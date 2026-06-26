Best Model'de sapkınlık diz boyu! Müzeyyen Karakan uyuşturucu kullanan ünlüleri ifşa etti

Yaklaşık 26 yıldır eğlence sektöründe yer aldığını ve son 12 yıldır özellikle genç oyuncuların menajerliğini yaptığını belirten Karahan, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından pişmanlık duyduğunu ifade ederek savcılığa ek beyanda bulundu.

Sektördeki dedikodulardan haberdar olduğunu savunan Karahan, çok sayıda ünlünün de adını verdi. Karakan; E.S., N.E., M.T., B.İ., E.S., B. A., D.T., D. T., F. H. A. ile C. T. 'ın uyuşturucu kullandıklarını duyduğunu iddia etti.

OYUNCU OLMA VAADİYLE SAPKIN TUZAK

Karakan'ın ifadesinde oyuncu C.Y.'e ilişkin bir iddia da yer aldı. İfadesinde, "C.Y.'nin menajerlerinden biri oyuncu olma vaadiyle bir erkeği evine çağırıp kadınlarla birlikte olmasını istiyordu" şeklindeki beyanı şaşkınlık yarattı.

Karahan'ın ifadeleri sadece uyuşturucu ile sınırlı kalmadı. Günaydın'ından Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Karakan, menajer A.O. olarak hatırladığı kişi hakkında da dikkat çeken suçlamalarda bulundu.

İfadesine göre söz konusu kişinin, Best Model yarışmasından çıkan erkekleri kandırarak farklı cinsel yönelimlere teşvik ettiğini öne sürdü. Öte yandan husumet nedeniyle işlerini baltalamak amacıyla iftira atıldığını savunan ve uyuşturucu kullandığını reddeden şarkıcı Berdan Mardini'nin de test sonucu pozitif çıktı.