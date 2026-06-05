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Ünlülerin uyuşturucu test sonucu belli oldu: Kim negatif kim pozitif? Serenay Sarıkakaya, Blok3 ve Feyza Civelek...

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ünlülerin uyuşturucu test sonucu belli oldu: Kim negatif kim pozitif? Serenay Sarıkakaya, Blok3 ve Feyza Civelek...

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları belli oldu. Bu kapsamda Adli Tıp Kurumu raporuna göre Serenay Sarıkaya’dan alınan kan, idrar ve kıl örneklerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Feyza Civelek'in kan örneğinin negatif çıktığı, ancak idrar ve kıl örneklerinde kokain metabolitlerinin tespit edildiği belirtildi. Raporda yer alan bulgulara göre Blok3 mahlaslı Hakan Aydın'ın da uyuşturucu testi pozitif çıktı. İşte isim isim tam liste...

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor ortaya çıktı.. Şüphelilerden alınan kan, idrar ve kıl örnekleri tek tek incelendi. Hazırlanan raporda bazı isimlerin test sonuçları negatif çıkarken, bazı şüphelilerin örneklerinde esrar, kokain ve metamfetamin izlerine rastlandı.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ (Foto: İHA ARŞİV) UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ (Foto: İHA ARŞİV)

ADLİ TIP RAPORUNDA TÜM DETAYLAR TEK TEK YER ALDI
Uyuşturucu soruşturması kapsamında yürütülen teknik ve adli incelemelerde, şüphelilerden alınan kan, idrar ve kıl örnekleri Adli Tıp Kurumu laboratuvarlarında detaylı analizden geçirildi. Hazırlanan kapsamlı raporda, hangi şüphelinin hangi örneğinde uyuşturucu madde tespit edildiği tek tek kayıt altına alındı.

(Foto: İHA )(Foto: İHA )

Soruşturma dosyasına giren rapor, kamuoyunda tanınan isimlere ilişkin çarpıcı verileri de gözler önüne serdi. Özellikle bazı isimlerin tüm örneklerinin temiz çıkması dikkat çekerken, bazı şüphelilerde farklı uyuşturucu türlerine ait etken maddelerin ve metabolitlerin tespit edilmesi soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte değerlendirildi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

NEGATİF ÇIKAN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ
Adli Tıp Kurumu raporuna göre; Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin, Berkay Şahin, Mirgün Sırrı Cabas ve Serenay Sarıkaya'dan alınan kan, idrar ve kıl örneklerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Hazırlanan teknik tabloda bu isimlerin tüm biyolojik örneklerinin negatif sonuç verdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında incelenen numunelerde herhangi bir uyuşturucu etken maddesi veya metabolitine ilişkin bulguya ulaşılamadığı kaydedildi.

ESRAR ETKEN MADDESİ TESPİT EDİLEN İSİMLER
Raporda yer alan bulgulara göre Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Osman Haktan Canevi'nin kan ve idrar örneklerinde esrar etken maddesi metaboliti tespit edildi.

Aynı isimlerin kıl örneklerinde ise esrarın ana etken maddesi olarak bilinen THC'ye rastlandığı belirtildi. Laboratuvar analizlerinde elde edilen bulguların rapora ayrıntılı şekilde işlendiği öğrenildi.

KOKAİN BULGUSU ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici detaylardan biri de Zehra Hanzade Gürkanlar hakkında hazırlanan analiz oldu. Rapora göre Gürkanlar'ın kan, idrar ve kıl örneklerinde kokain ve kokain metabolitleri tespit edildi.

Adli inceleme raporunda, farklı biyolojik örneklerde aynı uyuşturucu türüne ait bulguların görülmesinin teknik değerlendirmelerde ayrıca not edildiği öğrenildi.

Blok3 mahlaslı Hakan Aydın (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Blok3 mahlaslı Hakan Aydın (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

BLOK3'ÜN TESTİ NE?
Blok3 mahlaslı Hakan Aydın'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Aydın'ın saçında esrar etken maddesi THC çıktı.

HEM ESRAR HEM KOKAİN İZİ
Fatma Uludan Gugu hakkında hazırlanan analiz raporunda ise çoklu uyuşturucu bulgusu yer aldı. Rapora göre Gugu'nun kan, idrar ve kıl örneklerinde hem esrar etken maddesine hem de kokain metabolitlerine rastlandı.

Hazırlanan teknik değerlendirme dosyasında, birden fazla uyuşturucu maddeye ilişkin bulguların laboratuvar kayıtlarına geçtiği belirtildi.

KIL ÖRNEĞİNDE THC TESPİTİ
Hakan Aydın'ın kan ve idrar örneklerinin negatif çıktığı belirtilirken, kıl örneğinde esrar etken maddesi THC tespit edildiği kaydedildi.

Raporda özellikle kıl örneklerinde yapılan analizlerin geçmişe dönük kullanım izlerini ortaya koyabildiğine dikkat çekildiği öğrenildi.

METAMFETAMİN DETAYI DOSYAYA GİRDİ
Mehmet Rahşan hakkında hazırlanan inceleme raporunda ise dikkat çeken bir başka ayrıntı yer aldı. Rahşan'ın kan örneği negatif çıkarken, idrar örneğinde kokain metaboliti tespit edildi.

Aynı kişinin kıl örneğinde ise metamfetamin ile kokain metabolitlerine rastlandığı belirtildi. Soruşturma dosyasındaki bu bulgu, raporun en dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

ESRAR VE KOKAİN BİRLİKTE TESPİT EDİLDİ
Kübra İmren Siyahdemir'in kan ve idrar örneklerinde esrar metaboliti tespit edildiği belirtilirken, kıl örneğinde ise hem esrar etken maddesi THC'ye hem de kokain metabolitine rastlandığı kaydedildi.

Hazırlanan raporda, farklı örnek türlerinde farklı uyuşturucu maddelere ilişkin bulguların yer aldığı ifade edildi.

Oyuncu Feyza Civelek (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Oyuncu Feyza Civelek (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

FEYZA CİVELEK'İN RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY
Feyza Civelek'in kan örneğinin negatif çıktığı, ancak idrar ve kıl örneklerinde kokain metabolitlerinin tespit edildiği belirtildi.

YAŞAR ÖZDAŞ'IN KIL ÖRNEĞİNDE THC BULUNDU
Raporda yer alan bir diğer isim olan Yaşar Özdaş'ın kan ve idrar örneklerinin negatif çıktığı belirtildi. Ancak kıl örneğinde esrar etken maddesi THC tespit edildiği kaydedildi.

Hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunun soruşturma dosyasındaki en önemli teknik belgelerden biri olduğu değerlendirilirken, elde edilen bulguların savcılık soruşturmasında detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi.

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