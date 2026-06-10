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Rafet El Roman’dan sürpriz karar: 1968'de doğduğu evi yeniden yaptırıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ünlü sanatçı Rafet El Roman, Edirne'nin Havsa ilçesinde dünyaya geldiği ve yılların etkisiyle harabeye dönen baba ocağına duygusal bir ziyaret gerçekleştirdi. 1968 yılından bugüne uzanan anılarına sahip çıkan ünlü isim, evini orijinal yapısına sadık kalarak yeniden inşa ettireceğini açıkladı.

Rafet El Roman’dan sürpriz karar: 1968'de doğduğu evi yeniden yaptırıyor 1

"Yalancı Şahidim", "Amerika", "Kalbine Sürgün" ve "Aşk-ı Virane" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Rafet El Roman, son dönemde A Milli Futbol Takımı için hazırladığı "Dolu Dizgin" marşıyla büyük beğeni toplamıştı. Başarılı sanatçı, bu kez müzikal çalışmalarından ziyade, çocukluk anılarını barındıran baba ocağına yaptığı duygusal yolculukla gündeme geldi.

Rafet El Roman’dan sürpriz karar: 1968'de doğduğu evi yeniden yaptırıyor 2

"HİKAYEMİN BAŞLADIĞI YER"

57 yaşındaki ünlü isim, köklerine dönerek Edirne'nin Havsa ilçesindeki ailesinden miras kalan eve gitti. Yılların yıprattığı ve günümüzde büyük ölçüde harabeye dönüşen evi ziyaret eden El Roman, takipçilerini de bu anlara ortak etti.

RAFET EL ROMAN DOĞDUĞU EVE SAHİP ÇIKTI
Rafet El Roman’dan sürpriz karar: 1968'de doğduğu evi yeniden yaptırıyor 3

Duygularını paylaşan sanatçı, "Hikayemin başladığı yerdesiniz. Ben 1968 yılında bu evde doğdum. Hatırladığım kadarıyla burada bir oda daha vardı. Yıllar geçti ve her şey büyük ölçüde yıkıldı. Burası annem ve babamdan bana yadigâr kalan yaklaşık 3-4 dönümlük bir arsa" sözleriyle anılarını tazeledi.

Rafet El Roman’dan sürpriz karar: 1968'de doğduğu evi yeniden yaptırıyor 4

ASLINA UYGUN BİR RESTORASYON

Baba ocağına duyduğu özlemi, aldığı kararla hayata geçirmeye hazırlanan Rafet El Roman, evi orijinal haline sadık kalarak yeniden inşa ettireceğini duyurdu. Projenin kendisi için taşıdığı manevi değeri vurgulayan sanatçı, doğduğu topraklarla bağını koparmayacağının altını çizdi.

"SEVENLERİME KAPIM HER ZAMAN AÇIK"

Yeni inşa edilecek evi sadece kendi yaşam alanı olarak değil, sevenleriyle buluşma noktası olarak konumlandırmak istediğini belirten El Roman, takipçilerine açık bir davette bulundu:

"Beni seven ve hatırlayan sizler, buralardan geçerken mutlaka uğrayın. Sevenlerime kapım her zaman açık olacak. Bu kapı, ben olsam da olmasam da herkese açık kalacak."

Rafet El Roman’dan sürpriz karar: 1968'de doğduğu evi yeniden yaptırıyor 5

SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Sanatçının geçmişine sahip çıkan bu vefalı kararı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçileri tarafından destek mesajları yağmuruna tutulan Rafet El Roman için; "Çok ince düşünmüşsün kalbi güzel adam", "Evini toprağını unutmayan insanların hastasıyız" ve "Örnek bir davranış Rafet abi" şeklinde pek çok övgü dolu yorum yapıldı.

Rafet El Roman’dan sürpriz karar: 1968'de doğduğu evi yeniden yaptırıyor 6

"MÜEZZİN RAFET" OLARAK ANILDI

Gerçek adı Rafet Yaşdut olan Rafet El Roman, 25 Ağustos 1968 tarihinde Edirne'de doğmuştur. Yedi yaşına kadar Uzunköprü'de anneannesiyle yaşadıktan sonra ailesinin yanına Almanya'ya gitmiş ve eğitimini burada tamamlamıştır. Henüz 16 yaşındayken şarkı sözü ve beste yazmaya başlayan sanatçı, gençlik yıllarında bir süre İslam Kültür Merkezi'nde Kur'an dersleri almış; sesinin güzelliğiyle dikkat çektiği için yakın çevresi tarafından "Müezzin Rafet" olarak anılmıştır. Almanya'da verdiği 4 yıllık hukuk mücadelesinin ardından kimlikteki soyadını "El Roman" olarak değiştirmiştir.

Rafet El Roman’dan sürpriz karar: 1968'de doğduğu evi yeniden yaptırıyor 7

ALMANYA'DA "YILIN EN İYİ YETENEĞİ" SEÇİLDİ

1988 yılında sahne çalışmalarına başlayan Rafet El Roman, 1992'de Almanya'da "Yılın En İyi Yeteneği" seçilerek dikkatleri üzerine çekmiştir. 1995 yılında Türkiye'ye dönerek çıkardığı ilk solo albümü Gençliğin Gözyaşları ile 1 milyonu aşan bir satış rakamına ulaşmış ve büyük bir çıkış yakalamıştır.

Rafet El Roman’dan sürpriz karar: 1968'de doğduğu evi yeniden yaptırıyor 8

MÜZİK PİYASASINA YENİ İSİMLER KAZANDIRDI

Kariyeri boyunca Sürgün, Kalbimin Sultanı ve Gönül Yarası gibi yüksek satış grafiği yakalayan başarılı albümlere imza atmış; MÜYAP, Altın Kelebek ve Kral TV gibi prestijli kurumlardan "Yılın En Çok Satan Albümü" ve "Yılın En İyi Şarkısı" (Aşk-ı Virane) gibi çok sayıda ödül kazanmıştır. 2000 yılında kurduğu RER Müzik şirketiyle müzik piyasasına Yusuf Güney gibi yeni isimler kazandırmıştır.

Müziğin yanı sıra sinemaya da ilgi duyan Rafet El Roman, başarılı oyunculuk performanslarıyla beyaz perdede yer almıştır. 1998 yılında Türk sinemasının usta isimleri Kemal Sunal ve Metin Akpınar ile birlikte Propaganda filminde başrolü paylaşmıştır.

MÜJDE AR İLE BAŞROLÜ PAYLAŞTI

2000 yılında ise yönetmenliğini Serdar Akar'ın üstlendiği Dar Alanda Kısa Paslaşmalar adlı sinema filminde Müjde Ar ile birlikte başrolde oynayarak oyunculuk kariyerini sürdürmüştür. Sanatçının en büyük hedeflerinden biri, senaristliğini ve yönetmenliğini kendisinin üstleneceği bir film projesini hayata geçirmektir.

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