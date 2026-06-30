Şimal’in eşi Necati Arıcı’dan "unutmuşsun" diyenlere tepki
Geçtiğimiz yıl 39 yaşında kansere yenik düşen şarkıcı Şimal’in eşi Necati Arıcı, paylaştığı tatil karesi nedeniyle maruz kaldığı eleştirilere sert tepki verdi. Arıcı, "Kimsenin vicdan nöbetine ihtiyacım yok" diyerek acısını içinde yaşadığını dile getirdi.
Yaklaşık dört yıl boyunca kanserle mücadele eden ve hayata tutunma çabasıyla büyük takdir toplayan Şimal, ne yazık ki 30 Mayıs'ta yaşamını yitirmişti.
Şimal'in vefatıyla sarsılan ve eşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Necati Arıcı, bugün sosyal medya üzerinden gelen acımasız yorumlarla gündeme geldi.
"ACIYI CEBİMDE TAŞIYORUM"
Eşinin vefatının ardından zorlu bir yas süreci geçiren Necati Arıcı, son olarak Instagram hesabından bir tatil fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşımın ardından DM kutusunun eleştiri mesajlarıyla dolduğunu belirten Arıcı, gelen tepkilere bir metinle yanıt vererek şunları söyledi:
"Unutmuşsun, hayatına bakıyorsun, eğleniyorsun' diye ahkam kesenler olmuş. Kimse benim yaşadığımı yaşamadı. Gece dışarıya çıkıyorum, güldüm diye her şeyi unuttum sanıyorlar. Hayat durmuyor kardeşim. Acıyı da cebimde taşıyorum, yoluma da devam ediyorum. Kimsenin vicdan nöbetine ihtiyacım yok."
YÜREK YAKAN DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI
Geçtiğimiz aylarda Şimal'siz geçen ilk doğum gününde paylaştığı duygu yüklü mesajla da sevenlerini derinden etkileyen Necati Arıcı, eşine olan özlemini şu sözlerle dile getirmişti:
"Bugün bir kutlamadan çok, bir yokluğu taşıyorum. Seni kaybettiğim günden beri hiçbir gün tam olmadı. Doğum günümde dileğim yok; çünkü bütün dileklerim zaten seninle gitmişti. Sen benim hayatımın en güzel yerine yazılmış en derin izsin. Ben seni bu hayatta yarım kalmış bütün hikâyelerimden bile çok sevdim."
ŞİAML'İN HASTALIĞI NEYDİ?
Şarkıcı Şimal (Şimal Gülen), 2021 yılında mücadele etmeye başladığı ve sonrasında beynine sıçrayan meme kanseri nedeniyle 39 yaşında hayatını kaybetti.
Uzun bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yendiğini açıklayan sanatçı, rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmiş ve geçirdiği 8 saatlik başarılı ameliyatın ardından bir süre daha tedavi görmüştü. Ancak sağlık durumu yeniden kötüleşip yoğun bakıma kaldırılan ünlü şarkıcı kurtarılamayarak vefat etti.