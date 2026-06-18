Ünlülere uyuşturucu soruşturması! 11 kişinin testi pozitif çıktı: CHP'li vekilin oğlu da listede!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu testi için örnekleri alınan şüphelilerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker (CHP'li Adnan Beker'in oğlu), Ozan Doğulu, Tolga Çam, Yaşar İpek, Mehmet Cem Karcı, Tessy Ramos CORREIA ve Mehmet Yıldız’ın test sonuçları pozitif çıktı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu testi için örnekleri alınan şüphelilerin test sonuçları belli oldu.
TESTİ POZİTİF ÇIKAN İSİMLER
İşte uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler:
|Kişi
|Test Sonucu
|Tespit Edilen Maddeler
|Ali Efe Bezci
|Pozitif
|Detay açıklanmadı
|Berdan Mardini
|Pozitif
|Detay açıklanmadı
|Enis Arıkan
|Pozitif
|Detay açıklanmadı
|Kenan Doğulu
|Pozitif
|Detay açıklanmadı
|Oğuzhan Beker
|Pozitif
|Detay açıklanmadı
|Ozan Doğulu
|Pozitif
|Detay açıklanmadı
|Tolga Çam
|Pozitif
|Detay açıklanmadı
|Yaşar İpek
|Pozitif
|Detay açıklanmadı
|Mehmet Cem Karcı
|Pozitif
|Kokain, MDMA, Esrar, Benzoilekgonin, Metilekgonin, Ketamin, Norketamin
|Tessy Ramos Correia
|Pozitif
|Detay açıklanmadı
|Mehmet Yıldız
|Pozitif
|Detay açıklanmadı
NE OLMUŞTU?
11 Haziran tarihinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, aralarında Beren Saat, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.