Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İşte gözaltı kararı verilen isimler: Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Hakan Aydın (Blok 3)...
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatılırken, soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında işlem başlatılan isimler arasında Mabel Matiz, Hakan Aydın (Blok 3), Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşcı ve Yağmur Ünal’ın da bulunduğu öğrenildi.
Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu şebekelerine yönelik yürütülen geniş kapsamlı mücadelede çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, sanat ve magazin dünyasının tanınmış isimlerini de kapsayan "yeni dalga" operasyon için bu sabah düğmeye basıldı.
MEHMET RAHŞAN’IN EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ!
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlülerin doktoru olarak tanınan Mehmet Rahşan’ın evinde yapılan aramada çok sayıda materyal ele geçirildi.
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın paylaştığı bilgilere göre; ünlülerin doktoru olarak bilinen Mehmet Rahşan’ın ev ve iş yerinden çıkanlar:
- 3 adet turuncu kapsül içerisinde sarılı vaziyete esrar olduğu değerlendirilen madde
- 8 adet extacy olduğu değerlendirilen renkli haplar
- 2 adet içerisinde likit esrar olduğu değerlendirilen elektronik sigara
- 3 adet üzerinde superior blend 99 ibareli içerisinde kenevir madde olduğu değerlendirilen renkli şekerleme
- yeşil renk kap içerisinde metamfetamin olduğu değerlendirilen daralı ağırlığı 15 gr olan beyaz renk madde
- 1 adet hassas terazi
- 1 adet boş şırınga
- 20 adet içi boş kilit poşet
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın detaylarını aktaran A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyonlar yapıldı," ifadelerini kullandı. Operasyonun kapsamının oldukça geniş olduğunu vurgulayan Mercan, "Yapılan operasyonlar kapsamında toplamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve şu anda teyitli olarak 14 kişi gözaltına alınmış durumda," sözleriyle son rakamları paylaştı.
LİSTEDE TANIDIK İSİMLER VAR
Gözaltına alınan ve hakkında işlem başlatılan isimlerin kamuoyunda bilinen kişiler olduğunu belirten Mercan, "Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Raşhan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor," bilgisini aktardı. Hakkında karar çıkarılan ancak henüz ulaşılamayan isimlere de değinen muhabir, "Bir kişinin yurt dışında olduğu bilgisi var, geri kalan 10 kişinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor," şeklinde konuştu.
SORUŞTURMA DERİNLEŞEREK DEVAM EDİYOR
Operasyonun sadece gözaltılarla sınırlı kalmadığını, listede başka popüler isimlerin de bulunduğunu ifade eden Mustafa Kadir Mercan, "Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın, Mabel Matiz, Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslan Turanlı, Eren Kesimer, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Raşhan ve Cansu Tekin gibi isimler hakkında da gözaltı kararı verildi," ifadelerini kullandı. Sürecin titizlikle takip edildiğini belirten Mercan, "Gözaltına alınanlar arasında evinde yapılan aramalarda çıkan dijital materyaller veya fiziksel materyaller olduğu müddetçe bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz," diyerek sözlerini noktaladı.
16 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!
Düzenlenen operasyonda 25 şüpheliden 16’sının gözaltına alındığı öğrenildi. 1 şüpheli yurtdışında, 1 şüpheli cenaze nedeniyle şehir dışında.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şu şekilde:
|Mabel Matiz / Fatih Karaca
|Feyza Civelek
|Volkan Bahçekapalı
|Onur Tuna
|Osman Haktan Canevi
|Aslıhan Turanlı
|Kübra İmren Siyahdemir
|Mehmet Rahşan
|Cansu Tekin
|Özgür Deniz Cellat
|Tarık Tunca Bakır
|Aycan Yağcı
|Tuğçe Postoğlu
|Eda Dora