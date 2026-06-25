Moda dünyasında büyük kayıp: Zühal Yorgancıoğlu'na son veda

Balçova ilçesindeki evinde 22 Haziran'da hayatını kaybeden 100 yaşındaki Yorgancıoğlu için Alsancak Hocazade Camisi'nde tören düzenlendi. Yorgancıoğlu'nun çocukları Faruk ve Haluk Yorgancıoğlu ile Müberra Yorgancıoğlu Soyer, burada taziyeleri kabul etti. Yorgancıoğlu'nun tabutunun üzerine beyaz bir şapka ile beyaz güller bırakıldı.

Cenaze törenine, sanat, moda ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Yorgancıoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından Urla İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: A Haber foto arşiv