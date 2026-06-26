Berdan Mardini'den sanat camiasına sert çıkış: "Arada biz kaynıyoruz"
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, geçtiğimiz gün bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı. Meslektaşlarının lüks yaşantısına ve eğlence odaklı tutumuna sitem eden Mardini, sert eleştirileriyle magazin gündemini hareketlendirdi.
Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan Berdan Mardini, hakkındaki iddiaların gölgesinde gündem olmaya devam ediyor.
SANAT DÜNYASINA SERT SÖZLER
Yaşanan sürecin ardından sessizliğini bozan ünlü şarkıcı, bu kez sanat camiasındaki meslektaşlarına yüklendi. Ünlü sanatçı, bir mekan çıkışında görüntülendi ve meslektaşlarına yönelik sert açıklamalarda bulundu.
"ARADA DA BİZ KAYNIYORUZ"
Sabah'ta yer alana habere göre; Mardini, "Siz de şakasını yapmak istiyorsunuz ama yok! Neden? Çünkü herkes yiyor, indiriyor. Parti yapıyor, onu yapıyor bunu yapıyor. Arada da biz kaynıyoruz." dedi.
"O PARAYI PAYLAŞMAYI BİLSİN"
Ünlü isim, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:
"Şimdi biz ciddi işler yapıyoruz. Ülkemize katma değer katıyoruz. Devletimizi seviyoruz yanındayız. Kaç kişi yemek yiyor. Nişantaşı'nda gezerken değil sanatçılar, o parayı paylaşmayı bilsin. Ben her gün yardım ediyorum. Önemli olan bir eser bırakabilmek." dedi.
İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?
Geçtiğimiz günlerde gözaltına Berdan Mardini'nin ifadesi ise ortaya çıkmıştı.
İşte o açıklama:
"Ben 2003 yılında şöhret oldum. Sanatçı ve şarkıcıyım. Aynı zamanda şu anda Mardin'de Rose damascena gül tesisi damıtma fabrikası ve 500 dönüm gül bahçelerim vardır. Ayrıca yönetmiş olduğum Mardini Kozmetik adında bir kozmetik markam vardır. Hakkımda yapılan ihbarın yaptığım işler nedeniyle ve daha önce ailevi problemler nedeniyle husumet kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Uyuşturucu madde kullanmam söz konusu değildir. Kanımda veya herhangi bir vücut örneğimde uyuşturucu maddeye rastlanmayacaktır. Telefonumu rızamla teslim ettim ancak şifremi ailevi ve ticari sır sebepleriyle vermek istemedim. Husumet nedeniyle gözaltına alındığımı ve yaptığım iş nedeniyle işlerimin baltalanması kastıyla böyle bir soruşturmaya maruz kaldığımı düşünüyorum."