Ünlü sanatçı köyüne fabrika kurdu! Berdan Mardini’nin 10 milyon dolarlık yatırımı meyvelerini veriyor

Memleketi Mardin'de varını yoğunu ortaya koyarak kurduğu tesisle kozmetik dünyasına giren Berdan Mardini, markasını Uluslararası Kozmetik Fuarı'nda görücüye çıkardı. Görkemli standıyla dikkat çeken ünlü türkücüye, yakın dostu Şafak Sezer de destek verdi.

Arabesk müziğin güçlü sesi Berdan Mardini, sadece sanatıyla değil, iş insanı kimliğiyle de büyük bir başarı hikayesine imza atıyor. 2016 yılında "Sen deli misin?" eleştirilerine kulak asmadan yola çıkan ünlü isim, Mardin'in 78 haneli bir köyünde 10 milyon dolarlık bir gül ve lavanta imparatorluğu kurdu.

Evlerini ve arabalarını satarak sermaye oluşturan Mardini, bugün bu dev tesisin ürünlerini Uuslararası Kozmetik Fuarı'nda dünya vitrinine çıkardı. KÖYÜNE FABRİKA KURDU PARAYA PARA DEMİYOR

"SAHNEDE KAZANIP KÖYLÜMÜZLE YİYECEĞİZ" Fuarda kurduğu görkemli stantta misafirlerini ağırlayan sanatçı, üretim felsefesini şu sözlerle özetlemişti: "Biz topraktan üreterek ülkemize katma değer katmaya, köylülerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Şehirlerde, sahnelerde kazanıp köylülerimizle birlikte yiyeceğiz." Mardini'nin tesisinde sadece gül yağı ve parfüm değil, güllü limonatadan makarona kadar geniş bir yelpazede üretim yapılıyor.

ŞAFAK SEZER: MARDİN'E BİZZAT GÜL TOPLAMAYA GİTTİM Berdan Mardini, Uluslararası Kozmetik Fuarı'nda stant açtı. Mardini'yi bu gurur gününde yakın dostu ünlü komedyen Şafak Sezer de yalnız bırakmadı. Standı ziyaret ederek güllü limonata içen Sezer, "Bizzat Mardin'e gül toplamaya gittim. Yöre halkı Berdan'ı çok seviyor" diyerek dostuna destek verdi.