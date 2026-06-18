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Ünlülere uyuşturucu soruşturması! 11 kişinin testi pozitif çıktı: CHP'li vekilin oğlu da listede!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! 11 kişinin testi pozitif çıktı: CHP'li vekilin oğlu da listede!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu testi için örnekleri alınan şüphelilerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker (CHP'li Adnan Beker'in oğlu), Ozan Doğulu, Tolga Çam, Yaşar İpek, Mehmet Cem Karcı, Tessy Ramos CORREIA ve Mehmet Yıldız’ın test sonuçları pozitif çıktı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu testi için örnekleri alınan şüphelilerin test sonuçları belli oldu.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması! 11 kişinin testi pozitif çıktı: CHP'li vekilin oğlu da listede! - 1

TESTİ POZİTİF ÇIKAN İSİMLER

İşte uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler:

Kişi Test Sonucu Tespit Edilen Maddeler
Ali Efe Bezci Pozitif Detay açıklanmadı
Berdan Mardini Pozitif Detay açıklanmadı
Enis Arıkan Pozitif Detay açıklanmadı
Kenan Doğulu Pozitif Detay açıklanmadı
Oğuzhan Beker Pozitif Detay açıklanmadı
Ozan Doğulu Pozitif Detay açıklanmadı
Tolga Çam Pozitif Detay açıklanmadı
Yaşar İpek Pozitif Detay açıklanmadı
Mehmet Cem Karcı Pozitif Kokain, MDMA, Esrar, Benzoilekgonin, Metilekgonin, Ketamin, Norketamin
Tessy Ramos Correia Pozitif Detay açıklanmadı
Mehmet Yıldız Pozitif Detay açıklanmadı

NE OLMUŞTU?

11 Haziran tarihinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, aralarında Beren Saat, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması! 11 kişinin testi pozitif çıktı: CHP'li vekilin oğlu da listede! - 2

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