Rafet El Roman’dan sürpriz karar: 1968'de doğduğu evi yeniden yaptırıyor

"Yalancı Şahidim", "Amerika", "Kalbine Sürgün" ve "Aşk-ı Virane" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Rafet El Roman, son dönemde A Milli Futbol Takımı için hazırladığı "Dolu Dizgin" marşıyla büyük beğeni toplamıştı. Başarılı sanatçı, bu kez müzikal çalışmalarından ziyade, çocukluk anılarını barındıran baba ocağına yaptığı duygusal yolculukla gündeme geldi.

57 yaşındaki ünlü isim, köklerine dönerek Edirne'nin Havsa ilçesindeki ailesinden miras kalan eve gitti. Yılların yıprattığı ve günümüzde büyük ölçüde harabeye dönüşen evi ziyaret eden El Roman, takipçilerini de bu anlara ortak etti.

Duygularını paylaşan sanatçı, "Hikayemin başladığı yerdesiniz. Ben 1968 yılında bu evde doğdum. Hatırladığım kadarıyla burada bir oda daha vardı. Yıllar geçti ve her şey büyük ölçüde yıkıldı. Burası annem ve babamdan bana yadigâr kalan yaklaşık 3-4 dönümlük bir arsa" sözleriyle anılarını tazeledi.

ASLINA UYGUN BİR RESTORASYON

Baba ocağına duyduğu özlemi, aldığı kararla hayata geçirmeye hazırlanan Rafet El Roman, evi orijinal haline sadık kalarak yeniden inşa ettireceğini duyurdu. Projenin kendisi için taşıdığı manevi değeri vurgulayan sanatçı, doğduğu topraklarla bağını koparmayacağının altını çizdi.

"SEVENLERİME KAPIM HER ZAMAN AÇIK"

Yeni inşa edilecek evi sadece kendi yaşam alanı olarak değil, sevenleriyle buluşma noktası olarak konumlandırmak istediğini belirten El Roman, takipçilerine açık bir davette bulundu:

"Beni seven ve hatırlayan sizler, buralardan geçerken mutlaka uğrayın. Sevenlerime kapım her zaman açık olacak. Bu kapı, ben olsam da olmasam da herkese açık kalacak."