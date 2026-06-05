Ünlülerin uyuşturucu test sonucu belli oldu: Kim negatif kim pozitif? Serenay Sarıkakaya, Blok3 ve Feyza Civelek...
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları belli oldu. Bu kapsamda Adli Tıp Kurumu raporuna göre Serenay Sarıkaya’dan alınan kan, idrar ve kıl örneklerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Feyza Civelek'in kan örneğinin negatif çıktığı, ancak idrar ve kıl örneklerinde kokain metabolitlerinin tespit edildiği belirtildi. Raporda yer alan bulgulara göre Blok3 mahlaslı Hakan Aydın'ın da uyuşturucu testi pozitif çıktı. İşte isim isim tam liste...
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor ortaya çıktı.. Şüphelilerden alınan kan, idrar ve kıl örnekleri tek tek incelendi. Hazırlanan raporda bazı isimlerin test sonuçları negatif çıkarken, bazı şüphelilerin örneklerinde esrar, kokain ve metamfetamin izlerine rastlandı.
ADLİ TIP RAPORUNDA TÜM DETAYLAR TEK TEK YER ALDI
Uyuşturucu soruşturması kapsamında yürütülen teknik ve adli incelemelerde, şüphelilerden alınan kan, idrar ve kıl örnekleri Adli Tıp Kurumu laboratuvarlarında detaylı analizden geçirildi. Hazırlanan kapsamlı raporda, hangi şüphelinin hangi örneğinde uyuşturucu madde tespit edildiği tek tek kayıt altına alındı.
Soruşturma dosyasına giren rapor, kamuoyunda tanınan isimlere ilişkin çarpıcı verileri de gözler önüne serdi. Özellikle bazı isimlerin tüm örneklerinin temiz çıkması dikkat çekerken, bazı şüphelilerde farklı uyuşturucu türlerine ait etken maddelerin ve metabolitlerin tespit edilmesi soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte değerlendirildi.
NEGATİF ÇIKAN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ
Adli Tıp Kurumu raporuna göre; Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin, Berkay Şahin, Mirgün Sırrı Cabas ve Serenay Sarıkaya'dan alınan kan, idrar ve kıl örneklerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.
Hazırlanan teknik tabloda bu isimlerin tüm biyolojik örneklerinin negatif sonuç verdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında incelenen numunelerde herhangi bir uyuşturucu etken maddesi veya metabolitine ilişkin bulguya ulaşılamadığı kaydedildi.
ESRAR ETKEN MADDESİ TESPİT EDİLEN İSİMLER
Raporda yer alan bulgulara göre Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Osman Haktan Canevi'nin kan ve idrar örneklerinde esrar etken maddesi metaboliti tespit edildi.
Aynı isimlerin kıl örneklerinde ise esrarın ana etken maddesi olarak bilinen THC'ye rastlandığı belirtildi. Laboratuvar analizlerinde elde edilen bulguların rapora ayrıntılı şekilde işlendiği öğrenildi.
KOKAİN BULGUSU ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici detaylardan biri de Zehra Hanzade Gürkanlar hakkında hazırlanan analiz oldu. Rapora göre Gürkanlar'ın kan, idrar ve kıl örneklerinde kokain ve kokain metabolitleri tespit edildi.
Adli inceleme raporunda, farklı biyolojik örneklerde aynı uyuşturucu türüne ait bulguların görülmesinin teknik değerlendirmelerde ayrıca not edildiği öğrenildi.