Lucas Torreira’dan saldırı sonrası ilk kare: Yanından bir an bile ayırmıyor
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, geçtiğimiz mayıs ayında uğradığı yumruklu saldırıyla futbol camiasını sarsmıştı. Ünlü futbolcu, yaşanan olay sonrası önceki akşam Bebek sahilinde korumasıyla birlikte görüntülendi.
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın geçtiğimiz Mayıs ayında Kasımpaşa'da bir alışveriş merkezinde maruz kaldığı yumruklu saldırının yankıları sürüyor.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI: HAFTALAR SONRA SOKAKTA GÖRÜNTÜLENDİ
Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Yaşanan bu korku dolu sürecin ardından gözlerden uzak kalmayı tercih eden Torreira, haftalar sonra ilk kez Bebek sahilinde görüntülendi. Uruguaylı yıldızın, yaşanan saldırı olayından sonra korumasıyla gezmesi dikkat çekti.
Öte yandan spor dünyasını ayağa kaldıran saldırının perde arkası ortaya çıkmıştı.
TORREİRA'YA KARŞI NEFRET BESLEDİM"
Tutuklanan zanlı Yusuf Y., ifadesinde futbolcuya yönelik saldırıyı planlayarak gerçekleştirdiğini itiraf etmişti. İpek B. isimli bir kadına karşı platonik duygular beslediğini belirten saldırgan, İpek B.'nin hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığını söylemişti.
İşte zanlının ifadesi:
"Ben İpek B.'yi mesleğini fotoğrafçı olarak bildiğim kişiye platonik olarak duygu beslemekteydim. İpek B. benden rahatsız olduğu için daha önceden hakkımda uzaklaştırma kararı almıştı. Ben bu uzaklaştırma kararını hiç ihlal etmedim. Ancak İpek B.'nin futbolcu Lucas Torreira ile 1 yıl önce instagram uygulaması üzerinde birlikte fotoğraflarını görmem sebebiyle Torreira'ya karşı nefret beslemeye başladım. Bana sormuş olduğunuz twitter hesabı bana aittir. Bu hesapta Torreira hakkında atılmış olan twitleri de ben yazdım. Yazmadaki sebebim Torreira'ya olan nefretimden kaynaklanmaktadır. Dün Torreira'nın ve ailesinin instagram uygulaması üzerinden yaptıkları paylaşımda nerde bulunduklarını öğrenmem üzerine bir anlık sinirle Torreira'ya zarar vermek için plakasını hatırlamadığım bir taksi ile adrese gittim. Torreira'yı görür görmez yüzüne bir defa yumruk attım"