Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gelişme! 3 ismin testi pozitif

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında adli tıpa kan ve saç örneği veren oyuncu Onur Tuna, sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Gözlerin çevrildiği dosyada yeni bulgular soruşturmanın seyrini değiştirirken, kamuoyunun yakından takip ettiği süreçte dikkat çeken gelişmeler peş peşe gelmeye devam ediyor.