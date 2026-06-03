Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gelişme! 3 ismin testi pozitif
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında adli tıpa kan ve saç örneği veren oyuncu Onur Tuna, sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Gözlerin çevrildiği dosyada yeni bulgular soruşturmanın seyrini değiştirirken, kamuoyunun yakından takip ettiği süreçte dikkat çeken gelişmeler peş peşe gelmeye devam ediyor.
Ünlü isimlere uzanan uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen kapsamlı operasyon kapsamında daha önce aralarında kamuoyunun tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmış, soruşturmanın kilit isimlerinden doktor Mehmet Rahşan ise tutuklanmıştı.
Ayrıntılar Gelecek...