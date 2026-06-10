OnlyFans soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişi hakkında yakalama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya platformu OnlyFans üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşarak gelir elde ettikleri belirlenen kişilere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 27 fenomenin 10 yıla kadar hapsi isteniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından OnlyFans platformuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede yeni bir gelişme yaşandı.
Aralarında fenomen Merve Taşkın ve Ciciş Kardeşler olarak tanınan Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 27 kişi hakkında açılan davada, 5 firari şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.
İddianamede, şüphelilerin müstehcen içerik üreterek ve yayımlayarak gelir elde ettikleri, elde edilen kazançların ise çeşitli yöntemlerle aklanmaya çalışıldığı yer almıştı. Şüpheliler hakkında "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "müstehcen yayınlara aracılık etmek" suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.
3 YILDA 73 MİLYONLUK HESAP HAREKETİ
Dosyaya giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, platform üzerinden elde edilen kazancın boyutlarını gözler önüne serdi. Raporda, soruşturma kapsamındaki şüphelilerden birinin banka hesaplarında yapılan incelemelerde, son 3 yıl içerisinde 73 milyon liralık dikkat çekici bir para trafiği tespit edildiği belirtildi.