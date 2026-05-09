CANLI YAYIN

Ünlü sanatçı köyüne fabrika kurdu! Berdan Mardini’nin 10 milyon dolarlık yatırımı meyvelerini veriyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Memleketi Mardin'de varını yoğunu ortaya koyarak kurduğu tesisle kozmetik dünyasına giren Berdan Mardini, markasını Uluslararası Kozmetik Fuarı'nda görücüye çıkardı. Görkemli standıyla dikkat çeken ünlü türkücüye, yakın dostu Şafak Sezer de destek verdi.

Ünlü sanatçı köyüne fabrika kurdu! Berdan Mardini’nin 10 milyon dolarlık yatırımı meyvelerini veriyor 1

Arabesk müziğin güçlü sesi Berdan Mardini, sadece sanatıyla değil, iş insanı kimliğiyle de büyük bir başarı hikayesine imza atıyor. 2016 yılında "Sen deli misin?" eleştirilerine kulak asmadan yola çıkan ünlü isim, Mardin'in 78 haneli bir köyünde 10 milyon dolarlık bir gül ve lavanta imparatorluğu kurdu.

Ünlü sanatçı köyüne fabrika kurdu! Berdan Mardini’nin 10 milyon dolarlık yatırımı meyvelerini veriyor 2

Evlerini ve arabalarını satarak sermaye oluşturan Mardini, bugün bu dev tesisin ürünlerini Uuslararası Kozmetik Fuarı'nda dünya vitrinine çıkardı.

Köyüne fabrika kurdu paraya para demiyor KÖYÜNE FABRİKA KURDU PARAYA PARA DEMİYOR
Ünlü sanatçı köyüne fabrika kurdu! Berdan Mardini’nin 10 milyon dolarlık yatırımı meyvelerini veriyor 3

"SAHNEDE KAZANIP KÖYLÜMÜZLE YİYECEĞİZ"

Fuarda kurduğu görkemli stantta misafirlerini ağırlayan sanatçı, üretim felsefesini şu sözlerle özetlemişti: "Biz topraktan üreterek ülkemize katma değer katmaya, köylülerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Şehirlerde, sahnelerde kazanıp köylülerimizle birlikte yiyeceğiz."

Mardini'nin tesisinde sadece gül yağı ve parfüm değil, güllü limonatadan makarona kadar geniş bir yelpazede üretim yapılıyor.

Ünlü sanatçı köyüne fabrika kurdu! Berdan Mardini’nin 10 milyon dolarlık yatırımı meyvelerini veriyor 4

ŞAFAK SEZER: MARDİN'E BİZZAT GÜL TOPLAMAYA GİTTİM

Berdan Mardini, Uluslararası Kozmetik Fuarı'nda stant açtı. Mardini'yi bu gurur gününde yakın dostu ünlü komedyen Şafak Sezer de yalnız bırakmadı. Standı ziyaret ederek güllü limonata içen Sezer, "Bizzat Mardin'e gül toplamaya gittim. Yöre halkı Berdan'ı çok seviyor" diyerek dostuna destek verdi.

Ünlü sanatçı köyüne fabrika kurdu! Berdan Mardini’nin 10 milyon dolarlık yatırımı meyvelerini veriyor 5

Mardini ise Sezer'in her zaman yanında olduğunu vurgulayarak, "Gül hasadımız var. Gül ve lavanta yetiştiriyoruz. Çay bile yapıyoruz. Şafak bana hep destek veriyor sağ olsun. Bunları nasıl yaptığımızı üç saat dinledi." dedi.

Ünlü sanatçı köyüne fabrika kurdu! Berdan Mardini’nin 10 milyon dolarlık yatırımı meyvelerini veriyor 6

AİLE BOYU ÜRETİM SEFERBERLİĞİ

Fuarın en dikkat çeken detaylarından biri de Mardini ailesinin tam kadro işin içinde olmasıydı. Eşi Dilara Talay, süreci ilk günden beri takip ettiğini belirterek katalogların dizaynına kadar her noktada emeği olduğunu söylerken; ünlü sanatçının oğlu da stanttaki ziyaretçilerle tek tek ilgilenerek babasının heyecanına ortak oldu.

Ünlü sanatçı köyüne fabrika kurdu! Berdan Mardini’nin 10 milyon dolarlık yatırımı meyvelerini veriyor 7

FUARIN FON MÜZİĞİ: "MARDİNLİ MİSİN?"

Tanıtım sırasında yan stantlardan Mardini'nin yeni şarkısı "Mardinli Misin?" ezgilerinin yükselmesi, fuar alanında alkışlarla karşılandı. Hem ticari hem de sanatsal çalışmalarını eş zamanlı yürüten Berdan Mardini, yerel kalkınma odaklı vizyonuyla tam not aldı.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin