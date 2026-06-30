Şimal’in eşi Necati Arıcı’dan "unutmuşsun" diyenlere tepki

Şimal'in vefatıyla sarsılan ve eşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Necati Arıcı, bugün sosyal medya üzerinden gelen acımasız yorumlarla gündeme geldi.

Yaklaşık dört yıl boyunca kanserle mücadele eden ve hayata tutunma çabasıyla büyük takdir toplayan Şimal, ne yazık ki 30 Mayıs'ta yaşamını yitirmişti.

"ACIYI CEBİMDE TAŞIYORUM"

Eşinin vefatının ardından zorlu bir yas süreci geçiren Necati Arıcı, son olarak Instagram hesabından bir tatil fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşımın ardından DM kutusunun eleştiri mesajlarıyla dolduğunu belirten Arıcı, gelen tepkilere bir metinle yanıt vererek şunları söyledi:

"Unutmuşsun, hayatına bakıyorsun, eğleniyorsun' diye ahkam kesenler olmuş. Kimse benim yaşadığımı yaşamadı. Gece dışarıya çıkıyorum, güldüm diye her şeyi unuttum sanıyorlar. Hayat durmuyor kardeşim. Acıyı da cebimde taşıyorum, yoluma da devam ediyorum. Kimsenin vicdan nöbetine ihtiyacım yok."

Necati Arıcı'nın eleştirilere sebep olan tatil paylaşımı