canlandırdığı Parla karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen ve oyunculuk yeteneğini kanıtlayan Sena Mia Kalıp, şimdi de "Altı Üstü İstanbul"daki Melek karakteriyle kariyerinde yükselişini sürdürüyor.

"Altı Üstü İstanbul", her Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicileri atv ekranlarına kilitlemeye devam ediyor.