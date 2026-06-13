Özcan Deniz’in en mutlu günü: Oğlu Kuzey mezun oldu
Son dönemde ailevi meseleler ve hukuki süreçlerle magazin gündeminden düşmeyen sanatçı Özcan Deniz, oğlu Kuzey’in mezuniyet töreninde yaşadığı büyük gururla tüm sıkıntıları geride bıraktı.
'Sevdanın Rengi' 'Derin Duygular' 'Dön Desem' ve 'Nasip Değilmiş' şarkılarıyla bir döneme damga vuran Özcan Deniz İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile nikah masasına oturmuştu.
Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Özcan Deniz cephesinde bu kez mutluluk dolu bir an yaşandı. Sanatçının eski eşi Feyza Aktan ile olan evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Kuzey, okulundan mezun oldu.
DENİZ'İN GURUR GÜNÜ
Oğlunun kep atma törenine katılan Özcan Deniz, Kuzey'in bu özel gününde duygusal anlar yaşadı. Kuzey'in bu başarısı, anne ve babasına hayatlarının en özel anlarından birini hediye etti.
Mezuniyet töreninden paylaşılan kareler sosyal medyada büyük ilgi görürken, çok sayıda tebrik mesajı da geldi.
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Özcan Deniz'in oğlunun yaşı kaç?
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan olan oğlu Kuzey, şu anda 9 yaşındadır.
Özcan Deniz ile Feyza Aktan ne zaman boşandı?
Özcan Deniz ve Feyza Aktan, 8 Mart 2018 tarihinde evlendi. Çiftin bu evlilikten Kuzey adında bir oğulları oldu. Ünlü sanatçı, Feyza Aktan ile 26 Haziran 2019 tarihinde tek celsede boşandı.
Özcan Deniz'in eşi kim?
Evet, Özcan Deniz şu anda evlidir. Ünlü sanatçı, 20 Ocak 2023 tarihinde İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile dünyaevine girdi.