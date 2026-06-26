Best Model'de sapkınlık diz boyu! Müzeyyen Karakan uyuşturucu kullanan ünlüleri ifşa etti
Oyuncu menajeri Müzeyyen Karakan, sanat ve magazin dünyasında çok sayıda ismin uyuşturucu kullandığını öne sürerek büyük bir iddiayı gündeme taşıdı. Karakan ayrıca, menajer A.O.'nun "Best Model" yarışmasından çıkan erkekleri kandırarak farklı cinsel yönelimlere ve uygunsuz ilişkilere teşvik ettiğini öne sürdü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, çarpıcı detaylarla derinleşiyor. Tutuklu menajer Müzeyyen Karahan'ın nisan ayında savcılığa verdiği ifadesi ortaya çıktı.
TUTUKLU MENAJERDEN ŞOK İDDİALAR
Yaklaşık 26 yıldır eğlence sektöründe yer aldığını ve son 12 yıldır özellikle genç oyuncuların menajerliğini yaptığını belirten Karahan, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından pişmanlık duyduğunu ifade ederek savcılığa ek beyanda bulundu.
UYUŞTURUCU KULLANANLARI İFŞA ETTİ
Sektördeki dedikodulardan haberdar olduğunu savunan Karahan, çok sayıda ünlünün de adını verdi. Karakan; E.S., N.E., M.T., B.İ., E.S., B. A., D.T., D. T., F. H. A. ile C. T.'ın uyuşturucu kullandıklarını duyduğunu iddia etti.
OYUNCU OLMA VAADİYLE SAPKIN TUZAK
Karakan'ın ifadesinde oyuncu C.Y.'e ilişkin bir iddia da yer aldı. İfadesinde, "C.Y.'nin menajerlerinden biri oyuncu olma vaadiyle bir erkeği evine çağırıp kadınlarla birlikte olmasını istiyordu" şeklindeki beyanı şaşkınlık yarattı.
Karahan'ın ifadeleri sadece uyuşturucu ile sınırlı kalmadı. Günaydın'ından Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Karakan, menajer A.O. olarak hatırladığı kişi hakkında da dikkat çeken suçlamalarda bulundu.
İfadesine göre söz konusu kişinin, Best Model yarışmasından çıkan erkekleri kandırarak farklı cinsel yönelimlere teşvik ettiğini öne sürdü. Öte yandan husumet nedeniyle işlerini baltalamak amacıyla iftira atıldığını savunan ve uyuşturucu kullandığını reddeden şarkıcı Berdan Mardini'nin de test sonucu pozitif çıktı.