OnlyFans soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişi hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından OnlyFans platformuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede yeni bir gelişme yaşandı.

Aralarında fenomen Merve Taşkın ve Ciciş Kardeşler olarak tanınan Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 27 kişi hakkında açılan davada, 5 firari şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

İddianamede, şüphelilerin müstehcen içerik üreterek ve yayımlayarak gelir elde ettikleri, elde edilen kazançların ise çeşitli yöntemlerle aklanmaya çalışıldığı yer almıştı. Şüpheliler hakkında "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "müstehcen yayınlara aracılık etmek" suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.