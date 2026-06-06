Sinan Akçıl’dan Sıfır Atık Forumu’nda büyük coşku: "Yine yeniden olağanüstü anlar"

"SIFIR ATIK FORUMU'NU TARİHİ BİR BULUŞMA OLARAK GÖRÜYORUZ"

Emine Erdoğan, İstanbul'un bir kez daha kültürleri bir araya getirdiğini ifade ederek "Tam da bu nedenle bu forumu, insanlık ailesinin ortak bir ideal etrafında kenetlendiği tarihi bir buluşma olarak görüyoruz. Bu güçlü uluslararası katılımın, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür çünkü insanlık beşten büyüktür.' mesajının somut bir tezahürü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.