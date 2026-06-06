Sinan Akçıl’dan Sıfır Atık Forumu’nda büyük coşku: "Yine yeniden olağanüstü anlar"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği himayelerinde, Sıfır Atık Vakfının koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu 2026'nın açılışına katıldı. Binlerce katılımcıyı bir araya getiren forumda, Sinan Akçıl ve Emre Aydın verdikleri konserlerle güne renk kattı.
İstanbul, dünya tarihinin en önemli çevre zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda gerçekleşen Sıfır Atık Forumu 2026'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, 183 ülkeden temsilcinin katıldığı dev organizasyonda, çevre bilinci ve sürdürülebilir bir gelecek için kritik mesajlar verdi.
"SIFIR ATIK FORUMU'NU TARİHİ BİR BULUŞMA OLARAK GÖRÜYORUZ"
Emine Erdoğan, İstanbul'un bir kez daha kültürleri bir araya getirdiğini ifade ederek "Tam da bu nedenle bu forumu, insanlık ailesinin ortak bir ideal etrafında kenetlendiği tarihi bir buluşma olarak görüyoruz. Bu güçlü uluslararası katılımın, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür çünkü insanlık beşten büyüktür.' mesajının somut bir tezahürü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Forumun kültürel ayağında ise Mazhar Alanson ve Rafet El Roman'ın muhteşem performansları büyük ilgi görmüştü. Dün ise sahne sırası Sinan Akçıl ve Emre Aydın'daydı.
MÜZİKSEVERLER ATATÜRK HAVALİMANI'NA AKIN ETTİ
Alan hınca hınç dolarken, Sinan Akçıl en sevilen parçalarını binlerce katılımcıyla birlikte seslendirdi. Akçıl'ın ardından sahne alan Emre Aydın da duygusal şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.