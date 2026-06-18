İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu testi için örnekleri alınan şüphelilerin test sonuçları belli oldu.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN İSİMLER

İşte uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler:

Kişi Test Sonucu Tespit Edilen Maddeler Ali Efe Bezci Pozitif Detay açıklanmadı Berdan Mardini Pozitif Detay açıklanmadı Enis Arıkan Pozitif Detay açıklanmadı Kenan Doğulu Pozitif Detay açıklanmadı Oğuzhan Beker Pozitif Detay açıklanmadı Ozan Doğulu Pozitif Detay açıklanmadı Tolga Çam Pozitif Detay açıklanmadı Yaşar İpek Pozitif Detay açıklanmadı Mehmet Cem Karcı Pozitif Kokain, MDMA, Esrar, Benzoilekgonin, Metilekgonin, Ketamin, Norketamin Tessy Ramos Correia Pozitif Detay açıklanmadı Mehmet Yıldız Pozitif Detay açıklanmadı

NE OLMUŞTU?

11 Haziran tarihinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, aralarında Beren Saat, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.