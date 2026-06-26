Berdan Mardini'den sanat camiasına sert çıkış: "Arada biz kaynıyoruz"

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, geçtiğimiz gün bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı. Meslektaşlarının lüks yaşantısına ve eğlence odaklı tutumuna sitem eden Mardini, sert eleştirileriyle magazin gündemini hareketlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan Berdan Mardini, hakkındaki iddiaların gölgesinde gündem olmaya devam ediyor.

SANAT DÜNYASINA SERT SÖZLER Yaşanan sürecin ardından sessizliğini bozan ünlü şarkıcı, bu kez sanat camiasındaki meslektaşlarına yüklendi. Ünlü sanatçı, bir mekan çıkışında görüntülendi ve meslektaşlarına yönelik sert açıklamalarda bulundu. "ARADA DA BİZ KAYNIYORUZ" Sabah'ta yer alana habere göre; Mardini, "Siz de şakasını yapmak istiyorsunuz ama yok! Neden? Çünkü herkes yiyor, indiriyor. Parti yapıyor, onu yapıyor bunu yapıyor. Arada da biz kaynıyoruz." dedi.

"O PARAYI PAYLAŞMAYI BİLSİN" Ünlü isim, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: "Şimdi biz ciddi işler yapıyoruz. Ülkemize katma değer katıyoruz. Devletimizi seviyoruz yanındayız. Kaç kişi yemek yiyor. Nişantaşı'nda gezerken değil sanatçılar, o parayı paylaşmayı bilsin. Ben her gün yardım ediyorum. Önemli olan bir eser bırakabilmek." dedi.