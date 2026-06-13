Özcan Deniz’in en mutlu günü: Oğlu Kuzey mezun oldu

'Sevdanın Rengi' 'Derin Duygular' 'Dön Desem' ve 'Nasip Değilmiş' şarkılarıyla bir döneme damga vuran Özcan Deniz İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile nikah masasına oturmuştu.

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Özcan Deniz cephesinde bu kez mutluluk dolu bir an yaşandı. Sanatçının eski eşi Feyza Aktan ile olan evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Kuzey, okulundan mezun oldu.