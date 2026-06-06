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Sinan Akçıl’dan Sıfır Atık Forumu’nda büyük coşku: "Yine yeniden olağanüstü anlar"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği himayelerinde, Sıfır Atık Vakfının koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu 2026'nın açılışına katıldı. Binlerce katılımcıyı bir araya getiren forumda, Sinan Akçıl ve Emre Aydın verdikleri konserlerle güne renk kattı.

Sinan Akçıl’dan Sıfır Atık Forumu’nda büyük coşku: "Yine yeniden olağanüstü anlar" 1

İstanbul, dünya tarihinin en önemli çevre zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda gerçekleşen Sıfır Atık Forumu 2026'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Sinan Akçıl’dan Sıfır Atık Forumu’nda büyük coşku: "Yine yeniden olağanüstü anlar" 2

Erdoğan, 183 ülkeden temsilcinin katıldığı dev organizasyonda, çevre bilinci ve sürdürülebilir bir gelecek için kritik mesajlar verdi.

Sinan Akçıl’dan Sıfır Atık Forumu’nda büyük coşku: "Yine yeniden olağanüstü anlar" 3

"SIFIR ATIK FORUMU'NU TARİHİ BİR BULUŞMA OLARAK GÖRÜYORUZ"

Emine Erdoğan, İstanbul'un bir kez daha kültürleri bir araya getirdiğini ifade ederek "Tam da bu nedenle bu forumu, insanlık ailesinin ortak bir ideal etrafında kenetlendiği tarihi bir buluşma olarak görüyoruz. Bu güçlü uluslararası katılımın, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür çünkü insanlık beşten büyüktür.' mesajının somut bir tezahürü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sinan Akçıl’dan Sıfır Atık Forumu’nda büyük coşku: "Yine yeniden olağanüstü anlar" 4

Forumun kültürel ayağında ise Mazhar Alanson ve Rafet El Roman'ın muhteşem performansları büyük ilgi görmüştü. Dün ise sahne sırası Sinan Akçıl ve Emre Aydın'daydı.

Sinan Akçıl’dan Sıfır Atık Forumu’nda büyük coşku: "Yine yeniden olağanüstü anlar" 5

MÜZİKSEVERLER ATATÜRK HAVALİMANI'NA AKIN ETTİ

Alan hınca hınç dolarken, Sinan Akçıl en sevilen parçalarını binlerce katılımcıyla birlikte seslendirdi. Akçıl'ın ardından sahne alan Emre Aydın da duygusal şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Sinan Akçıl’dan Sıfır Atık Forumu’nda büyük coşku: "Yine yeniden olağanüstü anlar" 6

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR MESAJI

Konserin hemen ardından Instagram hesabından peş peşe kareler paylaşan Sinan Akçıl, duygularını takipçileriyle paylaştı.

Sinan Akçıl’dan Sıfır Atık Forumu’nda büyük coşku: "Yine yeniden olağanüstü anlar" 7

"OLAĞANÜSTÜ ANLAR"

Atatürk Havalimanı'ndaki atmosferi "olağanüstü" olarak tanımlayan Akçıl, paylaşımına şu notu düştü:

"Az önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olağanüstü anlar yaşandı yine yeniden... Teşekkürler."

Sinan Akçıl’dan Sıfır Atık Forumu’nda büyük coşku: "Yine yeniden olağanüstü anlar" 8

Ünlü sanatçı, bu paylaşımıyla hem organizasyonu düzenleyen Sıfır Atık Forumu yetkililerine hem de kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkürlerini iletti.

Sinan Akçıl’dan Sıfır Atık Forumu’nda büyük coşku: "Yine yeniden olağanüstü anlar" 9

Konser serisi, önümüzdeki günlerde de sürpriz isimlerle devam edecek.

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