Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İşte gözaltı kararı verilen isimler: Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Hakan Aydın (Blok 3)...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatılırken, soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında işlem başlatılan isimler arasında Mabel Matiz, Hakan Aydın (Blok 3), Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşcı ve Yağmur Ünal’ın da bulunduğu öğrenildi.

Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu şebekelerine yönelik yürütülen geniş kapsamlı mücadelede çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, sanat ve magazin dünyasının tanınmış isimlerini de kapsayan "yeni dalga" operasyon için bu sabah düğmeye basıldı.

09:32

MEHMET RAHŞAN’IN EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlülerin doktoru olarak tanınan Mehmet Rahşan’ın evinde yapılan aramada çok sayıda materyal ele geçirildi.

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın paylaştığı bilgilere göre; ünlülerin doktoru olarak bilinen Mehmet Rahşan’ın ev ve iş yerinden çıkanlar:

- 3 adet turuncu kapsül içerisinde sarılı vaziyete esrar olduğu değerlendirilen madde

- 8 adet extacy olduğu değerlendirilen renkli haplar

- 2 adet içerisinde likit esrar olduğu değerlendirilen elektronik sigara

- 3 adet üzerinde superior blend 99 ibareli içerisinde kenevir madde olduğu değerlendirilen renkli şekerleme

- yeşil renk kap içerisinde metamfetamin olduğu değerlendirilen daralı ağırlığı 15 gr olan beyaz renk madde

- 1 adet hassas terazi

- 1 adet boş şırınga

- 20 adet içi boş kilit poşet

09:09

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın detaylarını aktaran A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyonlar yapıldı," ifadelerini kullandı. Operasyonun kapsamının oldukça geniş olduğunu vurgulayan Mercan, "Yapılan operasyonlar kapsamında toplamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve şu anda teyitli olarak 14 kişi gözaltına alınmış durumda," sözleriyle son rakamları paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLERE ŞAFAK VAKTİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

LİSTEDE TANIDIK İSİMLER VAR

Gözaltına alınan ve hakkında işlem başlatılan isimlerin kamuoyunda bilinen kişiler olduğunu belirten Mercan, "Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Raşhan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor," bilgisini aktardı. Hakkında karar çıkarılan ancak henüz ulaşılamayan isimlere de değinen muhabir, "Bir kişinin yurt dışında olduğu bilgisi var, geri kalan 10 kişinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor," şeklinde konuştu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞEREK DEVAM EDİYOR

Operasyonun sadece gözaltılarla sınırlı kalmadığını, listede başka popüler isimlerin de bulunduğunu ifade eden Mustafa Kadir Mercan, "Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın, Mabel Matiz, Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslan Turanlı, Eren Kesimer, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Raşhan ve Cansu Tekin gibi isimler hakkında da gözaltı kararı verildi," ifadelerini kullandı. Sürecin titizlikle takip edildiğini belirten Mercan, "Gözaltına alınanlar arasında evinde yapılan aramalarda çıkan dijital materyaller veya fiziksel materyaller olduğu müddetçe bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz," diyerek sözlerini noktaladı.

08:56

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!

Düzenlenen operasyonda 25 şüpheliden 16’sının gözaltına alındığı öğrenildi. 1 şüpheli yurtdışında, 1 şüpheli cenaze nedeniyle şehir dışında.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şu şekilde:

Mabel Matiz / Fatih Karaca
Feyza Civelek
Volkan Bahçekapalı
Onur Tuna
Osman Haktan Canevi
Aslıhan Turanlı
Kübra İmren Siyahdemir
Mehmet Rahşan
Cansu Tekin
Özgür Deniz Cellat
Tarık Tunca Bakır
Aycan Yağcı
Tuğçe Postoğlu
Eda Dora
08:15

İŞTE GÖZALTINA KARARI VERİLEN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında sanat ve cemiyet hayatından öne çıkan isimler yer alıyor.

 

Sıra İsim Soyisim
1 Serenay Sarıkaya
2 Berkay Şahin
3 Tan Taşcı
4 Yağmur Ünal
5 Mirgün Sırrı Cabas
6 Hakan Aydın (Blok 3)
7 Mabel Matiz (Fatih Karaca)
8 Feyza Civelek
9 Niran Ünsal
10 Volkan Bahçekapalı
11 Onur Tuna
12 Osman Haktan Canevi
13 Aslıhan Turanlı
14 Eren Kesimer
15 Kübra İmren Siyahdemir
16 Mehmet Rahşan
17 Cansu Tekin
18 Özgür Deniz Cellat
19 Yasemin İkbal
20 Tarık Tunca Bakır
21 Hanzede Gürkanlar
22 Aycan Yağcı
23 Tuğçe Postoğlu
24 Eda Dora
25 Semiha Bezek
08:00

"KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlı duruşu ve "toplumun kanayan yarası olan bu maddenin kökünü kazıyacağız" direktifi, operasyonun kapsamını genişletti.

07:52

MABEL MATİZ GÖZALTINDA!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu şebekelerine yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmada dev bir operasyon başlattı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na verilen talimat doğrultusunda 25 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarılırken, operasyon kapsamında ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in de gözaltına alındığı bildirildi.

07:50

SUÇ TEŞKİL EDEN DİĞER EŞYAYA EL KONULDU

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul ve Muğla'da 25 noktada eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda ilişkin Savcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul'un farklı ilçelerinde bir çok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.

Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir."

