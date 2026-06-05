Çağla Şıkel'den Mertcan Tunca açıklaması: "Adı üstünde özel yaşam"

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz yıl Erinç Ulutürk ile yaşadığı ilişkiyi noktalamasının ardından aradığı mutluluğu iş insanı Mertcan Tunca'da buldu. Bir süredir gözlerden uzak bir birliktelik sürdüren ikili, geçtiğimiz günlerde Çeşme plajlarında ilk kez görüntülenmişti.

"Biliyorsunuz böyle sorularda benim tonum değişiyor. Sizi hiç kırmak istemem ama hiç konuşmak istemediğim bir konu. Yansıtmak istediğim bir alanım değil yaşantımda... Paylaşmak istediğim bir şey değil. Adı üstünde özel yaşam. Hiçbir zaman konuşmadım, konuşmayacağım."

Bugün katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şıkel, Mertcan Tunca ile ilgili sorular karşısında tavrını korudu. Özel hayatıyla ilgili detay vermekten kaçınan ünlü manken, şu ifadeleri kullandı:

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteriliyordu. Yaklaşık 4 yıllık birlikteliğin ardından 2008 yılında dünyaevine giren ikili, mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandırdı. Çiftin bu evlilikten Kuzey ve Uzay adını verdikleri iki erkek çocukları dünyaya geldi.

Ancak uzun yıllar gündemden düşmeyen evlilikleri, 12 Ocak 2015 tarihinde anlaşmalı olarak sona erdi. Yaklaşık 7 yıl süren evliliklerini dostça noktalayan Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, boşanmanın ardından da çocukları için sık sık bir araya gelerek örnek bir ebeveynlik sergilemeye devam etti.

"BOŞANMIŞIZ, ÇOCUKLARIMIZ VAR, ARAMIZ ÇOK İYİ"

Emre Altuğ, eski eşinin yeni ilişkisi hakkında şunları söylemişti:

"Yorum yapmak gibi bir hadsizlik yapmam, bence saçma olur zaten. Yani aradan seneler geçmiş, boşanmışız, çocuklarımız var, aramız çok iyi. Çok şükür. Ayrıca haberim de var, benim de sevgilim var. Dolayısıyla her sağlıklı insanın olması gerektiği gibi bir durum yani, anormal bir şey yok ortada."