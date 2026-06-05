Ünlülerin uyuşturucu test sonucu belli oldu: Kim negatif kim pozitif? Serenay Sarıkakaya, Blok3 ve Feyza Civelek...

Blok3 mahlaslı Hakan Aydın (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

BLOK3'ÜN TESTİ NE?

Blok3 mahlaslı Hakan Aydın'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Aydın'ın saçında esrar etken maddesi THC çıktı.

HEM ESRAR HEM KOKAİN İZİ

Fatma Uludan Gugu hakkında hazırlanan analiz raporunda ise çoklu uyuşturucu bulgusu yer aldı. Rapora göre Gugu'nun kan, idrar ve kıl örneklerinde hem esrar etken maddesine hem de kokain metabolitlerine rastlandı.

Hazırlanan teknik değerlendirme dosyasında, birden fazla uyuşturucu maddeye ilişkin bulguların laboratuvar kayıtlarına geçtiği belirtildi.

KIL ÖRNEĞİNDE THC TESPİTİ

Hakan Aydın'ın kan ve idrar örneklerinin negatif çıktığı belirtilirken, kıl örneğinde esrar etken maddesi THC tespit edildiği kaydedildi.

Raporda özellikle kıl örneklerinde yapılan analizlerin geçmişe dönük kullanım izlerini ortaya koyabildiğine dikkat çekildiği öğrenildi.

METAMFETAMİN DETAYI DOSYAYA GİRDİ

Mehmet Rahşan hakkında hazırlanan inceleme raporunda ise dikkat çeken bir başka ayrıntı yer aldı. Rahşan'ın kan örneği negatif çıkarken, idrar örneğinde kokain metaboliti tespit edildi.

Aynı kişinin kıl örneğinde ise metamfetamin ile kokain metabolitlerine rastlandığı belirtildi. Soruşturma dosyasındaki bu bulgu, raporun en dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

ESRAR VE KOKAİN BİRLİKTE TESPİT EDİLDİ

Kübra İmren Siyahdemir'in kan ve idrar örneklerinde esrar metaboliti tespit edildiği belirtilirken, kıl örneğinde ise hem esrar etken maddesi THC'ye hem de kokain metabolitine rastlandığı kaydedildi.

Hazırlanan raporda, farklı örnek türlerinde farklı uyuşturucu maddelere ilişkin bulguların yer aldığı ifade edildi.