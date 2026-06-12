Damla Sönmez evleniyor mu? Düğün için 11 Temmuz iddiası

Başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan ve yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran Damla Sönmez, bu kez özel hayatıyla magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

'Deniz Seviyesi', 'Sibel' ve 'Çukur' gibi ekranların sevilen yapımlarında gösterdiği başarılarla tanınan Sönmez'in, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı menajer İlkay Akıncı ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı iddia edildi.

Gazeteci Kaan Kurdoğlu'nun özel haberine göre, uzun süredir birlikteliklerini sürdüren çift, dünyaevine girmek için hazırlıklara başladı.

Hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Damla Sönmez'in bu özel kararı, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

Sönmez ve Akıncı cephesinden düğünle ilgili resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.