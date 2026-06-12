Rafet El Roman açıkladı: Doğduğu ev müze oluyor
Ünlü sanatçı Rafet El Roman, yıllar sonra köklerine dönerek Edirne'nin Havsa ilçesindeki doğup büyüdüğü evi ziyaret etmişti. Sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal videoyla hayranlarına seslenen 57 yaşındaki şarkıcı, harabeye dönmüş evini onararak bir müzeye dönüştüreceğini açıkladı.
Yalancı Şahidim", "Amerika", "Kalbine Sürgün", "Aşk-ı Virane" gibi şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı Rafet El Roman, birkaç gün önce sosyal medyadan yayınladığı video ile adından söz ettirmişti.
Yıllar sonra doğduğu eve giden 57 yaşındaki Rafet El Roman, Edirne'nin Havsa ilçesinde bulunan ve bugün harabeye dönmüş olan evi takipçileriyle paylaşmıştı.
"HİKAYEMİN BAŞLADIĞI YERDEYİZ" DEMİŞTİ
Ünlü isim, takipçilerine "Değerli müzikseverlerim, hikayemin başladığı yerdeyiz: Havsa Edirne… İşte ben 1968 yılında bu evde doğdum. Hatırladığım kadarıyla burada bir oda daha vardı. Yıllar geçti ve her şey büyük ölçüde yıkıldı. Burası annem ve babamdan bana yadigâr bir arsa; yaklaşık 3-4 dönüm" diye seslendi.
"KAPIM HERKESE AÇIK OLACAK"
Bu evi hatırladığı kadarıyla orijinal haline uygun şekilde yeniden yaptıracağını söyleyen Rafet El Roman, "Beni seven ve hatırlayan sizler, buralardan geçerken mutlaka uğrayın çünkü sevenlerime kapım her zaman açık olacak. Bu kapı, ben olsam da olmasam da herkese açık kalacak. Size bunu anlatmak istedim. Kendinize çok iyi bakın, sevgiler" ifadelerini kullandı.
MÜZENİN DETAYLARINDAN BAHSETTİ
Gel Konuşalım'dan Ece Erken'e konuşan Rafet El Roman, doğduğu evle ilgili kararını açıkladı. Doğduğu evi eski haline getirip müze yapacağını belirten ünlü şarkıcı, müzenin detaylarıyla ilgili bilgi de verdi.
Rafet El Roman, "Müzenin içinde çocukluğumdan fotoğraflar, bugüne kadar hiç yayınlanmayan görseller, aksesuarlar, aldığım ödüller, aile fotoğrafları ve sanatçı dostlarımla yayınlanmayan fotoğraflar sergilenecek" dedi.
Bunu sevenleri için yaptığını belirten ünlü şarkıcı, "Evin avlusuna girildiğinde sevenlerinin Rafet El Roman şarkılarıyla buluşacağını da belirtti" ifadelerini kullandı.