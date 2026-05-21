Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İşte gözaltı kararı verilen isimler: Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Hakan Aydın (Blok 3)...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın detaylarını aktaran A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyonlar yapıldı," ifadelerini kullandı. Operasyonun kapsamının oldukça geniş olduğunu vurgulayan Mercan, "Yapılan operasyonlar kapsamında toplamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve şu anda teyitli olarak 14 kişi gözaltına alınmış durumda," sözleriyle son rakamları paylaştı.

LİSTEDE TANIDIK İSİMLER VAR

Gözaltına alınan ve hakkında işlem başlatılan isimlerin kamuoyunda bilinen kişiler olduğunu belirten Mercan, "Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Raşhan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor," bilgisini aktardı. Hakkında karar çıkarılan ancak henüz ulaşılamayan isimlere de değinen muhabir, "Bir kişinin yurt dışında olduğu bilgisi var, geri kalan 10 kişinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor," şeklinde konuştu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞEREK DEVAM EDİYOR

Operasyonun sadece gözaltılarla sınırlı kalmadığını, listede başka popüler isimlerin de bulunduğunu ifade eden Mustafa Kadir Mercan, "Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın, Mabel Matiz, Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslan Turanlı, Eren Kesimer, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Raşhan ve Cansu Tekin gibi isimler hakkında da gözaltı kararı verildi," ifadelerini kullandı. Sürecin titizlikle takip edildiğini belirten Mercan, "Gözaltına alınanlar arasında evinde yapılan aramalarda çıkan dijital materyaller veya fiziksel materyaller olduğu müddetçe bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz," diyerek sözlerini noktaladı.